Internazionali d’Italia, la FIT controreplica alle “inesattezze” della Regione Lazio

Il 7 settembre di un anno fa Bianca Andreescu vinceva a Flushing Meadows il titolo dell’Open degli Stati Uniti, il suo primo Slam in carriera a soli 19 anni. Dal giorno della finale vinta contro Serena Williams ad oggi, ha giocato solamente sei partite, quattro a Pechino e due a Shenzhen, torneo dove ha patito l’infortunio al ginocchio che non le ha permesso di giocare quei pochi tornei che si sono disputati nella prima parte della stagione 2020. Dopo la rinuncia alla doppietta Western&Southern Open – US Open, aveva programmato il suo rientro a Roma per poi giocare al Roland Garros, ma sembra che dovremo ancora attendere per rivederla in campo.

In un’intervista a TSN il coach di Bianca, Sylvain Bruneau, ha annunciato che la stagione sul rosso della canadese è a forte rischio per via di un infortunio al piede: “Ora sta meglio. Procediamo passo dopo passo. Cerchiamo di decidere in modo cauto e intelligente. Sta recuperando, ma i tempi sono stretti prima dell’inizio della stagione su terra e non abbiamo ancora preso una decisione”. Con il torneo di Roma che prenderà il via tra soli quattro giorni, è assai probabile che Andreescu dia forfait per non correre rischi e provare a presentarsi almeno al Roland Garros.

“È qualcosa di ricorrente e penso che adesso sia stato trattato nel modo giusto, dunque speriamo che non si ripresenti di nuovo“ ha detto Bruneau. Bianca ha avuto una frattura da stress al piede e, secondo quanto riporta TSN, potrebbe essere qualcosa di simile, ma l’allenatore non è entrato nei dettagli. “È frustrante adesso” ha continuato, “ma sta lavorando duro per tornare ed è ok mentalmente. È una ragazza positiva, che attorno ha tante belle persone. Ci sono varie opzioni per il rientro, anche più avanti in calendario e al momento siamo aperti a tutto. Personalmente vorrei che giocasse qualche torneo prima dell’Australian Open 2021 per vedere a che punto è“.

