Internazionali d’Italia: belle vittorie per Sonego e Paolini. Ora per Jasmine c’è Halep

Non è ancora il momento dei big a Roma, ma il programma del secondo giorno dei tabelloni principali offre comunque degli incontri interessanti. Tanta curiosità, in particolare, per l’esordio in un tabellone 1000 di Lorenzo Musetti, che, vinto il derby con Giulio Zeppieri, è stato accoppiato con uno dei mammasantissima del circuito, Stan Wawrinka, che torna alle competizioni nel tour maggiore dopo la due settimane di Challenger praghesi del mese scorso – curiosamente, Stan the Man aveva “battezzato” anche Jannik Sinner, seppure a livello Slam.

La sfida fra rovesci a una mano chiuderà il programma sul Centrale, preceduta (non prima delle 19:00) da un incrocio fra campionesse Slam, Sloane Stephens e Garbine Muguruza. Il programma del campo vedrà anche coinvolta un’altra italiana, Elisabetta Cocciaretto, che sfiderà Irina Begu in mezzo fra gli esordi di Andrey Rublev (dalle 11:00) e di Denis Shapovalov (subito dopo la marchigiana).

Per quanto riguarda gli altri campi, sul Pietrangeli si chiuderà, dalle 19:00, con Marco Cecchinato, molto brillante nelle qualificazioni, che se la vedrà con Kyle Edmund; subito prima ci sarà l’esordio romano di Coco Gauff, delusa della bolla newyorchese – a sbarrarle la strada, le trame capziose di Ons Jabeur. Il quarto italiano in campo in singolare (in questa lista, non cronologicamente) sarà Salvatore Caruso, che invece a Flushing Meadows ha sorpreso; per lui una partita non semplice contro Tennys Sandgren con vista Djokovic al secondo turno.

Va sottolineato che domani non avrà luogo neanche un secondo turno, segno che forse Benoit Paire non aveva tutti i torti quando si è lamentato (coprolalicamente) della programmazione – se l’idea non era di far esordire Tsitsipas martedì contro il vincente del suo match con Sinner, perché non dargli un giorno di riposo in più al ritorno dalla quarantena nella Grande Mela? Il francese ha poi espresso il suo disappunto, nei fatti, omettendo di giocare la partita con Sinner persa 6-1 6-2 in un’oretta di risposte tirate a casaccio e servizi da sotto.

Centrale – dalle 11

[9] A. Rublev vs [Q] F. Bagnis

[WC] E. Cocciaretto vs [Q] I.-C. Begu

[12] D. Shapovalov vs G. Pella

Non prima delle 19

[9] G. Muguruza vs S. Stephens

[10] S. Wawrinka vs [Q] L. Musetti

Pietrangeli – dalle 11

[15] A. Kerber vs K. Siniakova

A. De Minaur vs [Q] D. Koepfer

[14] A. Kontaveit vs C. Garcia

C. Gauff vs O. Jabeur

Non prima delle 19

[Q] M. Cecchinato vs K. Edmund

Grand Stand Arena – dalle 11

J. Millman vs [LL] J. Sousa

[WC] S. Caruso vs [Q] T. Sandgren

B. Pera vs S. Kuznetsova

[13] M. Raonic vs A. Mannarino

Court 1 – dalle 11

[12] M. Vondrousova vs [Q] M. Doi

P. Hercog vs [Q] K. Juvan

M. Kecmanovic vs Y. Nishioka

[WC] V. Zvonareva vs [Q] D. Kasatkina

Court 2 – dalle 11

[8] S. Kenin/B. Mattek-Sands vs A.-L. Friedsam/R. Olaru

I. Swiatek vs [Q] A. Rus

D. Lajovic vs [Q] A. Davidovich Fokina

Y. Putintseva vs R. Peterson

[WC] S. Bolelli/F. Fognini vs J. Vliegen/S. Gille

Court 3 – dalle 11

[PR] K. Anderson/J. Erlich vs J. Chardy/F. Martin

J.-L. Struff vs [Q] F. Coria

S. Querrey vs [Q] P. Martinez

[7] S. Aoyama/E. Shibahara vs A. Rus/K. Bertens

K. Khachanov/A. Rublev vs D. Lajovic/N. Cacic

Il tabellone maschile dello US Open con tutti i risultati aggiornati