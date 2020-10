Cecchinato ritrova la semifinale in Sardegna: “La nascita di mio figlio e tornare con Sartori, che accoppiata!”

È tornato Marco Cecchinato. O almeno è ciò che sinceramente gli auguriamo dopo il periodo nero vissuto a cavallo tra 2019 e 2020. Il tennista azzurro ha conquistato la semifinale all’ATP 250 di Sardegna sui campi del Forte Village, battendo in rimonta uno specialista della superficie come Albert Ramos-Vinolas (era l’ultima testa di serie rimasta in gara). Due ore e venti di lotta (come ci si aspettava) e un ottimo finale di partita di Marco, che contro lo spagnolo aveva giocato altre cinque volte (di cui quattro a livello Challenger o di qualificazione ATP), vincendo una sola volta, nel 2015, sulla terra rossa di Genova in semifinale. Ora una finale tutta italiana è possibile, dal momento che dall’altro lato del tabellone ci sarà anche Lorenzo Musetti, che si giocherà contro Djere un posto nella finale.

L’avvio di match non è stato per niente favorevole al giocatore italiano, che è subito scivolato sotto 1-5, ma è riuscito a rimettersi in partita con un ottavo game molto importante, strappando per la prima volta il servizio a Ramos-Vinolas. Il primo set era comunque compromesso e il giocatore nativo di Barcellona è riuscito a siglare il 6-4 poco dopo. Ma è nel secondo set che Cecchinato ha iniziato a prendere in mano le redini del match, prima trovando il break nel secondo game (non riuscendo però a capitalizzare), poi piazzando un allungo decisivo per il 6-1, che ha rimandato tutto al terzo parziale. Anche qui sono le battute iniziali a segnare la frazione. L’italiano è riuscito a vincere un game extra-large (ben 24 punti giocati) e ha piazzato il break alla sesta occasione utile. A rinforzare la leadership c’è anche un secondo break che l’ha portato sul 3-0 e ha costretto Ramos a gettare definitivamente la spugna.

“È bello rivedervi!“, ha detto con il sorriso in esordio di conferenza stampa dopo la partita. “Sono di nuovo quello di una volta, con tanta voglia di lottare. Anche oggi Dodo (suo figlio, ndr) era tra le braccia della mamma a vedere il match: da quando è nato mi ha dato tanta energia. La sua nascita e aver ricominciato a lavorare con Max sono… una gran bella accoppiata!“.

I numeri parlano chiaro: è una vera e propria rinascita quella di Marco Cecchinato dopo la pausa di cinque mesi del circuito ATP. Il lavoro con Massimo Sartori e l’idea di poter ripartire quasi da zero sono stati due fattori cruciali per la sua carriera, oltre all’arrivo del suo primogenito Edoardo in luglio, che ha dato nuova linfa anche al suo lato professionale. Sono 17 le vittorie post-lockdown a fronte di sole 6 sconfitte (record di 6-3 se si tiene in considerazione solo il Tour ATP, senza Challenger e match di qualificazione). E se invece guardiamo al periodo dal Roland Garros 2019 al febbraio 2020, contiamo solamente due vittorie. Insomma, non possiamo che sorridere assieme a Marco, che giocherà la prima semifinale a livello ATP da Monaco di Baviera 2019 (l’ottava complessiva).

Attende ora il serbo Danilo Petrovic, che ha sconfitto in due set Delbonis e sta sfruttando al meglio il posto in tabellone concessogli dal forfait di Fognini, risultato positivo al coronavirus e costretto al ritiro. 28enne, Petrovic non aveva mai superato un turno in un torneo ATP prima di questa settimana. “Ho mandato Max a vederlo giocare e stasera sarò tutt’orecchie per sentire cosa ha da dirmi sul suo conto: credo che sia uno dei migliori allenatori al mondo, quindi mi darà sicuramente dei consigli utili!“. La testa, insomma, è ben salda qui in Sardegna: “Mi dispiace un po’ che finisca questa stagione, anche se con Max ci eravamo posti l’obiettivo di tornare in top 100 e l’abbiamo centrato. Con il nuovo sistema di classifica è difficile salire. E al 2021 ci penseremo poi, prima facciamo finire il 2020“. In bellezza, si spera.

Risultati:

[WC] L. Musetti b. Y. Hanfmann 6-2 6-4

L. Djere b. J. Vesely 6-4 6-4

[WC] M. Cecchinato b. [4] A. Ramos-Vinolas 4-6 6-1 6-1

[LL] D. Petrovic b. F. Delbonis 7-6(3) 6-1

