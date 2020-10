ATP Sardegna, Cecchinato torna in finale dopo un anno e mezzo: “Sembra passata un’eternità”

Continua la rinascita di Marco Cecchinato, che domina il suo match di semifinale contro Danilo Petrovic per 6-1 6-0 in 59 minuti senza concedere palle break, conquistando così la sua quarta finale ATP (tutte vinte), la prima da Buenos Aires 2019, sfruttando in pieno la wild card concessagli dagli organizzatori. Sedicesimo successo su 20 incontri disputati nel mini-swing sulla terra battuta per l’azzurro, che si è garantito il ritorno fra i primi 80 delle classifiche mondiali (il Live Ranking è di 77) ma potrebbe salire fino alla posizione N.66 in caso di vittoria nella terza sfida Italia-Serbia di questo weekend contro Laslo Djere, vincitore per ritiro contro Lorenzo Musetti.

“La cosa più importante è stata non sottovalutare un avversario pericoloso, volevo vincere per sentire delle emozioni che mi mancavano da tanto, sono veramente felice“, ha detto dopo il match. “Sembra passata un’eternità da Buenos Aires, e invece era solo un anno e mezzo fa“.

What a week it has been for Marco Cecchinato! 🇮🇹



The former World No. 16 defeats Petrovic 6-1 6-0 & will face Laslo Djere in the Forte Village Sardegna Open final 🙌 pic.twitter.com/MyJ4bxEs5v — ATP Tour (@atptour) October 17, 2020

Come si può intuire dal punteggio, il match non ha avuto molto da dire: Ceck si è trovato sotto 15-30 nel suo primo turno di servizio, il suo unico svantaggio di giornata immediatamente cancellato con la specialità della casa, la smorzata vincente; il gigante serbo (due metri e tre d’altezza) si è inizialmente difeso con la prima di servizio, salvando quattro palle break, ma ha palesato grossi limiti di mobilità e sbagliando tanto con il dritto.

Petrovic è riuscito a tenere il primo turno di battuta, ma da lì ha perso 11 giochi consecutivi, finendo quasi doppiato nel conto dei punti totali (58-31) e risultando particolarmente sovrastato con la seconda, colpo con il quale ha vinto quattro punti su diciotto (nove su quindici per l’azzurro, sempre efficace con il kick da sinistra). Nel quarto gioco, il N.166 ATP ha messo lungo un rovescio per il 15-40, e ha concesso il break mettendo appena largo un dritto complicato su una risposta fra i piedi di Cecchinato. Ottenuto il primo break, il semifinalista del Roland Garros 2018 è uscito da un deuce con un buon rovescio incrociato in avanzamento e ha chiuso rapidamente il set in 29 minuti.

Il secondo ha avuto ancora meno storia. Petrovic ha subito sbagliato un dritto dal centro per il 30-40 (scappa molto dalla pallina quando colpisce, perdendo il controllo delle traiettorie), e ha poi steccato un facile smash che ha di fatto chiuso la partita. Petrovic ha continuato a sbagliare di tutto a rete, venendo impallinato da tre passanti di rovescio che hanno dato il doppio break alla wild card e ha chiesto un MTO per un problema alla coscia sinistra. Cecchinato non ha però perso la concentrazione, e ha vinto gli ultimi tre game chiudendo un altro servizio esterno da sinistra.

Come detto, domani affronterà Laslo Djere, che lui ha battuto sulla strada del suo secondo titolo ATP, a Umago nel 2018. Sarebbe la seconda wild card “pura” a vincere un titolo nel 2020 (Thiago Seyboth Wild ha vinto a Santiago a febbraio, mentre Monfils e Garin hanno a loro volta beneficiato di inviti ma solo perché si erano iscritti tardivamente), ma a prescindere da come andrà la finale di domani si può dire che il lavoro svolto con Max Sartori abbia dato i suoi frutti, e che Marco Cecchinato sia tornato ai livelli che gli competono.

Nell’intervista post-partita il siciliano ha parlato anche della finale: “Il nostro obiettivo era tornare fra i primi 100, e invece siamo riusciti addirittura ad arrivare in finale. Sono stato perfetto in risposta e ho preparato bene il match con Max, stasera ci troveremo per parlare del match di domani, per me è come andare a lezione. Io e Djere ci conosciamo bene, abbiamo giocato contro ad Umago e ci alleniamo spesso insieme“.

