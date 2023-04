Torneo “Città di Firenze”, le finali: l’azzurro Filippo Romano affronta lo spagnolo Sanchez Quilez. Nel femminile, Perelygina vs Kuhl

Atto conclusivo con le finali del 46° Torneo Internazionale Under 18 “Città di Firenze”. I match conclusivi, con ingresso libero nella splendida cornice del Circolo del Tennis Firenze 1898, si giocheranno il giorno di Pasquetta con inizio alle 15 con la sfida femminile tra Perelygina e Kohl mentre quella maschile vedrà l’azzurro Filippo Romano contro lo spagnolo Sanchez Quilez a seguire sul centrale del circolo delle “Cascine”

A livello femminile sarà una sfida tutta straniera in quanto le due giocatrici azzurre sono state sconfitte entrambe 6-4 al terzo set dopo due incontri davvero applauditi e alla presenza di un folto pubblico. La pugliese Vittoria Paganetti, numero 8 del seeding sfidava la numero 7 Ekaterina Perelygina. Due modi di giocare diversi che hanno entusiasmato i tanti fiorentini presenti sulle tribune della palazzina del Ct Firenze. Primo set in equilibrio con la giocatrice dell’est che era brava a chiudere con il diritto il primo set per 64. A questo punto l’azzurra varava di più il gioco con smorzate e palle con poco peso e riusciva a vincere il secondo set 62. Nel terzo equilibrio fino al 3-3 poi la pugliese si porta 4-3 ed ha 5 palle per salire 5-3 ma Perelygina le annulla tutte e va 5-4 per lei. Scatto di reazione e ancora una chance per andare 5-5 ma la numero 132 delle classifiche Itf giovanili riesce a salvare lo svantaggio e poi chiude la sfida.

“Ho avuto delle grandi occasioni ma non sono riuscita a trovare il punto che mi permetteva di staccare l’avversaria – dice Paganetti – devo continuare a lavorare su questi particolari comunque sono soddisfatta del torneo che ho disputato”.

Sul centrale invece la campionessa assoluta toscana ed ex campionessa italiana under 16 Viola Turini sfidava la tedesca Carolina Kohl, numero due del seeding e capace nel 2022 di raggiungere i quarti agli Australian Open Junior. Le due giocatrici si equivalgono con Turini che spingeva e la Kohl che cercava di variare gioco ma era brava ad entrare in campo con il suo diritto a uscire. Primo set che si conclude 75. Continua la spinta della toscana anche per il tifo del pubblico e il secondo set si conclude 64 per l’azzurra. A questo punto la partita rimane in parità e va a vantaggio della tedesca per qualche errore della Turini che deve cedere il match 64 al terzo set.

“Peccato perché ci ho creduto fino alla fine – spiega Viola Turini – grazie comunque al pubblico che mi ha sostenuto fino alla fine. Questo campo per me vale tanto e raggiungere la semifinale mi da forza per i prossimi appuntamenti”.

Trofeo “Rhoda De Bellegarde di Saint Lèry”.

Alla vincitrice del torneo femminile verrà assegnato il 3° Trofeo “Rhoda De Bellegarde di Saint Lèry”. Il riconoscimento è stato istituito nel 2019 poiché Rhoda De Bellegarde è stata giocatrice del Circolo del Tennis Firenze e prima campionessa italiana per due anni consecutivi. Il suo impegno maggiore è stato quello sociale, che l’ha vista volontaria, come crocerossina, in prima linea durante il primo conflitto mondiale. Successivamente, destinata all’ospedale di Stigliano dove contrasse la terribile influenza “spagnola”, muore giovanissima a soli 28 anni. Per il suo impegno durante la Grande Guerra viene insignita della medaglia d’Argento al Valor Militare.

Nel tabellone maschile conquista la finale, nella parte bassa, lo spezzino Filippo Romano che ha superato nel derby l’italo argentino Iannis Miletich per 76 63 Dopo un primo set all’insegna dell’equilibrio il giocatore ligure, che si allena in Toscana, alza il ritmo con il suo diritto e conquista il secondo set 63.

“Ho giocato un po’ contratto all’inizio poi mi sono sciolto via via – dice Romano – nel secondo set sono riuscito ad entrare dentro al campo e ho preso in mano il gioco. Sono contento di poter giocare la finale in questa manifestazione così di tradizione”.

Nell’altra semifinale lo spagnolo Alejo Sanchez Quilez (8), sul centrale, ha sconfitto il terzo favorito Fabio De Michele per 75 46 64 in un match molto equilibrato con entrambi i giocatori che cercavano di variare il gioco per poi entrare con il proprio diritto. Il giocatore proveniente da Saragozza ha una buona mano e gioca un tennis divertente e la partita ha fatto rimanere tanta gente ad applaudire i due giocatori sugli spalti del centrale fino a tarda sera.

Doppi:

Sono il duo russo tedesco Timofel Derepasko e Justin Engel a conquistare la finale di doppio maschile. In finale sul centrale del Ct Firenze hanno avuto la meglio sulla coppia kazako giapponese Rakhmatullayev-Hattori per 62 64

Nel femminile è stato invece il duo ceco Eliska Foreytikova e Julie Pastikova a sconfiggere il duo Francesca Gandolfi e Greta Greco Lucchina, numero due, per 64 64.

Risultati semifinali:

femminile

Perelygina (7) b Paganetti (8) 64 26 64

Kuhl (2) b Turini 75 46 64

maschile

Sanchez Quilez (8) b De Michele (3) 75 46 64

Romano b Miletich 76 63

Le finali sono previste nel giorno di Pasquetta come tradizione (lunedì 10 aprile) dalle 15,00 a seguire.

Il direttore del torneo è il maestro Giovanni Del Panta mentre come giudice arbitro della

manifestazione è stato designato Guido Pezzella.