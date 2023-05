WTA Rabat: Martina Trevisan gioca bene per un set poi beneficia del ritiro di Parrizas-Diaz

[1] M. Trevisan b. N. Parrizas Diaz 6-2 ritiro

Martina Trevisan supera il primo turno del Gran Prix SAR La Princesse Lalla Meryem di Rabat giovandosi del ritiro nei primi punti del secondo set di Nuria Parrizas-Diaz. La spagnola accusa problemi muscolari e lascia via libera alla nostra portacolori.

Prima di allora Martina ha mostrato di essere pronta per la difesa del titolo conquistato lo scorso anno spingendo con i colpi di rimbalzo non appena ne ha avuto l’occasione ed entrando nelle difese non proprio impermeabili dell’iberica. Non è facile ovviamente capire quanto sia probante la vittoria di oggi, ma di certo Trevisan ha svolto al meglio la strategia che si era data. Il prossimo impegno per lei è con la qualificata croata Jana Fett, numero 266 del ranking.

Il match

Lo scambio tra le due evidenzia la maggior pesantezza di palla e precisione della testa di serie numero uno. Martina indirizza lo scambio con il dritto e spinge l’atleta iberica oltre la linea di fondo. Inoltre, Parrizas inizia il set sbagliando molto con la prima palla e prestando quindi il fianco ancora di più al forcing della toscana. La numero 93 del ranking non riesce a divincolarsi dalla pressione e sbaglia non di rado la posizione delle gambe, affondando in rete alcune conclusioni completamente prive di spinta.

Trevisan difende il game d’apertura cancellando tre palle-break e strappa subito la battuta a Parrizas imperversando sulla sua esile seconda di servizio, cui la spagnola deve ricorrere in ben quattro occasioni su cinque. Il contro-break è immediato e la trentunenne di Granada lo coglie alla quarta opportunità, piazzando una bella palla corta di dritto e uno schiaffo al volo sempre con il drive.

È l’ultimo momento di equilibrio, perché la spagnola continua a servire in maniera inconsistente e cede di nuovo nettamente la battuta, mentre la mancina di Firenze sale 4-1 in un game durante il quale serve un doppio fallo ma anche un ace e un servizio vincente.

Parrizas lascia il campo per un off court medical timeout sul 2-5 e si assenta per una decina di minuti, trascorsi i quali si ripresenta vistosamente fasciata ad una gamba. Martina non si distrae e chiude 6-2 per complessivi 47 minuti di gioco, servendo il 69% di prime palle contro il 50% della rivale.

Il secondo set si apre con Martina che tiene i primi tre punti al servizio, favorita da alcune racchettate alquanto imprecise di Parrizas, che non attende nemmeno il termine del game per ritirarsi.