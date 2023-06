Roland Garros Day 5 LIVE: Vavassori cede in quattro set con Olivieri. Out Sinner al quinto set contro Altmaier. Ora tocca a Zverev

Con la sconfitta al primo turno di Daniil Medvedev e quella al secondo turno di Jannik Sinner, cadono le principali due teste di serie dell’ultimo quarto di tabellone maschile. Si apre una ghiotta occasione per tanti tennisti: oggi in questo spicchio di tabellone hanno vinto Borna Coric, Tomas Etcheverry, Yoshihito Nishioka e Grigor Dimitrov.

[15] B. Coric b. P. Cachin 6-3, 4-6, 4-6, 6-3, 6-4

Soffre sette camicie Borna Coric prima di aver la meglio di Pedro Cachin. Vede le streghe, poi le scaccia via aggrappandosi, punto dopo punto, alla potenza del suo dritto. La testa di serie n. 5 vince in cinque set 6-3, 4-6, 4-6, 6-3, 6-4 in 4ore e 25’. Argentino che seriamente ha rischiato di buttar fuori il croato e per lunghi tratti è stato padrone del match.

Monologo Coric in avvio di partita, con il primo set archiviato in 42’ e senza grossi patemi d’animo. Ottiene due break e non concede mai chance al suo avversario. Vince il 71% di punti con la prima di servizio e con 15 vincenti indirizza il match. Non si fa mancare la reazione di Cachin: Coric si fa falloso, commette 13 gratuiti e solo 6 vincenti. Per un giocatore aggressivo come lui, la coperta diventa corta e le chance di rimonta dell’argentino si materializzano. Il n. 64 del ranking serve il 77% di prime palle, ottenendo l’85% di punti. Cachin prosegue il suo momento straordinario anche nel terzo set: sale 4-0 con due break di vantaggio. Il croato crolla con la prima di servizio e ha bisogno di un turno di battuta senza problemi per provare a tornare in partita. La testa di serie n. 15 si porta sul 4-3, ma non basta per mettere paura all’argentino. Altri 17 gratuiti sono la prova della giornata poco positiva di Coric.

Cambia la musica nel quarto set: un po’ di stanchezza affiora nelle gambe di Cachin, mentre il croato riesce a ritrovare una gran bella spinta con i suoi colpi. Mette a segno 15 vincenti e riduce a 7 i gratuiti. Chiuso il quarto set 6-3, il quinto parziale è una bella maratona. C’è un sottile equilibrio che lega i due giocatori che hanno occasioni ad ogni gioco. Arrivano tre palle break consecutive per il croato nel terzo gioco, scampato il pericolo tocca a Cachin strappare il turno di battuta al suo avversario e vedere la linea del traguardo. Il controbreak è frutto della reazione emotiva di Coric che, però, concede palla break anche nel sesto gioco. Poi con il dritto trova profondità e per Cachin sono dolori. Si gioca punto dopo punto con il break decisivo che si concretizza nel settimo game. Deve soffrire ancora Coric che concede una chance anche nell’ottavo gioco: il servizio viene in suo soccorso e può tirare il fiato. Con un vincente, Cachin annulla un matchpoint al suo avversario nel nono gioco e poi prova a mettere pressione al suo avversario nel decimo gioco. Ma, stavolta, nessun regalo e grande risultato per Coric che passa il turno per lui adesso la sfida con Tomas Martin Etcheverry.

T. M. Etcheverry b. [18] A. De Minaur 6-3, 7-6(2), 6-3

Da applausi la prestazione di Tomas Martin Etcheverry che elimina Alex De Minaur, non proprio a suo agio sulla terra battuta. La sfida vede un solo protagonista in campo, con il n. 49 del ranking che vince 6-3, 7-6(2), 6-3. Ben 54 gli errori gratuiti dell’australiano che hanno vanificato i 34 suoi vincenti. Poco cinico nello sfruttare le occasioni di break, De Minaur è sempre stato costretto a inseguire il suo avversario. Prossimo turno con vista Borna Coric per l’argentino.

[27] Y. Nishioka b. M. Purcell 4-6, 6-2, 7-5, 6-4

Una partenza con handicap, poi ottima continuità e passaggio del turno conquistato. Yoshihito Nishioka batte Max Purcell con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-5, 6-4 in 3ore. Il giapponese comincia malissimo, commettendo ben 14 errori non forzati e non trovando continuità. La partita cambia nel secondo parziale quando l’australiano si fa falloso e diventa partita complicata. Al terzo turno, il giapponese affronterà Seyboth Wild.

[28] G. Dimitrov b. E. Ruusuvuori 7-6(4), 6-3, 6-4

Prosegue il percorso netto di Grigor Dimitrov che non ha ancora perso un set in questa edizione del Roland Garros. Arriva un altro 3-0, stavolta ai danni di Emil Ruusuvuori con 7-6(4), 6-3, 6-4 in 2ore e 44’. Il finlandese risente della maratona con Barrere del primo turno e ricorre al Medical Time Out a cavallo tra il secondo e il terzo set, sintomatico di condizioni fisiche non perfette. Ma poi ci sono i meriti di Dimitrov capace di limitare di molto i gratuiti rispetto al suo avversario, 35 contro 44, e mette in campo i punti importanti. Vittoria meritata, arrivata al tie break nel primo set, dopo aver sempre guidato avanti di un break e raggiunto nel corso del decimo gioco. Vinto il primo set, il finlandese prova far partita pari, ma contro il bulgaro di oggi è missione complicata. In meno di tre ore, Dimitrov festeggia e attende Altmaier.