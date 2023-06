Roland Garros: semaforo rosso per Jasmine Paolini, perde in due set con Olga Danilovic

Si ferma qui la cavalcata di Giulio Zeppieri, il quale, dopo essersi qualificato per il tabellone principale del Roland Garros e aver battuto Bublik, si è arreso al numero 4 del mondo e finalista uscente a Parigi, Casper Ruud. L’azzurro si è disimpegnato molto bene contro il norvegese: quest’ultimo, dopo essersi portato in bacheca i primi due parziali con un punteggio abbastanza netto, ha subito la reazione dell’italiano, che è riuscito a conquistare il terzo set e a rimontare nel quarto, costringendo lo scandinavo al 5 pari. Purtroppo, però, in quel frangente è uscita la stoffa del campione, che è riuscito a breakkare Zeppieri e poi si è portato a casa la partita. Può essere decisamente soddisfatto, quindi, Zeppieri, che per gran parte del match è riuscito a tenere testa a un giocatore del calibro di Ruud. Qui sotto le parole in conferenza stampa dell’azzurro nel post-partita.

D: Siccome hai comunque giocato una partita strepitosa, con quali idee e convinzioni esci da un match del genere, dove hai giocato alla pari – a tratti anche meglio – del numero 4 del mondo?

Zeppieri: “Sicuramente è stata un’ottima partita, sono contento di essere riuscito a rimanere attaccato al match anche dopo i primi due set. Sono quasi riuscito a portarlo al quinto, quindi sicuramente esco bene e soddisfatto da questo torneo. Ora ci alleneremo e penseremo ai prossimi impegni”.

D: Alla fine erano solo crampi o qualcos’altro?

Zeppieri: “Ero stanco, con un po’ di crampi, ma niente di che. Non sono riuscito a muovermi al cento per cento alla fine”.

D: Col passare dei minuti ti sei sciolto, però all’inizio l’impatto con il campo e con l’avversario mi è sembrato difficoltoso per te. Qual è stato quindi l’aspetto più difficile per te all’inizio?

Zeppieri: “Tutto (ride, ndr). Ho avuto palla break sia nel primo che nel secondo game quando rispondevo, ma lui comunque è un giocatore che ti fa giocare tante palle, quindi all’inizio forse sono stato un po’ frettoloso e ho commesso qualche errore di troppo con il dritto. Dunque non è che sono partito teso o mi sono sentito al di sotto del suo livello, anche perché i primi due set (6-3 6-2 per Ruud, ndr) ho avuto tante chance per breakkare, e se le avessi sfruttate la partita sarebbe andata diversamente. Però così funzionano queste partite: devi rimanere lì attaccato e aspettare magari che anche lui faccia qualche errore o cali un pochino”.

D: Hai avvertito che il pubblico apprezzava il tuo modo di giocare, di essere propositivo, aggressivo. Faceva il tifo per te, e comunque è una sensazione particolare in uno stadio così grande. Te la sei goduta?

Zeppieri: “Sì, sicuramente fa piacere. Diciamo che il mio stile di gioco può piacere; sono uno che prova a fare tanti vincenti, quindi sono contento, anche perché ho giocato con Ruud che solitamente ha sempre il pubblico a favore. Lui ha sempre l’aria da bravo ragazzo, quindi è stato bello essere supportato in questo modo, che comunque mi ha dato parecchia carica”.

D: Può essere questa la partita della svolta? Ti lascia dentro la consapevolezza di poter essere a questi livelli e rimanerci stabilmente?

Zeppieri: “Come sappiamo tutti, una partita sola non dimostra veramente chi sei. Non è che voglio togliermi meriti, però è facile giocare in certi contesti con avversari del genere. A me piace giocare partite di questo tipo, quindi mi viene anche più semplice. Stiamo lavorando tanto, quindi l’obiettivo è giocare più match possibili a questo livello; dunque più ne faccio meglio è per me. Speriamo che poi (in futuro, ndr) diventi io quello da battere e non il contrario.

D: Adesso cosa pensi di fare questa settimana? Hai già idea di dove giocherai? Sull’erba magari?

Zeppieri: “Giocherò Perugia e Parma, poi andrò a Wimbledon a fare le qualificazioni e vedremo come andrà. Dopo probabilmente andrò a giocare i 250 sulla terra e in seguito vedremo cosa fare per lo US Open. Lì dipenderà dalla classifica che avrò; magari se riuscirò anche a giocare le qualificazioni dei due Master 1000 sarebbe positivo”.

D: Ti piace l’erba come superficie?

Zeppieri: “Sì mi piace. Avrei voluto giocarci di più anche quest’anno, ma la mia classifica non mi permette di andare sull’erba adesso. Quindi ora proviamo a fare punti, cerchiamo di salire di ranking e magari l’anno prossimo se ne riparlerà”.

D: Con il team su cosa vi focalizzerete per questa seconda parte di stagione?

Zeppieri: “Ci devo parlare (ride, ndr). Stiamo lavorando tanto, ma da poco, quindi ci vorrà diverso tempo per cercare di mettere in pratica – nel match – tutto quello che faccio in allenamento. Stiamo cercando di migliorare, nonostante sia difficile; però sento che stiamo facendo un ottimo lavoro e sono sicuro che continueremo così”.

D: Qual è l’aspetto su cui Max (Sartori – coach, ndr) sta insistendo di più?

Zeppieri: “Sicuramente sulla parte atletica stiamo lavorando tanto: sull’essere più forte, più ampio con le gambe quando colpisco. Dovremo lavorare soprattutto sul rovescio e sul cercare di essere più continui e, per adesso, lo stiamo facendo bene”.

Andrea Binotto