WTA Cleveland: Paolini esce al secondo turno contro Xinyu Wang

Dopo che nei primi match della giornata a trionfare erano stati solo Lucrezia Stefanini e Federico Gaio, a fronte di tre eliminazioni, con l’evolversi del programma migliorano leggermente le cose per i colori italiani alle qualificazioni dello US Open. Tre vittorie su sei incontri, compreso un derby, dunque quattro atleti eliminati, tre, tutti nel tabellone cadetto maschile, che potranno proseguire la rincorsa verso il main draw in quel di Flushing Meadows. Partiamo proprio dall’incontro in cui in ogni caso l’Italia non avrebbe perso, dove Giulio Zeppieri ha trionfato su Riccardo Bonadio, con il punteggio di 7-6(10) 6(3)-7 6-3 in 2h e 32. Match che il n.30 del seeding, brillante al servizio (14 ace e 81% di punti vinti con la prima), avrebbe potuto anche chiudere in due, ma non è stato capace di dare la zampata. Bonadio ha forzato il terzo di cuore e grinta, soccombendo poi senza troppi patemi al maggior talento di Giulio, che sarà impegnato ancora una volta in un derby al secondo turno.

Se la vedrà infatti con Alessandro Giannessi, che l’ha spuntata in due set molto lottati, per 7-6(7) 7-5, sul francese Harold Mayot. Primo parziale complicato per l’azzurro, incapace di fuggire in termini di break, sempre recuperato, costretto anche ad annullare un set point. Più agile invece il secondo, dove, salvo un piccolo blackout, è sempre stato in controllo. Vittoria meritata per il ligure, che cerca la quarta qualificazione in carriera in uno Slam, seconda a New York, dove nel 2016 si arrese al secondo turno al futuro campione Stan Wawrinka. Cerca invece il primo main draw in un Major Raul Brancaccio, che l’anno scorso qui uscì all’ultimo turno di qualificazioni, in rimonta, contro Eubanks. Ottimo l’esordio del tennista di Torre del Greco, che ha liquidato Vitaliy Sachko, con il punteggio di 7-6(5) 6-3. Primo set duro, con 4 set point annullati e un break nel primo gioco recuperato solamente sul 5-5. Anche nel secondo il primo a passare in vantaggio è l’ucraino, ma un parziale di 6 giochi a 1 consegna la vittoria e il secondo turno a Brancaccio, che se la vedrà con il kazako Timofey Skatov, tds n.23.

Passiamo ora a coloro che hanno invece dovuto salutare prematuramente New York, partendo dalla sorpresa (in negativo) della giornata, e cioè Luca Nardi. Il talentuoso n.15 del tabellone ha giocato una partita che non gli appartiene, soccombendo con facilità all’argentino Thiago Agustin Tirante, vincitore con un agile doppio 6-4, non concedendo neanche una volta il servizio e portando a casa il match con un break per set. Un vero peccato per l’azzurro, che avrebbe potuto ben dire la sua in uno spicchio di tabellone semplice, con la chance concreta di trovare finalmente il primo main draw Slam. Ancor peggio se possibile ha fatto Franco Agamenone, eliminato in 2 dal giocatore con il ranking più basso delle qualificazioni, Michael Zheng. 6-2 6-3 il punteggio a favore del n.553 del mondo, autore di un gran match, con due sole palle break (entrambe annullate) e 15 punti concessi al servizio, il tutto innaffiato da 25 vincenti. Una prestazione superba, che conferma la poca confidenza con la superficie dell’italo-argentino. Infine, da segnalare, per quanto fosse ampiamente prevedibile, anche l’eliminazione di Nuria Brancaccio per mano di Laura Siegemund, tds n.10. 6-1 6-4 il punteggio a favore dell’ex n.27 al mondo, che ha concesso un break per set, senza però mai colpo ferire, gestendo senza problemi la tennista azzurra, e strappandole ben 5 volte il servizio. Dunque rimane la sola Stefanini, tra le ragazze, ancora in gara per il main draw.