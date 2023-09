Iga Swiatek con filosofia dopo lo US Open: “Non ho bisogno di difendere niente”

Uno US Open che non è stato sicuramente soddisfacente per Iga Swiatek: la numero 1 del mondo, campionessa in carica a Flushing Meadows, ha perso malamente agli ottavi di finale contro Jelena Ostapenko, vedendo così sfumare la sfida ai quarti contro Coco Gauff che sarebbe stata la rivincita dopo la sconfitta recente di Cincinnati contro la giovane americana. La polacca su X (l’ex Twitter) ha scritto un post piuttosto piccato per rispondere alle varie critiche che le sono arrivate in questi ultimi giorni: “Nell’ultimo anno e mezzo ho avuto il tempo per osservare e vivere quanto la gente parli e scriva sul concetto di difendere, la difesa dei titoli, della classifica, dei punti… Ma non ho bisogno di difendere niente. Per me lo sport è un ciclo di costanti cambiamenti come la vita di tutti i giorni, possiamo vincere o perdere, tutto qua. Nuove stagioni, nuovi tornei sono occasioni per guadagnare, raggiungere un traguardo, non difendere. Nel corso dello swing americano avrei potuto vincere e raggiungere migliori risultati senza ombra di dubbio“.

Swiatek ha puntato il dito contro coloro che hanno posto troppe aspettative su di lei: “Molti di voi si aspettavano che io potessi difendere il titolo, il numero 1 in classifica. Io resto fedele alla mia mentalità: lavorando duro, creo molte più possibilità di vincere e raggiungere risultati importanti, non difendere il risultato. E’ stato un viaggio incredibile stare in cima alla classifica. Cerco di vivere al meglio questo periodo, cercando di raggiungere molti altri risultati“.

Un messaggio maturo da parte della giocatrice di Varsavia che vuole andare avanti per la sua strada, non facendosi condizionare da un momento non esaltante: evitare di mettersi pressioni di rimanere al top della classifica e concentrandosi piuttosto sul lavoro e sul percorso di crescita personale e tecnico.