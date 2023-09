Cronaca rosa di una racchetta: Alexander Shevchenko mette un diamante al dito di Anastasia Potapova

Un post su Instagram descritto da tre emoticon – un cuore, un anello e un infinito – e un diamante nella foto che non ha niente da invidiare a quello che offre la tastiera del telefono. Anastasia Potapova e Alexander Shevchenko annunciano così il loro fidanzamento ufficiale al mondo. A maggio di quest’anno lei aveva dichiarato in esclusiva a tennis.com che la loro frequentazione andava avanti “da circa sei mesi”, che ora sono diventati dieci.

Si vogliono bene e gli vogliono bene. I colleghi non si sono risparmiati nel lasciare commenti di congratulazioni e affetto sotto la foto con l’annuncio: “Love bro!”, scrive Franco Cobolli; “Bellissimi gattini, complimenti”, aggiunge la connazionale Elena Vestina; si accodano a loro Anna Kalinskaja, Daria Saville, Jelena Ostapenko, Kamilla Rakhimova e Myriam Bjorklund. Classe 2000 lui e 2001 lei, i due tennisti russi mettono la corona a un 2023 ricco di successi e traguardi importanti per entrambi: a giugno Potapova ha raggiunto per la prima volta in carriera la posizione numero 21 in classifica; Shevchenko ha invece finalmente scavalcato la top 100, debuttando per la prima volta nel tabellone principale dei tornei del Grande Slam (tutti tranne l’Australian Open).

“È bello avere un partner in grado di comprendere le fatiche legate a un tour del tennis. All’inizio non sapevo se avrebbe funzionato, la programmazione nel tennis non è mai facile. Noi invece siamo riusciti a gestirla talmente bene che è come se avessimo trascorso ogni settimana insieme. – aveva continuato Anastasia nell’esclusiva a tennis.com – È davvero utile avere qualcuno che ti possa supportare anche al di fuori della tua squadra, soprattutto se è qualcuno a cui sei vicino. Quel qualcuno nel mio caso conosce il tennis, ma vuole anche il meglio per me”. Potapova-Shevchenko è la terza di una breve ma crescente lista di coppie ATP e WTA ufficializzate in questo 2023. Prima di loro: Madison Keys-Bjorn Fratangelo e Mirjam Bjorklund-Denis Shapovalov. E dopo?