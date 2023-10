Novità per il Piatti Tennis Center: inserimenti nello staff e l’opportunità degli stage

Archiviate le prime tre giornate è il momento delle sfide di ritorno dei due gironi della Serie A1 femminile 2023. Domenica 29 ottobre è il momento della quarta giornata del massimo campionato femminile per circoli affiliati FITP. Una giornata che potrebbe già sancire le prime squadre qualificate alle semifinali scudetto. Nel Girone 1 la situazione rimane aperta a tutti gli scenari dato che dopo i successi arrivati nella prima giornata a favore di CT Palermo e AT Verona Falconeri, le due giornate successive hanno visto il verificarsi di soli pareggi. Nel Girone 2 situazione più chiara. Le campionesse in carica della Società Canottieri Casale potrebbero già chiudere la pratica qualificazione con un successo in casa le altoatesine del TC Rungg Sudtirol Kiku. Spettatore interessato il TC Padova Argos impegnato in trasferta a Forte dei Marmi in casa del TC Italia.

IL FORMAT

Come negli scorsi anni il format rimane invariato. Otto circoli sono al via della massima serie. Si parte con due gironi da quattro squadre e una formula round robin che, nelle sue sei giornate, vedrà sfide di andata e ritorno. Fase a gironi che si svolgerà dall’8 ottobre al 19 novembre.

Le prime due classificate di ogni girone si qualificano per le semifinali scudetto. Gli incontri intersociali di semifinale si svolgeranno con la formula andata (prevista il 26 novembre) e ritorno (3 dicembre). Le terze e quarte classificate, invece, si sfideranno nel tabellone di play-out, anch’esso con la formula di match andata e ritorno, per garantirsi la permanenza nella massima serie. Finale, in sede unica al Circolo Stampa Sporting di Torino, il 9-10 dicembre.

Gli incontri intersociali della massima serie femminile prevedono tre incontri di singolare e uno di doppio.

GIRONE 1

Lancette indietro sugli orologi, sveglia impostata alle ore 10.00 per seguire a distanza il duello tra le due capoliste. Il CT Palermo (Pedone, Bilardo e Ferrara) è impegnato in trasferta sui campi del TC Parioli (Di Giuseppe, Gandolfi, Lombardo e la croata Lukas), finora non all’altezza del suo palmares (sette scudetti all’attivo e lo scorso anno superato in finale solo al super doppio di spareggio). L’AT Verona Falconeri (Moratelli, Raggi e la greca Grammatikoupolou) riceve invece il Tennis Club Beinasco (Di Sarra, Pairone, Gatto Monticone e l’ungherese Jani), semifinalista nel 2022.

GIRONE 2

Nel girone 2 il big match andrà in scena in casa delle campionesse d’Italia della Società Canottieri Casale. Errani e compagne affronteranno le altoatesine del TC Rungg Sudtirol Kiku. Nella sfida di andata giocata ad Appiano le piemontesi si sono imposte 4-0. La Società Canottieri Casale comanda il girone a quota 9 punti, seguono TC Padova Argos e TC Rungg Sudtirol con 4 punti, fanalino di coda il TC Italia fermo a quota 0.

“Siamo entrati nella fase decisiva della fase a gironi – spiega coach Manuel Gasbarri, direttore tecnico del Rungg Südtirol.– Adesso dovremo continuare su questa strada, sperando nella continuità di risultati e anche in un pizzico di fortuna. Ogni giocatore ha determinati impegni agonistici nel circuito, che devono conciliare con il calendario di Serie A1. Per noi partire al completo sarebbe un ottimo passo di partenza in vista delle ultime tre gare. Lo spirito è quello giusto. Conteranno i punti, ma in ottica salvezza o playoff, ogni singolo match avrà una valenza molto rilevante pensando ad un eventuale ricorso alla classifica avulsa. Ho grande fiducia nei nostri mezzi: adesso dobbiamo spingere al massimo per raggiungere i nostri obiettivi”.

Nell’altra sfida del girone il TC Italia cercherà di cancellare lo zero dalla casella punti ospitando le agguerrite neo promesse del TC Padova Argos, che potranno sfruttare il complicato match del TC Rungg per puntare ad uno scatto in classifica in chiave semifinali. Padova spera di poter puntare sulla belga Benoit che sinora ha portato quattro successi su quattro (due in singolo due in doppio). Il TC Italia ha bisogno di un cambio di passo dato che nei 12 incontri giocati sono arrivate solo 3 vittorie, due nelle quali in doppi ininfluenti in termini di risultato delle sfide.

Il programma della quarta giornata

GIRONE 1

AT Verona Falconeri – TC Beinasco

TC Parioli – CT Palermo

Classifica:

CT Palermo 5

AT Verona Falconeri 5

TC Beinasco 2

TC Parioli 2

GIRONE 2

TC Italia Forte dei Marmi – TC Padova Argos

Società Canottieri Casale – TC Rungg Sudtirol

Classifica:

Società Canottieri Casale 9

TC Rungg Sudtirol 4

TC Padova Argos 4

TC Italia Forte dei Marmi 0