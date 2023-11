ATP Finals: per la quarta volta in 33 anni ci saranno in semifinale i primi 4 del mondo

Era un’edizione delle Nitto ATP Finals che prometteva spettacolo e le speranze di spettatori e organizzatori non sono rimaste disattese. La vittoria di Carlos Alcaraz ai danni del già qualificato Daniil Medvedev ha sancito la fine della corsa alle semifinali per il Gruppo Rosso. Lo spagnolo si aggiudica il girone da primo in classifica, il russo scivola in seconda piazza. La fase a gironi si chiude quindi con i migliori quattro giocatori della stagione qualificati per la semifinale. La prima semifinale vedrà il numero 4 al mondo Jannik Sinner affrontare il numero 3 Daniil Medvedev, la seconda vedrà di fronte i primi due al mondo Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Niente di sorprendente, sembrerebbe. Sono i migliori tra i migliori, i quattro tra gli otto…quasi normale no? Be’, in realtà non è proprio così. Infatti, dal 1990 in poi, questa è solo la quarta volta in cui arrivano i primi quattro del ranking a giocarsi le semifinali della gran kermesse di fine anno.

Nel 1990, appunto, l’ATP Tour World Championships a Francoforte vide affrontarsi in semifinale il numero 1 al mondo Stefan Edberg opposto al ceco Ivan Lendl, numero 3, e il tedesco Boris Becker, numero 2 del torneo, opposto ad Andre Agassi, numero 4. Il titolo andò al peggio classificato dei quattro, lo statunitense Andre Agassi, ai tempi 20enne, che in finale si prese la rivincita su Edberg, dopo averci perso nel round robin (uno degli undici giocatori, il terzo per la precisione, a riuscire a battere un avversario in finale dopo la sconfitta nella fase a gironi).

Ci sono poi voluti 14 anni per rivedere i migliori 4 nelle semifinali del Masters, nel 2004 a Houston. In terra americana il torneo di fine anno, la Tennis Masters Cup, vide sfidarsi in semifinale (in rigoroso ordine di ranking) Roger Federer, Andy Roddick, Lleyton Hewitt e Marat Safin. A festeggiare stavolta fu il numero 1 al mondo, lo svizzero, che dopo aver battuto in semifinale il n.4 Safin lasciò solo 5 game all’australiano Hewitt, n.3 e vincente sul n.2 Roddick, replicando quanto già fatto nella fase a gironi.

Di ieri, decisamente recente, invece l’ultima occasione che ha visto i primi 4 del ranking approdare in semifinale. Nell’ultima edizione tenutasi alla O2 Arena di Londra, nel 2020, le Nitto ATP Finals videro come semifinalisti Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem e Daniil Medvedev. Anche in questo caso, così come a Francoforte nel 1990, a vincere fu il numero 4. Dopo due epiche semifinali, in cui Il russo Medvedev ebbe la meglio in rimonta sul n.2 Nadal e l’austriaco n.3 la spuntò su Nole, n.1, in quasi 3 ore, fu Daniil ad alzare la coppa. Con un’altra rimonta batté Domi, alla sua seconda finale persa di fila e a quello che finora rimane il suo canto del cigno, per laurearsi per la prima (e finora unica) volta Maestro.

C’è però una statistica in particolare a rendere ancor più unica questa edizione delle ATP Finals torinesi, anche più delle tre che abbiamo elencato. Per la prima volta in 33 edizioni, infatti, si sfideranno il n.1 e il n.2, e il n.3 e il n.4 in semifinale, dato che i match saranno Djokovic-Alcaraz e Medvedev-Sinner. Se si vuole andare ancora più indietro, è questa solo la seconda volta nella storia a vedere un caso del genere. Per avere l’altra bisogna tornare indietro al Madison Square Garden, Nabisco Masters 1989, in cui il n.1 Ivan Lendl sfidò il n.2 Stefan Edberg, mentre il n.3 Boris Becker se la vide con il n.4 John McEnroe. A trionfare, in quattro set, fu Edberg, in finale contro Becker, dopo che dal tedesco aveva perso nel round robin.

