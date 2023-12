Serie A1 femminile: chi vincerà lo scudetto tra Canottieri Casale e CT Palermo?

Ultimo atto per la Serie A1 femminile 2023. Sabato 9 dicembre al Circolo della Stampa Sporting di Torino si assegnerà il titolo di Campionesse d’Italia. La sfida sarà tra Società Canottieri Casale e CT Palermo. Le piemontesi a Torino saranno chiamate a difendere lo scudetto conquistato 12 mesi prima, le siciliane da neopromosse puntano subito al colpaccio.

La finale, come tutti gli incontri intersociali stagione, prevede lo svolgimento di quattro match. Si parte alle ore 11 con il singolare tra le numero 3 di ogni squadra, seguirà quello tra le numero 2 per poi chiudere il programma dei match di singolare con la sfida tra le numero 1. Se una squadra conquisterà tutti e tre singolari si aggiudicherà lo scudetto, altrimenti si va al doppio. In caso di parità dopo i quattro match andrà in scena il super doppio di spareggio, match che lo scorso anno consegnò il titolo a Casale.

Si giocherà indoor e la superficie dei campi è greenset, campo piuttosto veloce. Un fattore che potrà fare la differenza. Ricordiamo che le squadre potranno contare anche sul supporto di giocatrici straniere ma il regolamento non permette di schierarne più di una. Inoltre è obbligatorio schierare una giocatrice del vivaio in singolare e anche uno dei due elementi del doppio dovrà essere un membro del vivaio.

Ripercorriamo insieme il percorso delle squadre verso la finale e vediamo quali saranno le protagoniste della sfida scudetto.

Società Canottieri Casale: piemontesi a caccia della riconferma

La Società Canottieri Casale ha chiuso al primo posto il girone 2. Le piemontesi hanno vinto tre sfide, ottenuto due pareggi e perso solamente nell’ultima giornata a qualificazione alle semifinali già acquisita. In semifinale le campionesse d’Italia 2022 hanno dovuto sudare per conquistare il pass per la finale. Dopo il 3-1 ottenuto in trasferta contro l’AT Falconeri Verona sembrava una la qualificazione all’ultimo atto del campionato. Le venete, tuttavia, si sono imposte 3-1 in trasferta portando la sfida al doppio di spareggio. Sfida equilibrata vinta, in rimonta, dalla coppia Pigato/Pieri per 12-10 al super tie-break.

La Società Canottieri Casale si presenterà a Torino con una scelta da fare in merito alla straniera: la finlandese Anastasia Kulikova o la rumena Andreea Mitu. La romena è attualmente alla posizione 225 della classifica di singolare. Ha giocato cinque match in Serie A1, vincendone quattro. La finlandese è numero 274 WTA e in campionato ha giocato quattro singolari, aggiudicandosene due.

A rappresentare il vivaio ecco Lisa Pigato. La bergamasca in questa stagione, fra singolare e doppio, ha disputato 14 incontri vincendone 9.

Al suo fianco ecco Jessica Pieri. La tennista toscana in stagione ha vinto tutti i singolari disputati. Completano la rosa Enola e Deborah Chiesa e Greta Rizzetto. Non schierabile in finale Sara Errani. La tennista romagnola ha comunque disputato una giornata di campionato durante la fase a gironi, vincendo il suo singolare.

CT Palermo: la neopromossa che arriva in finale da imbattuta

Il CT Palermo vola a Torino con la voglia di continuare a stupire. Le siciliane sono ancora imbattute in stagione. Hanno chiuso la fase a gironi al primo posto con quattro match vinti e due pareggiati. In semifinale ecco il capolavoro. Schierando solo giocatrici siciliane il CT Palermo ha prima espugnato il campo del TC Rungg con il punteggio di 3-1, per poi chiudere i conti in casa vincendo i due singolari necessari a sancire la qualificazione (2-1 il punteggio finale).

Come detto tanta Sicilia in rosa dato che tutte le ragazze italiane che giocheranno la finale sono ragazze del vivaio. Non solo siciliane ma nate proprio a Palermo e cresciute nel CT Palermo. Le ragazze giocheranno, quindi, con il fuoco dentro per cercare di portare lo scudetto nella propria città natale.

Giorgia Pedone, classe 2004, è reduce dalla sua miglior stagione. La diciannovenne ha conquistato il suo primo titolo a livello ITF, il W25 di Santa Margherita di Pula e raggiunto il suo best ranking alla posizione 300. In campionato ha disputato 11 incontri nel campionato, vincendone 8.

La ventiquattrenne Federica Bilardo (numero 461 WTA) ha giocato otto incontri in stagione, vincendone cinque. Anastasia Abbagnato è una classe 2003 allieva di Giorgio Galimberti. Attuale numero 583 al mondo in stagione ha vinto il W15 di Villena in Spagna. In Serie A1 ha giocato sei match senza mai perdere. Imbattuta anche la classe 2004 Virginia Ferrara. In questa edizione della serie A1 ha disputato 4 incontri collezionando altrettante vittorie.

Alla voce straniere sarà presente a Torino la numero 108 al mondo Marina Bassols Ribera. In stagione ha vinto due WTA 125 a Ljubjana e Andorra. È stata impiegata in due giornate di campionato, fatto che le ha permesso di essere schierabile per i playoff. Delle quattro sfide giocato ne ha vinte tre e persa uno.

In stagione hanno difeso i colori di Palermo anche una top50 come la mancina Arantxa Rus. L’olandese ha giocato la sfida della quarta giornata di campionato contro il TC Parioli, vincendo singolare e doppio. Protagonista invece del doppio che ha deciso la prima giornata di campionato la spagnola Rosa Vicens Mas. La classe 2000 ha disputato solo la prima giornata per poi non essere più impiegata.

Appuntamento quindi alle ore 11 al Circolo Stampa Sporting di Torino. Gli incontri saranno visibili su SuperTennis.