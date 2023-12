Australian Open: aumenta il montepremi, oltre 3 milioni al vincitore

Come spesso accade prima di ogni Slam, arriva l’aggiornamento sul montepremi totale che alza sempre di più l’asticella verso l’alto. In questo caso è Melbourne a dare l’annuncio, con il prize money dell’Australian Open che raggiunge la cifra di 86.5 milioni di dollari australiani, con un aumento di $AU 10 milioni (aumento del 13% rispetto alla scorsa edizione). Se diamo uno sguardo al passato, ad esempio nel 2015, il montepremi è addirittura raddoppiato rispetto ai 40 milioni di 9 anni fa, mentre è quadruplicato negli ultimi 20 anni dato che nel 2005, quando era di 19,1 milioni di dollari.

Rispetto al 2023 invece c’è un aumento del 20% per chi viene sconfitto al primo turno di qualificazione (dove sono presenti 17 azzurri al maschile) che si porta a casa $31,250. I primi turni di doppio e singolare del tabellone principale invece sono cresciuti rispettivamente del 16 e 13 percento.

“Abbiamo aumentato il premio in denaro per ogni turno dell’Australian Open con i maggiori aumenti nelle qualificazioni e nei primi turni di singolare e doppio”, ha affermato il direttore del torneo Craig Tiley. “È fondamentale per il continuo successo dell’Australian Open garantire che i migliori giocatori del mondo ricevano un compenso adeguato poiché sappiamo che ciò consente ai giocatori di investire nella propria carriera e, in molti casi, li aiuta a prepararsi al successo durante tutto il periodo. anno. Vogliamo garantire che l’Australia rimanga il trampolino di lancio per la stagione tennistica globale e che i giocatori e le loro squadre abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per aiutarli a giocare al meglio e continuare a godersi l’Happy Slam”.

Di seguito la lista completa dei vari assegni per ogni turno del torneo:

SINGOLARE – maschile e femminile (Per giocatore – 128 partecipanti)

Vincitore $ 3.150.000

Secondo classificato $ 1.725.000

Semifinalisti $ 990.000

Quarti di finale $ 600.000

Ottavi di finale $ 375.000

Terzo round $ 255.000

Secondo round $ 180.000

Primo round $ 120.000

QUALIFICAZIONE SINGOLARE – maschile e femminile (Per giocatore – 128 partecipanti)

Terzo round $ 65.000

Secondo round $ 44.100

Primo round $ 31.250

DOPPIO – maschile e femminile (Per squadra – 64 partecipanti)

Vincitore $ 730.000

Secondo classificato $ 400.000

Semifinalisti $ 227.500

Quarti di finale $ 128.000

Ottavi di finale $ 75.000

Secondo turno $ 53.000

Primo round $ 36.000

DOPPIO MISTO (Per squadra – 32 partecipanti)

Vincitore $ 165.000

Secondo classificato $ 94.000

Semifinalisti $ 50.000

Quarti di finale $ 26.500

Ottavi di finale $ 13.275

Primo round $ 6.900