ATP Houston: Darderi non si ferma. Batte anche Giron e raggiunge la semifinale

Non c’è due senza tre e dopo Berrettini ed Errani, anche Luciano Darderi si è guadagnato un posto in semifinale. Impegnato a Houston, l’italo-argentino ha eliminato un’altra testa di serie del tabellone e lo ha fatto con relativo agio confermando il suo ottimo periodo di forma. Dopo il numero 2 del seeding Cerundolo, questa volta è toccato al settimo favorito e numero 51 del mondo Marcos Giron, superato con il punteggio di 6-0 6-4. Dopo Cordoba, Luciano raggiunge così un’altra semifinale nel circuito: affronterà Tiafoe che ha rispettato i pronostici uscendo vittorioso da una battaglia di due ore contro Jordan Thompson (7-6 6-4). Darderi non ha mai affrontato un giocatore così in alto in classifica.

Nella semifinale della parte alta si sfideranno invece Shelton ed Etcheverry. Il primo ha faticato non poco contro il connazionale Nakashima (7-5 7-6), mentre il secondo ha beneficiato del ritiro di Mmoh all’inizio del secondo set (il primo era stato vinto dall’argentino con il punteggio di 6-3).

IL MATCH – Tornando a Darderi, il suo incontro non è praticamente mai stato in discussione. Nel primo parziale, il classe 2002 ha approfittato fin da subito delle diverse seconde giocate dall’avversario per girarsi sul dritto e prendere il controllo dello scambio. Così sono arrivati due break consecutivi che hanno indirizzato il set a suo favore. A punteggio ormai compromesso, Giron ha comunque provato a mettersi in partita sfruttando il sesto game che si è così trasformato in una lotta punto su punto durando più di 20 minuti. A vincerlo è stato l’azzurro che ha così messo a segno il secondo bagel della carriera nel circuito maggiore. Sulla scia dell’equilibrio dell’ultimo gioco del primo set, l’americano si è poi procurato una palla break sull’1-1 ma Luciano è stato bravo ad annullarla. Da lì in avanti, Darderi non ha concesso più nulla al servizio (tre turni consecutivi a zero) tornando pericoloso in risposta, fino al break nel momento clou sul 5-4 in suo favore che ha chiuso il match.

What a way to close it out 💪#USClay | @Lucianodarderi_ pic.twitter.com/OkmCyYRLxc — Fayez Sarofim & Co. US Clay (@mensclaycourt) April 5, 2024

L’italo-argentino ha chiuso con 5 ace, il 54% di prime in campo e l’81% di punti fatti quando ha potuto contare sulla prima. Ciò che ha fatto la differenza è stato però il rendimento con la seconda. Se Giron si è fermato al 32%, Darderi si è spinto fino al 68%, grazie alla robustezza della sua seconda palla (spesso giocata in kick) ma anche per merito della sua capacità di ribaltare scambi iniziati sulla difensiva. Il ranking certificherà questi e altri miglioramenti: lunedì Luciano aggiornerà sicuramente la sua miglior posizione, salendo come minimo al numero 63 (+9), ma in caso di vittoria su Tiafoe si avvicinerebbe sensibilmente alla top 50. La sensazione, comunque, è che sia solo una questione di poche settimane: la stagione sulla terra è appena iniziata e giocando così l’azzurro, al primo anno stabilmente nel circuito maggiore, può solo continuare la sua scalata (che avrà valore anche in ottica qualificazione olimpica), partita dal numero 128 di inizio stagione. Contro un ex top ten e semifinalista Slam come Tiafoe il livello di difficoltà si alza in maniera tangibile, ma la fiducia e la solidità di Darderi possono comunque aiutarlo a dire la sua.