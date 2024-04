WTA Madrid: Errani, che vittoria incredibile contro Wozniacki!

[Q] S. Errani b. [WC] Wozniacki 3-6 7-5 7-5

Grande vittoria nel primo turno di Sara Errani al Mutua Madrid Open 2024. La giocatrice italiana batte per la seconda volta in carriera l’ex numero uno del mondo Caroline Wozniacki con il punteggio di 3-6 7-5 7-5 in due ore e cinquantuno minuti di gioco. L’impresa della tennista bolognese è di quelle che possono dare una svolta ad una stagione e la commozione e la soddisfazione di Sara a fine match confermano questo. Dopo le maratone affrontate nelle qualificazioni, Errani vince un’altra partita in rimonta e si guadagna meritatamente il secondo turno contro Beatriz Haddad Maia. A seguire la cronaca del match.

Primo set: Sara con tanti problemi al servizio, Wozniacki controlla e chiude

Partenza con grattacapi al servizio per Sara Errani, che riesce a salvarsi nel primo gioco dell’incontro, ma cede i due successivi due turni di battuta. Wozniacki si ritrova 4-1 in modo rapido e conduce il match. Qualche errore fa riavvicinare Errani, 2-4, ma il doppio break è un margine troppo grande da recuperare. Wozniacki vince il primo set 6-3.

Secondo set: Errani risale, lotta e manda la partita al terzo

Nel secondo set Errani reagisce e si fa più aggressiva: cerca di alzare e sporcare le traiettorie all’avversaria. I punti si allungano e gli errori di Wozniacki si fanno più frequenti. Le tre palle break non sfruttate sull’1-1 innervosiscono l’italiana, che, però, continua a rimanere in partita. Sara lotta, si difende e poi colpisce ripetutamente con palle corte di grande tocco. Il livello del match si alza e i punti si allungano. Dopo aver annullato una palla del 5-3, Errani gioca molto bene in risposta, guadagnandosi di nuovo tre palle break consecutive. Questa volta l’italiana conquista il vantaggio, 5-4, grazie ad un vincente di rovescio lungolinea. Sara serve per portare la partita al terzo, ha tre set point, ma Wozniacki si fa più aggressiva. La danese vince quattro punti in fila e si riporta immediatamente in parità 5-5. Errani ha preso le misure in risposta però e strappa ancora la battuta all’avversaria:6-5. Sara ancora una possibilità di mandare la partita al terzo set e questa volta ce la fa: 7-5.

Terzo set: Wozniacki, intrappolata nel gioco di Errani, non trova continuità. Sara vince di lotta e cuore

Wozniacki parte un po’ scarica al servizio e Errani ne approfitta: break immediato 1-0. La danese sembra un appannata nelle soluzioni, concede anche una palla del doppio break, ma pian piano si rimette in partita. Con grande aggressività in risposta recupera lo svantaggio: 2-2. Wozniacki non riesce, però, a trovare continuità: commette alcuni errori, vuole uscire presto dalla trama costruita da Errani e regala di nuovo il break di vantaggio. Il servizio di entrambe vacilla a questo punto e si prosegue a suon di contro break. Errani serve per chiudere la partita sul 5-4 ma non sfrutta l’occasione. Seconda occasione per l’italiana sul 6-5 e questa volta un errore di dritto della danese regala la seconda vittoria in carriera contro Wozniacki.