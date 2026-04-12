ATP Montecarlo, verso la finale: tutti i precedenti tra Sinner e Alcaraz

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano per la prima volta nel 2026. Se le tappe in Australia, Medio Oriente e Stati Uniti non hanno rimpinguato i testa a testa di una rivalità sempre più storica, sulla terra di Montecarlo i numeri 1 e 2 del mondo si contendono il titolo del primo Masters 1000 sul rosso e il trono del ranking.

Dal 2019, Sinner e Alcaraz hanno dato vita a 17 scontri tennistici, 16 dei quali a livello ATP. Carlitos conduce per 11 a 6, con 27 set vinti contro i 23 di Jannik.

In otto occasioni le loro partite sono state finali. Anche in questo caso a comandare è lo spagnolo, che si è aggiudicato 5 trofei contro l’azzurro.

Di seguito, ripercorriamo tutte le fasi della competizione tra i dominatori del circuito.

I precedenti: Alcaraz in vantaggio 11 a 6 su Sinner

1. Challenger di Alicante 2019: C. Alcaraz b. J. Sinner 6-2 3-6 6-3

Il primo incrocio tra Alcaraz e Sinner risale a sette anni fa. L’azzurro è reduce dalle vittorie del Challenger di Bergamo, l’M25 di Trento e l’M15 di S. Margherita di Pula, ma, dopo 16 vittorie consecutive si arrende a un non ancora 16enne Alcaraz, che è insignito di una wild card nel torneo di Alicante, organizzato dal (ex) coach Juan Carlos Ferrero.

2. Parigi- Bercy 2021: Alcaraz b. Sinner 7-6(1) 7-5

Due anni dopo il primo confronto nel circuito cadetto, Carlos e Jannik sono già tra i grandi. Al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, lo spagnolo si impone in due set indoor, su quella superficie che a breve diventerà sinonimo di dominio per Sinner.

3. Wimbledon 2022: Sinner b. Alcaraz 6-1 6-4 6-7(8) 6-3

Alla terzo tentativo, l’azzurro batte per la prima volta Alcaraz agli ottavi di Wimbledon. Siamo ancora distanti dal poter vedere i due contendersi le finali, ma i Championships del 2022 battezzano la rivalità a livello Slam.

4. Umago 2022: Sinner b. Alcaraz 6-7(5) 6-1 6-1

Nel luglio del 2022, Sinner e Alcaraz si battono per la prima volta per un titolo. L’occasione è l’ATP 250 di Umago. A distanza di poche settimane, Jannik si concede il bis contro lo spagnolo, prevalendo in rimonta anche sulla terra battuta.

5. US Open 2022: Alcaraz-Sinner 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3

In un’edizione dello US Open che ha il sapore di ricambio generazionale, ai quarti di finale Alcaraz ha la meglio in 5 set – rimontando da 2-1 – su Sinner. Dopo 5 ore e 15 minuti e un match point cancellato, Carlitos si avvia verso il primo titolo Slam della carriera. Inoltre, battendo Casper Ruud, diviene il più giovane numero 1 del tennis maschile.

6. Indian Wells 2023: Alcaraz b. Sinner 7-6(4) 6-3

Alcaraz sta bruciando le tappe, Sinner è ancora in fase evolutiva. Sul cemento di Indian Wells, l’iberico conferma come, al momento, sia più efficacie con il proprio tennis rispetto all’avversario e, in semifinale, non concede set all’italiano.

7. Miami 2023: Sinner b. Alcaraz 6-7(4) 6-4 6-2

Il riscatto di Sinner non tarda ad arrivare. Sempre nel penultimo atto, stavolta a Miami, l’azzurro si prende la rivincita in quella che corrisponde alla prima vittoria su un numero 1 del mondo. A fermare Jannik in finale è Daniil Medvedev, anche lui voglioso di rivalsa dopo la sconfitta di Indian Wells contro Alcaraz.

8. Pechino 2023 : Sinner b. Alcaraz 7-6(4) 6-1

Quello del 2023 è l’autunno caldo di Sinner. Dopo aver vinto il primo Masters 1000 ad agosto, l’italiano scala la classifica, accaparrandosi la quarta posizione. Il gioco dell’altoatesino va completandosi torneo dopo torneo. All’ATP 500 di Pechino, Jannik fa lo sgambetto in semifinale ad Alcaraz, mostrando qualche crepa nel tennis dello spagnolo dopo mesi di livelli incredibili – il trionfo a Wimbledon contro Novak Djokovic in particolare.

9. Indian Wells 2024: Alcaraz b. Sinner 1-6 6-3 6-2

Dopo due sconfitte consecutive, Alcaraz torna a battere Sinner. Il cemento di Indian Wells è sempre stato, per condizioni, prodigo di soddisfazioni per Carlos, che, dopo un set d’apertura di pura difficoltà, ribalta l’inerzia del match e supera l’azzurro in semifinale.

10. Roland Garros 2024: Alcaraz b. Sinner 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3

La stagione sulla terra rossa non è fortunata nel 2024 per i due dominatori del circuito. Sinner è alle prese con un infortunio all’anca che lo ha costretto a ritirarsi da Madrid e saltare gli Internazionali d’Italia. A Roma non era presente neppure Alcaraz, che lamenta un problema al braccio.

Entrambi tornano in campo al Roland Garros. Nonostante i dubbi, approdano in semifinale, dove il sorteggio li decreta avversari. Nel secondo Slam dell’anno – Jannik ha trionfato all’Australian Open – il murciano si prende la vittoria al quinto set. È l’anticamera del primo successo all’Open di Francia.

11. Pechino 2024: Alcaraz b. Sinner 6-7(6) 6-4 7-6(3)

Fatto suo il secondo Slam stagionale allo US Open – altrettanti ne mette in bacheca Alcaraz nel 2024 – Sinner amplia il gap in classifica con gli inseguitori, blindando la prima posizione.

Tuttavia, dopo le delusioni di Cincinnati e New York, Carlos è chiamato a dare risposte. Lo fa andando a vincere il titolo all’ATP 500 di Pechino, rimontando proprio il numero 1 del mondo.

12. Roma 2025: Alcaraz b. Sinner 7-6(5) 6-1

Il 2025 è un anno sui generis nella carriera di Sinner. Inizia la stagione confermandosi campione dell’Australian Open, ma poi è costretto a scontare una sospensione di tre mesi per il caso clostebol.

Durante la sua assenza, i rivali faticano a portare a casa risultati di spicco. Il Sunshine Double pare decretare la crisi di Alcaraz, che smarrisce tennis e sorrisi.

Lo spaccato di stagione sul rosso, però, restituisce una versione splendente di Carlos e forse anche migliorata per continuità.

Jannik torna in campo a Roma e raggiunge subito la finale. A negargli il titolo è proprio lo spagnolo.

13. Roland Garros 2025: C. Alcaraz b. J. Sinner 4-6 6-7(4) 6-4 7-6(3) 7-6(2)

Altro torneo, altra finale tra Sinner e Alcaraz. In palio c’è la coppa del Roland Garros.

Jannik si porta avanti di due set; lo spagnolo accorcia le distanze, ma nel quarto parziale offre tre match point all’avversario sul 5-3. Carlitos non accetta di abdicare e dà avvio a una rimonta che, dopo 5 ore e 29 di gioco – la finale più lunga della storia del Major parigino – gli consegna il quinto Slam della carriera.

14. Wimbledon 2025: J. Sinner b. C. Alcaraz 4-6 6-4 6-4 6-4

Al Roland Garros si è tenuta la prima finale Slam Sincaraz. La sensazione dai contorni di certezza è che fosse solamente la prima di molte. Infatti a Wimbledon arriva il bis. E stavolta l’esito sorride a Sinner, che che diviene il primo italiano a trionfare in singolare ai Championships. La vittoria in quattro set pone fine al regno di Alcaraz, che durava da due anni. L’ultima sconfitta per lo spagnolo sui prati dell’All England Club è stata nel 2022 proprio per mano di Jannik.

15. Cincinnati 2025: C. Alcaraz b. J. Sinner 5-0 rit.

Dell’atto numero 15 della rivalità in questione c’è poco da scrivere. Sinner è costretto al ritiro dopo appena 23 minuti.

16. US Open 2025 : C. Alcaraz b. J. Sinner 6-2 3-6 6-1 6-4

Per la terza finale Slam di fila, i protagonisti sono Sinner e Alcaraz. Sul cemento l’azzurro ha dimostrato di destreggiarsi al meglio. Tuttavia, Alcaraz è in stato di grazia, con l’extra motivazione di riprendersi la vetta della classifica. Il murciano mette le mani sulla coppa e il numero 1 del mondo con un match perfetto.

17. ATP Finals 2025: J. Sinner b. C. Alcaraz 7-6(4) 7-5

Alcaraz potrà anche insidiare il dominio di Sinner sul cemento all’aperto, ma indoor la situazione cambia sensibilmente. Alle ATP Finals di Torino l’azzurro ribadisce che con un tetto a coprire il campo non ce n’è davvero per nessuno.

A Montecarlo va in scena il diciottesimo atto

Alle ore 15 di domenica 12 aprile, i numeri 1 e 2 del mondo si affrontano per la 18esima volta in carriera.

Sul Ranieri III si decreterà il trionfatore del Rolex Montecarlo Masters e il numero 1 del mondo. Il vincitore attuerà il soprasso per titoli ATP vinti, entrambi ne hanno 26 in bacheca, e settimane in testa alla classifica, anche adesso sono 66 consecutive per Jannik e altrettante non di fila per Carlos – qui la preview del match.

La terra rossa pare avvantaggiare lo spagnolo, che su questa superficie ha vinto 4 sfide su 5 – 3 su 4 a livello ATP.

Tuttavia, come dimostrano i precedenti, di scritto non c’è niente quando a scendere in campo sono Sinner e Alcaraz.

(Si rimanda al precedente pezzo di Michelangelo Sottili, con altri aspetti della rivalità)