Rita Grande a Ubitennis: “Che rimpianto quel set point contro Jennifer Capriati…”

Il direttore di Ubitennis ha intervistato l’ex tennista Rita Grande, ambasciatrice del Tennis Club Napoli per la consegna dei Collari d’Oro 2016. “Un grande onore per me”. Poi scherza con Ubaldo: “Il mio best ranking? Lo dovresti sapere, tu sai tutto!”

Aveva 11 anni quando ha mosso i primi passi al Tennis Club Napoli, istituzione della racchetta italiana che può vantare una storia di oltre cento anni, e 11 anni sono trascorsi da quando ha disputato il suo ultimo incontro ufficiale nel 2005. Parliamo di Rita Grande, nata – neanche a dirlo – a Napoli 41 anni fa e scelta come ambasciatrice dallo storico circolo partenopeo, che ha ricevuto il prezioso riconoscimento durante la consegna dei Collari d’Oro 2016 presso il palazzo del CONI.

Il Direttore di Ubitennis Ubaldo Scanagatta ha intercettato l’ex tennista napoletana a margine della cerimonia ufficiale e le ha chiesto di ricordare i suoi traguardi, le sue delusioni e di ripercorrere la fortunata “storia d’amore” con il Tennis Club Napoli, portato più volte al successo. Dai due ottavi di finale agli Australian Open – e la sfortunata sconfitta contro Jennifer Capriati nel 2002, con tanto di set point fallito – a un simpatico scambio di battute sul best ranking raggiunto da Rita Grande. La tennista al Direttore: “Tu sai tutto, dovresti sapere anche questo!“.