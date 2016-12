Il mondo del tennis augura il meglio ad Ana Ivanovic

La reazione del mondo del tennis non si è fatta attendere dopo l’annuncio di ieri della serba: tanti messaggi di auguri, soprattutto dalle sue colleghe

Dopo l’annuncio shock del ritiro dal tennis giocato da parte di Ana Invanovic, non si sono fatti attendere i messaggi di rispetto nei suoi confronti da tutto il mondo tennistico.

La prima delle sue colleghe è stata come sempre Serena Williams – che ha vinto 9 delle 10 sfide giocate con la serba – che afferma: “Mi mancherà il tuo sorriso.”

@AnaIvanovic my goodness I will miss your smile. All my love ❤️❤️ — Serena Williams (@serenawilliams) December 28, 2016

Stesso discorso per il capo della WTA Billie Jean King che la definisce un’eterna campionessa:

@AnaIvanovic Best wishes with your future endeavors. Will miss seeing that spectacular smile! 😁 Once a champion, always a champion. 🏆 💖 — Billie Jean King (@BillieJeanKing) December 28, 2016

Questa mattina si è invece fatta sentire una delle sue migliori amiche sul circuito, la numero uno del mondo Angelique Kerber, che augura il meglio alla bella serba per questo nuovo capitolo della sua vita:

I will miss one of my best friends on tour @AnaIvanovic ❤️ You've had an incredible tennis career. Best wishes for the exciting new chapter! pic.twitter.com/IUlbkHHGVE — Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) December 29, 2016

Nonostante il periodo “poco fortunato”, Petra Kvitova, che ha perso quattro delle sette sfide giocate con la Ivanovic compresa quella nella finale di Fed Cup, trova comunque il tempo di fare i propri auguri alla ex numero uno del mondo:

We will miss seeing your smile on the court! Fighter, professional, great person. Enjoy your post-tennis life, Ana 😘 pic.twitter.com/1FXcBl4C2Z — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) December 28, 2016

Bello anche il messaggio di Caroline Wozniacki, che è stata ai vertici della classifica poco dopo l’exploit della serba:

Will miss you on tour, but excited for you and what your new chapter has to bring😘 see you soon!!😊😊 https://t.co/twK95j9Dnl — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) December 28, 2016

Il Roland Garros, torneo che la Ivanovic vinse nel 2008, le dedica invece un GIF:

🏆 2008 Roland-Garros winner

🏅2007 Roland-Garros & 2008 AusOpen finalist

🎾 Former world number 1 Thank you and goodbye @AnaIvanovic! ❤️ pic.twitter.com/iiw4J7XiIm — Roland Garros (@rolandgarros) December 28, 2016

Vika Azarenka, momentaneamente fuori dai giochi per ben altri motivi, si congratula con la sua ormai ex avversaria con cui ha disputato “diversi incontri entusiasmanti”: