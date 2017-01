AO: Thiem deve ancora crescere, ai quarti va David Goffin

David Goffin - Australian Open 2017 (foto Roberto Dell'Olivo)

Il belga rimonta un set di svantaggio e chiude in quattro. Primi quarti a Melbourne, avrà Dimitrov o Istomin

[11] D. Goffin b. [8] D. Thiem 5-7 7-6(4) 6-2 6-2 (Gabriele Ferrara)

Il cielo coperto di Melbourne accoglie l’ingresso in campo di Dominic Thiem e David Goffin, entrambi alla caccia del primo quarto di finale in uno Slam sul cemento. Il primo vuole confermare il proprio status di top player anche sui campi rapidi, mentre il secondo è intenzionato a entrare tra i top ten per la prima volta in carriera, con l’undicesima poltrona del ranking mondiale che gli impedisce di entrare dall’élite del tennis nonostante i grandi risultati degi ultimi 12 mesi. Gli head to head vedevano Goffin avanti 5-3; l’austriaco si è aggiudicato l’ultimo scontro disputatosi nei quarti del Roland Garros, mentre qualche mese prima il belga si era imposto proprio sul Plexicushion di Melbourne.

Fin dall’inizio della sfida Thiem cerca di sfondare l’avversario con i suoi colpi potenti ma poco angolati, esaltando così le doti di anticipo dell’avversario, che centra subito il break con un passante di rovescio stretto e un vincente in lungolinea con il medesimo fondamentale. Il numero 8 del mondo reagisce prontamente, mette i piedi dentro il campo e preme il piede sull’acceleratore con i suoi colpi penetranti per tornare subito in scia. In questo inizio di match il servizio sembra contare poco: entrambi i contendenti rispondono estremamente bene e cercano di rubare preziosi centimetri di campo per comandare il gioco. Dopo un altro scambio di break, i turni di battuta iniziano a scorrere con maggiore rapidità: Thiem prende più rischi, ma commette anche più errori, mentre il giocatore nato a Rocourt riesce ad appoggiarsi molto bene ai colpi del rivale dalla parte sinistra, faticando di più su quella destra. specialmente quando l’austriaco gli propone palle più complesse e con meno peso. Sul 5 pari sono proprio due errori su palla bassa commessi con questo fondamentale dal centro-sinistra a regalare due palle break al ragazzo di Vienna, il quale va a segno con la risposta di dritto per centrare il terzo break della sua partita. Nel game successivo “Dominator” tiene agevolmente il servizio, chiudendo un parziale di 12 punti a 1 e, soprattutto, archiviando il primo set con il punteggio di 7-5.

Nella seconda frazione di gioco i servizi la fanno da padrone fino al decimo gioco: entrambi infatti con questo colpo mantengono percentuali sopra il 65%, e non concedono quasi nulla a chi è in risposta. Ciò nonostante, la qualità del gioco rimane ottima. Thiem accelera a proprio piacimento generando una potenza spaventosa, mentre Goffin cerca di appoggiarsi ai colpi del rivale, che talvolta riesce a mandarlo in difficoltà con dei back senza peso su cui David spesso commette un errore nel tentativo di giocare di dritto dal lato sinistro. Sul 5-4 Goffin, tuttavia, la testa di serie numero 8 commette quattro errori di dritto che consegnano altrettanti set point – di cui tre consecutivi – al belga, che però non può fare nulla, perché l’avversario piazza cinque prime vincenti e un gran dritto inside-in. Si arriva al tiebreak, dove David scappa sul 4-1 dopo due gratuiti da fondocampo dell’avversario e un vincente splendido col rovescio in diagonale dopo uno scambio prolungato. Dominic torna in parità grazie alla battuta e a un sanguinoso dropshot messo in rete da Goffin. Ciò nonostante, il viennese commette altri due gratuiti che pongono fine al jeu decisif: 7-4 per il belga. Nel terzo parziale Thiem inizia a giocare troppo di fretta e ad avere meno sicurezza: Goffin ne approfitta e sul 2 pari si procura tre break point, ma non riesce a sfruttare l’occasione (grave l’errore con la risposta di rovescio sulla seconda chance), Un doppio fallo regala una quarta occasione al giocatore nato a Rocourt, il quale stavolta incide col dritto: 3-2 e break in suo favore. “La potenza è nulla senza il controllo” diceva un vecchio spot pubblicitario della Pirelli e, ancora prima, il Maestro Miyagi di Karate Kid, ma Thiem sembra non aver ancora imparato questa lezione e così inizia a tirare ancora più forte, senza però trovare angoli e commettendo una valanga di errori. Il 6-2 che manda il belga avanti due set a uno è la naturale conseguenza di tutto ciò.

All’inizio del quarto il nastro bacia una risposta di dritto di Goffin e gli regala una palla break nel terzo game; David sfrutta l’opportunità inducendo il rivale all’errore con il dritto: 2-1. Goffin continua a servire alla grande, mantenendo buone percentuali e variando la direzione della battuta, peraltro trovando anche molti rovesci di pregevole fattura. Il belga, da grande professore di tennis, capisce il momento che sta passando Thiem e gioca diverse palle con poco angolo, su cui Dominic si scaglia senza mai avere fortuna. Il rovescio di Goffin è una gioia per gli occhi, quello del numero 8 ATP – perlomeno in questa fase dell’incontro – un disastro. Goffin al servizio oggi è impeccabile (15 aces per lui) e non ha dunque problemi nel chiudere la sfida dopo 2 ore e 44 minuti di gioco e accede così ai quarti di finale di uno Slam per la seconda volta in carriera. Ad attenderlo il vincitore della sfida tra Dimitrov e Istomin.

Risultati:

[11] D. Goffin b. [8] D. Thiem 5-7 7-6(4) 6-2 6-2

[15] G. Dimitrov vs [WC] D. Istomin

[3] M. Raonic vs [13] R. Bautista Agut

[9] R. Nadal vs [6] G. Monfils

