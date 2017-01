La croata, 34 anni, supera in tre ottimi set la favorita Pliskova. Raggiunge il penultimo atto di un Major per la seconda volta in carriera, dopo Wimbledon ’99

M. Lucic-Baroni b. [5] Ka. Pliskova 6-4 3-6 6-4 (Corrado Boscolo Zemelo)

(in aggiornamento)

Risultati:

[2] S. Williams vs [9] J. Konta