WTA Biel: Pliskova ferma nuovamente Vinci

In un'ora e 13 minuti, Kristyna supera l'azzurra con un duplice 6-4. Roberta lotta ma si arrende alla potenza dell'avversaria

Il WTA International di Biel ($250.000, cemento) debutta nel circuito per la sua prima edizione ponendosi come secondo appuntamento in Svizzera per il calendario femminile oltre al torneo di Gstaad. Il tabellone accoglie 8 tra le prime 50 giocatrici del seeding guidate dalla ceca Strycova (n.18). Il primo turno presenta subito l’interessante incontro tra Vinci (tds n.4) e Kristyna Pliskova, la mancina gemella della più quotata Karolina. I precedenti tra le due sono in parità: a Vinci è andato il più risalente incontro del 2008 sulla terra rossa di Praga, mentre il successo della ceca è di soli due mesi fa a Dubai. Le insidie per l’italiana sono rappresentate non soltanto dai guai fisici che si trascina da più di un anno ma dalle caratteristiche di un’avversaria che, in crescita negli ultimi tempi, esibisce un servizio molto efficace e difficile da contrastare.

Il primo set si sviluppa secondo l’ordine dei servizi senza occasioni per la giocatrice in risposta: al cambio di campo sul 3-2 per Vinci, quest’ultima chiama il proprio allenatore che le spiega chiaramente il piano tattico: per Cinà la prima di Pliskova è difficile da contrastare ma sulla seconda Roberta deve subito aggredire, anche con il back profondo che dà fastidio alla sua avversaria, viceversa limitandosi ad una risposta corta mette la ceca in condizioni di accelerare e conquistare il punto. Il punto di svolta del set si compie nel settimo gioco: Vinci annulla due break point e poi subito un altro ma è troppo fallosa nel cercare di chiudere col diritto dopo essersi aperta il campo col servizio; con un break di vantaggio Pliskova può fare affidamento al proprio servizio chiudendo il parziale 6-4 senza concedere palle break. Il secondo set ripropone il motivo del primo: Vinci, che complessivamente non serva male con 6 ace e il 60%, attraversa un fisiologico passaggio a vuoto di cui Pliskova approfitta per portarsi in vantaggio. Nei successivi tre turni di battuta, Vinci riesce solo ad avvicinare la sua avversaria mancando l’unica occasione per recuperare il break: Pliskova, ribadendo l’estrema efficacia del suo servizi, chiude 6-4 anche il secondo set accedendo al secondo turno nel quale affronterà la vincente tra Vekic e Cirstea.

Risultati:

Kr. Pliskova b. [4] R. Vinci 6-4 6-4

M. Barthel b. J. Cepelova 6-3 6-4

[8] M. Niculescu vs E. Mertens

[WC] R. Masarova vs A. Beck

Pierluigi Maienza