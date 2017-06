Buon compleanno Francesca, l’ultimo con la racchetta in mano?

Il 23 giugno del 1980 nasce Francesca Schiavone. La nostra leonessa oggi compie 37 anni. Sarà il suo ultimo anno nel circuito?

Trentasette primavere, perché altrimenti non si potrebbe dire, per Francesca Schiavone. Una delle più grandi tenniste della nostra storia e, ci piace pensare, anche della storia del tennis femminile. Probabilmente quello di quest’anno sarà il suo ultimo compleanno con la racchetta in mano (o forse no?). La leonessa infatti sembra sempre più intenzione a dire basta alla fine di questo 2017. Anno che comunque le ha regalato più di una gioia, sia tennistica che personale.

In campo Francesca, solo nel 2017, ha trovato il titolo a Bogota (finale contro Arruabarena) e la finale a Rabat (persa da Pavlyuchenkova). Dal punto di vista personale invece tantissimi attestati di stima, su tutti quello del Roland Garros. A Parigi, l’ex campionessa non solo ha trovato una wild card per il tabellone principale ma ha potuto anche commuoversi per il caloroso abbraccio che il centrale le ha regalato al termine del match perso contro Muguruza. Altrettanto non ha potuto fare a Roma per i motivi che ormai tutto sanno, decisione che lascia tanto amaro in bocca, soprattutto perché probabilmente parliamo della tennista più amata di sempre dal pubblico italico.

Oggi, a ogni modo, è tempo di festeggiamenti e non di polemiche. Allora è giusto celebrare la carriera di Schiavone: 1 Roland Garros (leggi la storica cronaca di Ubaldo da Parigi), 3 Fed Cup e altri 7 titoli in singolare (2017, Bogotà; 2016, Rio de Janeiro; 2013, Marrakech; 2012, Strasburgo; 2010, Barcellona; 2009, Mosca; 2007, Bad Gastein). In campo si è sempre contraddistinta anche per il suo gioco a tutto campo e per il rovescio a una mano, oltre al grande cuore che mette in ogni incontro. Che dire di più senza sfociare nella retorica? Forse nulla più, semplicemente rinnovare gli auguri e ricordarle che sarà amata sempre sia in campo che fuori. Buon compleanno, Francesca!