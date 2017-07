Fognini: “È stata una partita alla pari”

Le dichiarazioni di Fabio Fognini dopo la sconfitta contro Andy Murray

È un Fabio Fognini comunque soddisfatto quello che si presenta al consueto rendez-vous con i giornalisti. Seppure dispiaciuto per non aver portato a casa l’incontro, si è detto estremamente contento del proprio tennis e della prestazione messa in campo contro il n. 1 del mondo.

Quali sono le tue impressioni sul match?

Sto bene. È lo sport. Sono molto felice del mio tennis, ho provato a fare di più ma ho perso; tuttavia, certo non sono felice dell’esito della partita ma è il n. 1 del mondo ed è stato migliore di me.

Ci parli del penalty point?

Il Penalty point? È una bella domanda. Potremmo parlarne tutta la sera. È una cosa strana. Comunque la Francia e l’Italia non vanno molto d’accordo (l’arbitro era francese, ndr). Ne parlerò con il referee e non dirò belle cose…

Cosa è successo nei cinque setpoint?

Il setpoint su cui ho chiamato il challenge, sì, la chiamata mi è venuta automatica. L’avrei chiamata comunque. Su un setpoint forse ho giocato male io io, sugli altri ha servito bene lui. Sono molto molto contento della prestazione che ho fatto, ho avuto tutte le chance per andare al quinto, ma vado via da qui sapendo che ho messo in campo un gioco che qui non ho mai disputato. Certo ho qualche recriminazione perché potevo portarlo al quinto. Da una sono parte amareggiata, da un’altra inc….to ma molto molto contento. Da fondo mi sentivo superiore. All’inizio ci sono stati alti e bassi, poi la partita si è equilibrata.

Hai vinto più partite a Wimbledon che al Roland Garros…

Hai visto, sono diventato erbivoro… Qui mi piace giocare. Sono contento del mio livello di gioco. Franco Davin mi sta aiutando, abbiamo creato un bel team… Di occasioni ne ho avute, è stata una partita alla pari.