Shanghai cara per Kyrgios: montepremi revocato, multa e niente doppio

L'ATP non grazia il giocatore australiano, che non si è sottoposto a controllo medico dopo il ritiro. E Pouille rimane senza partner in doppio

Difficile che Nick Kyrgios potesse passarla liscia, avendo peraltro replicato sullo stesso campo un comportamento già assunto 12 mesi fa. L’australiano si è ritirato senza apparente motivo dopo aver perso il primo set contro Steve Johnson, salvo rettificare post-match adducendo come motivazione un doppio problema a stomaco e spalla. L’ATP ha ovviamente posato la lente sull’accaduto richiedendo al giocatore – come da procedura – di sottoporsi a un controllo medico per verificare le sue effettive condizioni di salute. Kyrgios non ha risposto all’appello rifiutando di sostenere la visita e, come prevedibile, ha visto sottrarsi il montepremi guadagnato ($21,085) e ricevuto una multa di $10,000.

Questo “scherzetto” costa quindi a Nick oltre 30,000 dollari. Di “tasca sua”, essendo ora sprovvisto di prize money, il 22enne dovrà donare anche i 650 dollari derivanti dai 13 ace (ognuno vale 50 dollari) messi a segno nell’unico set giocato contro Johnson, come promesso per onorare la causa di Porto Rico.

Kyrgios, still in Shanghai for a Yonex event, is losing his 1rd prize money ($21,085) for not doing medical checks and is also fined $10k — Ubitennis (@Ubitennis) October 11, 2017

Sembrava dunque che l’australiano fosse rimasto a Shanghai per rispettare l’impegno in doppio, che l’avrebbe visto impegnato quest’oggi in coppia con Pouille contro Kontinen e Peers. L’australiano ha invece dato forfait, consegnando di fatto la vittoria ai numeri 1 del seeding. In realtà Nick è ancora in Cina per un evento promozionale del suo sponsor tecnico Yonex.