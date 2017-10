WTA Ranking: Mladenovic n.10, Barty n.20. Chi sarà n.1?

Kiki approfitta della caduta di alcune ex grandi per entrare in top 10. Barty +305 posti da inizio anno. Il n.1 questione a tre (Halep-Muguruza-Pliskova). Poche chance per Svitolina

Molti stravolgimenti nella classifica pre-Masters, dovuti, essenzialmente, alla scadenza dei punti delle Finals e di Zhuhai di un anno fa. Questo comporta grossi crolli in classifica di giocatrici, anche blasonate, che furono le protagoniste del finale di stagione 2016, e la salita, di conseguenza, di altre, anche senza meriti particolari ma per puri “aggiustamenti” di ranking. Nulla di nuovo, nulla di scandaloso.

I FLOP DELLE BIG – Cos’hanno in comune Kuznetsova, Kerber, Cibulkova, Radwanska e Kvitova? Oltre a un palmares di tutto rispetto, la caduta più o meno verticale nel ranking di oggi.

Kuznetsova, che perde solo 3 posti (n.11), è quella che riesce a tamponare al meglio l’emorragia di punti (470 di Mosca e 650 del Masters). Per le altre quattro la situazione è davvero drammatica, non solo perché sono destinate a concludere la stagione lontano dalle posizioni di vertice ma anche per gli interrogativi che si pongono sul prosieguo della loro carriera.

Kerber, 29 anni e mezzo, l’anno scorso terminava la stagione da indiscussa n.1, quest’anno faticherà a restare in top20. Oggi perde 8 posti ed è n.19. L’ultima speranza di riguadagnare terreno è il Master B di Zhuhai.

Cibulkova e Radwanska sono state le ultime due maestre in ordine di tempo. La slovacca era la campionessa uscente a Singapore e non è riuscita nemmeno a qualificarsi per difendere il titolo. I migliori risultati di una stagione sostanzialmente da dimenticare sono la finale a New Haven, le semifinali a Doha e S. Pietroburgo e i quarti a Tokyo e Brisbane. Dominika oggi perde 14 posti e passa dal n.12 al n.26 della classifica.Aga, se possibile, è reduce da un 2017 ancora più disastroso. Ha aperto l’anno con i quarti a Shenzhen e la finale a Sydney, dopodiché non è riuscita a combinare più nulla di buono: solo una semifinale a New Haven questa estate poi tutte uscite prima dei quarti di finale. È inevitabile che la classifica odierna (-9, n.28) rispecchi l’andamento davvero negativo della stagione di Radwanska.

Infine Kvitova, quella più giustificata considerato le sue disavventure. La ceca scala i 700 punti della vittoria al Master B 2016 ma ha saltato metà della stagione, ed è in definitiva questo il motivo della retrocessione in classifica (-12, n.29). Petra può contare solo su 11 risultati utili su 16 (di cui tre sono primi turni) e ha saltato 2 Slam, tre Premier Mandatory e due Premier 5. Ha dato anche segnali positivi, alternate a prestazioni deludenti: la vittoria a Birmingham, i quarti agli US Open, e la semifinale a Pechino. Peccato non sia sufficiente per andare a Zhuhai a difendere il titolo.

NOMI NUOVI AI VERTICI – Una settimana fa ci si meravigliava dell’ingresso in top ten di Mladenovic (+3, n.10) a fronte delle numerose uscite al primo turno. Kiki entra tra le dieci solamente perché tre giocatrici che le stavano davanti sono retrocesse in classifica: Kerber, Cibulkova e Kuznetsova, di cui abbiamo già parlato. La francese raggiunge il best ranking per fisiologiche compensazioni di ranking. Quindi nulla di cui scandalizzarsi. Tali movimenti ci sono sempre stati e sempre ci saranno, sono comuni sia alla classifica femminile che a quella maschile e non esiste alcun metodo di calcolo che possa scongiurarli. Mladenovic sale al n.10 con soli 2856 punti: sette giorni fa sarebbe stata al n.14, a conferma della particolare circostanza di cui sta approfittando la francese. Condizioni di contorno che hanno agevolato anche altre giocatrici: raggiungono il best ranking senza risultati di rilievo nell’ultima settimana anche Coco Vandeweghe (+2, n.12), Anastasija Sevastova (+6, n.15) e Ashleigh Barty (+3, n.20), che entra in top 20. L’australiana era n.325 a fine 2016. Sfiorano il best ranking Sloane Stephens (+2, n.13), Anastasia Pavlyuchenkova (+4, n.14) e Elena Vesnina (+3, n.17). Si guadagna invece sul campo il ritorno in top20 Julia Goerges (+9, n.18).

IL N.1 A FINE ANNO DI CHI SARÀ? – La lotta per il vertice della WTA, dopo i primi risultati a Singapore, sembra essere ristretta a Halep, Muguruza e Pliskova. Svitolina non è condannata dalla matematica ma ha poche, pochissime possibilità. Vediamo perché. Le considerazioni che andrò a fare non terranno conto, per semplicità, del ritiro di una o più delle otto partecipanti. Di seguito troverete però una tabella riassuntiva in cui riporto i punteggi anche in caso di eventuali rinunce a torneo iniziato.

Con la sconfitta nel match d’esordio, Venus e Ostapenko sono praticamente fuori dalla corsa per il n.1. Infatti entrambe possono ancora vincere il Masters ma non a punteggio pieno: l’americana arriverebbe a 6017 punti, mentre la lettone a 5885 punti. Questi non sarebbero comunque sufficienti a superare Muguruza o Halep, anche se perdessero i restanti due match del Round Robin (6135 punti per Garbiñe, 6175 per Simona).

La vittoria di Halep contro Garcia nel girone eliminatorio ha condannato anche Wozniacki. La danese può raggiungere al massimo quota 6140 punti, vincendo il torneo senza perdere un match. Come abbiamo visto poco fa, Halep con due sconfitte e una sola vittoria nel Round Robin avrebbe comunque 6175 punti, più che sufficienti a stare davanti a Wozniacki a fine torneo.

Infine che chance avrebbe l’ucraina? Svitolina ha solo un risultato utile a sua disposizione: la vittoria del torneo. Una finale, anche con percorso netto nel Round Robin, equivarrebbe a 6080 punti, che non basterebbero per il n.1 (sia Muguruza sia Halep le sarebbero davanti con 1 vittoria e 2 sconfitte). In caso di vittoria del titolo senza perdere match (6500 punti), sarebbe più facile per lei non trovarsi davanti nell’atto conclusivo né Simona Halep (6630 per una finale con 1 sconfitta nel RR, 6505 con 2 partite perse nella fase iniziale) né Muguruza (6715 per una finale senza sconfitte precedenti o 6590 con un match perso). Le possibilità diminuiscono drasticamente se il titolo di maestra arrivasse a Elina con delle sconfitte nei match del girone:

con una sconfitta (6375 punti), Muguruza o Halep la sopravanzano con tre vittorie nel RR

con due sconfitte (6250 punti), a Muguruza o Halep basterebbero due vittorie nel RR

La tabella con tutti i punteggi:

CHI ANDRÀ A ZHUHAI – Si era detto che l’unica possibilità per Goerges di andare a Zhuhai era vincere Mosca. La tedesca centra il risultato ed esclude Barty dalla rosa delle qualificate. L’entry list dell’Elite Trophy è:

9 Johanna Konta 3610

10 Kristina Mladenovic 2885

11 Svetlana Kuznetsova 2856

12 Coco Vandeweghe 2819

13 Sloane Stephens 2722

14 Anastasia Pavlyuchenkova 2425

15 Anastasija Sevastova 2295

16 Madison Keys 2213

17 Elena Vesnina 2195

18 Julia Goerges 2060

19 Angelique Kerber 2042

WC Shuai Peng 1745

Le riserve saranno Ashleigh Barty e Magdalena Rybarikova.

ALTRI MOVIMENTI – Si avvicinano alla top20 Magdalena Rybarikova (+4, n.22) e Daria Kasatkina (+4, n.24). In forte ascesa Carina Witthoeft (+22, n.51) dopo il titolo in Lussemburgo, Natalia Vikhlyantseva (+13, n.54), Monica Puig (+11, n.58), che raddrizza una stagione non brillante. Altre atlete in progresso: Irina-Camelia Begu (+12, n.44), di ritorno in top50, Aliaksandra Sasnovich (+13, n.87), Pauline Parmentier (+19, n.82), di nuovo in top100, e Heather Watson (+7, n.74). In forte discesa, invece, Donna Vekic (-9, n.56) e Timea Babos (-12, n.57), che salutano le cinquanta, e Monica Niculescu (-34, n.100), prossima a uscire dalla cento.

LE ITALIANE – Ritorna tra le prime 15 del mondo Sara Errani (+35, n.145), dopo la vittoria a Suzhou. Potrà non piacere come gioca o come personaggio, ma va riconosciuto a Errani di aver fatto più lei in 2 settimane di molte altre nostre connazionali in un anno di attività. Perdono 7 posti sia Francesca Schiavone (n.91), sia Roberta Vinci (n.109).

Pos. Giocatrice Punti Tornei Diff. fine 2016 Diff. dal 16/10/17 1 Simona Halep 5675 17 3 0 2 Garbiñe Muguruza 5635 20 5 0 3 Karolina Pliskova 5105 19 3 0 4 Elina Svitolina 5000 18 10 0 5 Venus Williams 4642 15 12 0 6 Caroline Wozniacki 4640 22 13 0 7 Jelena Ostapenko 4510 20 37 0 8 Caroline Garcia 3795 23 15 1 9 Johanna Konta 3610 20 1 1 10 Kristina Mladenovic 2885 25 32 3 11 Svetlana Kuznetsova 2856 17 -2 -3 12 Coco Vandeweghe 2819 17 25 2 13 Sloane Stephens 2722 10 23 2 14 Anastasia Pavlyuchenkova 2425 25 14 4 15 Anastasija Sevastova 2295 24 20 6 16 Madison Keys 2213 14 -8 0 17 Elena Vesnina 2195 24 -1 3 18 Julia Goerges 2060 23 36 9 19 Angelique Kerber 2042 21 -18 -8 20 Ashleigh Barty 2031 17 305 3

Teen Ranking

Sale al n.5 Natalia Vikhlyantseva. Bellis scalza al n.3 Konjuh. Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1997.

Pos. Giocatrice Anno Class. WTA Diff. dal 16/10/17 1 Jelena Ostapenko 1997 7 0 2 Daria Kasatkina 1997 24 0 3 Catherine Bellis 1999 42 1 4 Ana Konjuh 1997 45 -1 5 Natalia Vikhlyantseva 1997 54 2 6 Marketa Vondrousova 1999 67 -1 7 Naomi Osaka 1997 68 -1 8 Aryna Sabalenka 1998 77 0 9 Sofia Kenin 1998 114 0 10 Francoise Abanda 1997 122 0

Nation Ranking

La Russia supera la Repubblica Ceca al n.2. Le cece sono ora tallonate da vicino dalla Francia, pronta a superarle al n.3. Rientra in classifica l’Ucraiana al n.10. Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.

Pos. Nazione Punteggio Diff. dal 16/10/17 1 Stati Uniti 30 0 2 Russia 42 1 3 Repubblica Ceca 55 -1 4 Francia 56 0 5 Romania 82 2 6 Germania 85 0 7 Australia 86 -2 8 Cina 109 0 9 Spagna 127 1 10 Ucraina 133 –

Casa Italia

Invariata la top20 italiana rispetto a una settimana fa. Il ranking medio delle top 5 italiane è 111,6.

Pos. Giocatrice Class. WTA Diff. dal 16/10/17 1 Camila Giorgi 78 0 2 Francesca Schiavone 91 0 3 Roberta Vinci 109 0 4 Jasmine Paolini 135 0 5 Sara Errani 145 0 6 Georgia Brescia 184 0 7 Martina Trevisan 198 0 8 Deborah Chiesa 212 0 9 Jessica Pieri 253 0 10 Cristiana Ferrando 275 0 11 Giulia Gatto-Monticone 292 0 12 Camilla Rosatello 302 0 13 Martina Di Giuseppe 322 0 14 Stefania Rubini 338 0 15 Martina Caregaro 372 0 16 Anastasia Grymalska 388 0 17 Alice Matteucci 393 0 18 Camilla Scala 425 0 19 Gaia Sanesi 479 0 20 Lucrezia Stefanini 496 0

LE TOP 50

Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: classifica-variazione ripeto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei

1 0 [ROU] Simona Halep 26 5675 17

2 0 [ESP] Garbiñe Muguruza 24 5635 20

3 0 [CZE] Karolina Pliskova 25 5105 19

4 0 [UKR] Elina Svitolina 23 5000 18

5 0 [USA] Venus Williams 37 4642 15

6 0 [DEN] Caroline Wozniacki 27 4640 22

7 0 [LAT] Jelena Ostapenko 20 4510 20

8 1 [FRA] Caroline Garcia 24 3795 23

9 1 [GBR] Johanna Konta 26 3610 20

10 3 [FRA] Kristina Mladenovic 24 2885 25

11 -3 [RUS] Svetlana Kuznetsova 32 2856 17

12 2 [USA] Coco Vandeweghe 25 2819 17

13 2 [USA] Sloane Stephens 24 2722 10

14 4 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 26 2425 25

15 6 [LAT] Anastasija Sevastova 27 2295 24

16 0 [USA] Madison Keys 22 2213 14

17 3 [RUS] Elena Vesnina 31 2195 24

18 9 [GER] Julia Goerges 28 2060 23

19 -8 [GER] Angelique Kerber 29 2042 21

20 3 [AUS] Ashleigh Barty 21 2031 17

21 3 [USA] Serena Williams 36 2030 9

22 4 [SVK] Magdalena Rybarikova 29 1999 19

23 2 [CZE] Barbora Strycova 31 1965 24

24 4 [RUS] Daria Kasatkina 20 1950 22

25 -3 [AUS] Daria Gavrilova 23 1865 23

26 -14 [SVK] Dominika Cibulkova 28 1860 22

27 2 [CHN] Shuai Peng 31 1745 26

28 -9 [POL] Agnieszka Radwanska 28 1715 20

29 -12 [CZE] Petra Kvitova 27 1653 15

30 2 [CZE] Lucie Safarova 30 1650 20

31 -1 [NED] Kiki Bertens 25 1610 28

32 2 [CRO] Mirjana Lucic-Baroni 35 1605 18

33 0 [RUS] Ekaterina Makarova 29 1580 22

34 1 [EST] Anett Kontaveit 21 1535 22

35 3 [BEL] Elise Mertens 21 1489 29

36 -5 [CHN] Shuai Zhang 28 1470 28

37 0 [ROU] Sorana Cirstea 27 1455 25

38 1 [FRA] Alizé Cornet 27 1422 24

39 -3 [SUI] Timea Bacsinszky 28 1362 12

40 0 [ESP] Carla Suárez Navarro 29 1341 23

41 0 [AUS] Samantha Stosur 33 1211 22

42 2 [USA] Catherine Bellis 18 1205 21

43 7 [UKR] Lesia Tsurenko 28 1200 25

44 12 [ROU] Irina-Camelia Begu 27 1194 27

45 3 [CRO] Ana Konjuh 19 1176 19

46 0 [CHN] Qiang Wang 25 1165 22

47 4 [USA] Lauren Davis 24 1160 24

48 1 [GER] Tatjana Maria 30 1129 36

49 2 [GER] Mona Barthel 27 1103 28

50 2 [CZE] Katerina Siniakova 21 1100 25