Timea Bacsinszky star in un video musicale

Come altri suoi colleghi hanno fatto in passato, la svizzera ha interpretato se stessa nel videoclip tennistico di un singolo musicale

In Svizzera nessuno sta mai con le mani in mano: Roger Federer è il favorito delle ATP Finals, Belinda Bencic spadroneggia nei tornei WTA 125K, Stan Wawrinka cura il proprio infortunio e prepara il 2018. E Timea Bacsinszky fa… l’attrice! La ventottenne di Losanna è infatti la protagonista del video musicale di “Learn To Fall”, l’ultimo singolo del suo connazionale BAUM, al secolo Christoph Baumgartner. Con estrema simpatia (e un completo tutto Babolat, buon esempio di product placement) Bacsinszky interpreta se stessa, sfidando Baumgartner e i suoi strumentisti in un incontro di tennis comico, con padelle al posto delle racchette, reti che si muovono e selfie in campo.

In contemporanea al videoclip ufficiale, girato nel Green Club di Romanel-Sur-Lausanne dove Bacsinszky è solita allenarsi, è stato pubblicato un mix con gli spezzoni del backstage, che includono una finta intervista post-match e alcuni divertenti riferimenti a Federer e McEnroe. Il featuring tra Timea e BAUM (ex presentatore della televisione svizzera SF) è di gran lunga quello più rock della categoria, ma più di un tennista pro è già apparso in un video musicale: Rafa Nadal fu co-protagonista con Shakira in “Gypsy”, Serena Williams ballò in “Sorry” di Beyoncé e Novak Djokovic e Gael Monfils fecero una comparsata sul campo centrale del Roland Garros in “Hello” di Martin Solveig.