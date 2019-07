Rottura tra Garbine Muguruza e il coach Sam Sumyk

Sui campi del T.C Napoli il torneo di tennis delle XXX Universiadi entra nella fase calda. Difatti con i match di oggi, sia il tabellone del torneo maschile che quello del torneo femminile si sono allineati ai quarti di finale.

Questi gli accoppiamenti dei due tabelloni:

SINGOLARE MASCHILE, Quarti di finale

Wu S. (TPE) vs Poullain L. (FRA)

Sultanov K. (UZB) vs Smith K. (USA)

Negritu C. (GER) vs Tseng C. (TPE)

Fayziev S. (UZB) vs Gakhov I. (RUS)

Quindi due giocatori di Taipei e due uzbeki tra gli 8 tennisti ancora in gara.

SINGOLARE FEMMINILE, Quarti di finale

Kubareva A. (BLR) vs Chong E. (HKG)

Arbuthnott (GBR) vs Morisaki K. (JPN)

Jundakate C. (THA) vs Kan V. (RUS)

Sato N. (JPN) vs Lee Y. (TPE)

Nel tabellone femminile non ci sono invece paesi con più di un rappresentante

Da segnalare che stanno procedendo con la programmazione anche i tornei di doppio. Partito oggi quello misto dove l’unica coppia italiana in gara, Pulidu/Ortenzi, è stata sconfitta in due set dalla coppia americana Altick/Smith con il punteggio di 7-6(6) 6-2.