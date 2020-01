Henman, nubi su Murray: “Non mi sarei mai aspettato di vederlo in Australia”

Continua a bruciare il continente australiano, alle prese da settembre con la devastazione degli incendi. Ma continuano in parallelo anche le iniziative solidali di tutto il mondo sportivo per sostenere il Paese. Il 15 gennaio sulla Rod Laver Arena di Melbourne si terrà un match di esibizione che coinvolgerà sette star del tennis. Parteciperanno Roger Federer, Rafael Nadal e Serena Williams, che già garantiscono il tutto esaurito, e a loro si unirà Nick Kyrgios, profondamente scosso per l’inferno che non ha intenzione di fermarsi nella zona della sua Canberra.



Assieme a Kyrgios sarà presente anche Stefanos Tsitsipas, protagonista a Brisbane di un match strepitoso perso al tie-break del terzo set proprio contro l’australiano. Le altre due ragazze che hanno accettato l’invito sono le campionesse delle ultime due edizioni dell’Australian Open, Naomi Osaka e Caroline Wozniacki. Sarà una delle ultime apparizioni sul grande palcoscenico per la danese, che ha annunciato il ritiro dal tennis giocato al termine dello Slam australiano. L’incasso verrà interamente devoluto in beneficenza per contrastare gli incendi.

La raccolta fondi del prossimo 15 gennaio si unisce alla serie di iniziative promosse da Tennis Australia in seguito alla serie di incendi divampati nell’ultimo periodo nel continente. Per ogni ace messo a segno durante l’ATP Cup verranno donati 150 dollari, iniziativa alla quale si sono uniti i tennisti australiani (guidati da Kyrgios) e diverse atlete della WTA.



L’evento, che si terrà a cinque giorni dalla partenza dell’Australian Open, somiglia tanto al “Rally for Relief” del 2011, un’altra giornata di beneficenza organizzata sulla Rod Laver Arena per raccogliere fondi in seguito ai gravi danni causati dalle piogge. Una serie di acquazzoni eccezionali colpirono duramente la costa orientale, soprattutto il Queensland e il Nuovo Galles del Sud. Parteciparono anche quel giorno Nadal, Federer e Wozniacki, assieme a Nole Djokovic, che sarà invece assente la prossima settimana.