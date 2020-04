Kyrgios cuore d’oro: “Ti manca il cibo? Lo compro e te lo porto a casa”

Per evitare ulteriori casi di COVID-19, industrie e attività commerciali in tutto il mondo sono attualmente chiuse. Di conseguenza molte persone hanno perso il lavoro e versano in condizioni economiche particolarmente difficili. Tanto da non potersi permettere di acquistare nemmeno da mangiare. A loro ha pensato Nick Kyrgios, offrendosi di condividere parte del proprio cibo con chiunque ne abbia bisogno.

“Se non lavorate, o non avete abbastanza soldi e vi manca il cibo o se semplicemente state attraversando un momento difficile, non andate a letto con lo stomaco vuoto. Non vergognatevi e mandatemi un messaggio privato. Sarò più che felice di condividere quello che ho. Anche solo una ciotola di noodles, un pezzo di pane o del latte. Ve lo consegnerò alla porta di casa. Non c’è bisogno che chiediate nulla”, ha scritto il tennista australiano in un post sul suo profilo Instagram. Gli statunitensi Reilly Opelka e Frances Tiafoe hanno commentato il post, complimentati con Kyrgios per questo bel gesto di solidarietà.

Criticato per il suo atteggiamento in campo talvolta poco determinato, il n.24 del ranking ATP quando si tratta di solidarietà e beneficenza non si tira mai indietro. Basta pensare alle donazioni fatte per aiutare le vittime degli incendi in Australia a inizio gennaio o alla sua fondazione che cerca di promuovere lo sport anche tra i ragazzini meno fortunati. Tanti tennisti di alto profilo si stanno mobilitando durante questa emergenza per il coronavirus. Novak Djokovic ad esempio ha donato al governo serbo un milione di euro per l’acquisto di respiratori. L’offerta di Kyrgios è sicuramente meno dispendiosa in termini finanziari, ma forse più diretta e umana. In linea con la sua personalità.