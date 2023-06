Il tabellone maschile di Wimbledon 2023

La stagione tennistica arriva al suo momento saliente: è il momento di Wimbledon 2023, l’edizione numero 136 del torneo più prestigioso del mondo è ufficialmente nata con il sorteggio dei tabelloni tenutosi questa mattina. Il torneo mantiene intatto il suo prestigio col passare degli anni e quest’anno, dopo la parentesi della scorsa stagione, vengono nuovamente assegnati punti per le classifiche ATP e WTA a seguito della cancellazione del divieto di partecipazione per atleti russi e bielorussi.

Novak Djokovic, il campione delle ultime tre edizioni giocate (2019, 2021, 2022) è il chiaro favorito in campo maschile: il fenomeno serbo va a caccia del 24° Slam, che lo riporterebbe nella stessa situazione del 2021, quando vinse i primi tre Slam dell’anno presentandosi a New York per completare il Career Slam. A candidarsi per insidiarlo c’è Carlos Alcaraz, recente vincitore del Queen’s. Lo spagnolo sta affinando il suo gioco su erba ma pesa il ricordo della semifinale del Roland Garros, quando si è arreso ai crampi per la tensione dettata dal trovarsi di fronte una leggenda del tennis come il serbo. E gli azzurri? Jannik Sinner, dopo l’acciacco fisico di Halle, torna a Londra dove l’anno scorso raggiunse i quarti di finale trovandosi due set a zero proprio contro Djokovic, salvo poi subire la rimonta. Ci prova Musetti, che nei tornei preparatori su erba ha dato segnali incoraggianti. Berrettini è invece in condizioni precarie, come noto. Gli altri azzurri in tabellone sono Sonego, Cecchinato e Arnaldi (passato dalle qualificazioni).

OTTAVI TEORICI

[1] C. Alcaraz – [15] A. De Minaur

[10] F. Tiafoe – [6] H. Rune

[3] D. Medvedev – [16] T. Paul

[12] C. Norrie – [5] S. Tsitsipas

[8] J. Sinner – [9] T. Fritz

[13] B. Coric – [4] C. Ruud

[7] A. Rublev – [11] F. Auger-Aliassime

[14] L. Musetti – [2] N. Djokovic

I PRIMI TURNI DEGLI ITALIANI

M. Cecchinato – N. Jarry (J. Kubler – U. Humbert)

M. Berrettini – L. Sonego (K. Coppejans / A. De Minaur)

(Q) M. Arnaldi – R. Carballes Baena (G. Loffhagen / H. Rune)

[8] J. Sinner – J. M. Cerundolo (M. Kecmanovic / D. Schwartzman)

[14] L. Musetti – J. P. Varillas (J. Isner / J. Munar)





WIMBLEDON 2023, INFORMAZIONI SUL TORNEO

Copertura televisiva

Wimbledon 2023 sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport, che proporrà tutti gli incontri. Il canale principale sarà Sky Sport Tennis, presente sul canale 205. Inoltre, anche i canali Sky Sport dal 252 al 257, per l’occasione rinominati Wimbledon 1, Wimbledon 2, Wimbledon 3 ecc., sono dedicati ai campi principali di Wimbledon. Anche Sky Sport Summer e Sky Sport Arena durante il torneo sono largamente dedicati a Wimbledon, così come Sky Sport 24 che propone quotidianamente approfondimenti e aggiornamenti da Wimbledon.

Calendario di gioco

Lunedì 3 luglio: primo turno maschile (metà bassa) e femminile (metà alta)

Martedì 4 luglio: primo turno maschile (metà alta) e femminile (metà bassa)

Mercoledì 5 luglio: secondo turno maschile e femminile

Giovedì 6 luglio: secondo turno maschile e femminile

Venerdì 7 luglio: terzo turno maschile e femminile

Sabato 8 luglio: terzo turno maschile e femminile

Domenica 9 luglio: ottavi maschili e femminili

Lunedì 10 luglio: ottavi maschili e femminili

Martedì 11 luglio: quarti maschili e femminili

Mercoledì 12 luglio: quarti maschili e femminili

Giovedì 13 luglio: semifinali femminili

Venerdì 14 luglio: semifinali maschili

Sabato 15 luglio: finale femminile

Domenica 16 luglio: finale maschile