Serie A1 femminile, si scende in campo per la seconda giornata

La serie A1 BMW femminile in campo per la seconda giornata. La formula è quella classica con due gironi da quattro squadre e sfide round robin (andata e ritorno): le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificano per le semifinali play-off.

Nel Girone 1 subito sfida per il primato con le vincenti della prima giornata, CT Palermo (Giorgia Pedone, Federica Bilardo e la spagnola Vicens Mas) e AT Verona Falconeri (Moratelli, Raggi e l’olandese Kherkove), in campo sulla terra veneta. Nell’altro incontro, quello tra le formazioni sconfitte nel day 1, il Tc Parioli (Di Giuseppe, Gandolfi, Lombardo e la croata Lukas), sette scudetti all’attivo e lo scorso anno superato in finale solo al super doppio di spareggio, ospita il Tennis Club Beinasco (Di Sarra, Pairone e la rumena Bara), semifinalista nel 2022.

Nel Girone 2 le campionesse in carica della Società Canottieri Casale Monferrato (Errani, Pigato e la rumena Mitu), dopo il “cappotto” messo a segno in Sudtirolo, ospitano il neopromosso TC Padova-Argos (la giovanissima Gasparini, Prati e la belga Benoit), che ha esordito in A1 con una vittoria. Nell’altra sfida si affrontano invece TC Italia Forte dei Marmi (Delai, Bertacchi e la rumena Serban) e TC Rungg Sudtirol (Spiteri, Meliss e l’olandese Lemoine).

Trasferta in Veneto per le ragazze che affronteranno l’At Verona del CT Palermo che al pari di Federica Bilardo e compagne ha collezionato un successo nella prima giornata sconfiggendo per 3-1 in Piemonte il Tennis Beinasco grazie ai successi di Angelica Moratelli, Angelica Raggi e del doppio Moratelli – Lesley Kerkove (olandese numero 239 al mondo). Il Ct Palermo invece ha superato per 3-1 il Tc Parioli con i punti colti in singolare da Federica Bilardo e Anastasia Abbagnato e nel doppio da Bilardo e l’iberica Rosa Vicens Mas. Il vice capitano del Ct Palermo Davide Freni si esprime in questa maniera. “Abbiamo iniziato il campionato alla grande sconfiggendo una squadra che negli ultimi due anni ha vinto lo scudetto e fatto finale – dichiara Freni -. Ho notato che le nostre 4 ragazze del vivaio sono molto più mature e convinte dei propri mezzi rispetto al passato. In un girone equilibrato come questo, avere subito incamerato 3 punti ci ha dato morale e fiducia. Domenica a Verona sarà una sfida tosta e impegnativa, ma se saremo al completo torneremo in Sicilia con un risultato positivo”.

Questo il programma della 2ª giornata – domenica 15 ottobre:

GIRONE 1

TC Parioli – TC Beinasco (Torino)

AT Verona Falconeri – CT Palermo

GIRONE 2

Società Canottieri Casale – TC Padova Argos

TC Italia Forte dei Marmi – TC Rungg Sudtirol