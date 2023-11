Serie A1 maschile: TC Crema e TC Sinalunga con il destino nelle loro mani

Domenica 19 novembre si chiude la fase a gironi della Serie A1 maschile 2023. Sono diversi i circoli che si giocano tutto nell’ultima giornata del massimo campionato italiano per circoli affiliati FITP.

Dopo la quinta giornata a far festa è stata la Sicilia con due squadre che saranno protagoniste della sfida a quattro per l’assegnazione del titolo di Campioni di Italia. Dal Girone 2 è emerso il CT Vela Messina, mentre nel Girone 4 si è riconfermato il CT Palermo, finalista della passata edizione.

Tutto aperto negli altri due gruppi. Nel girone 1 è lotta a tre tra TC Crema (primo in classifica e favorito per la qualificazione), TC Italia e Park Tennis Club Genova. Completa il girone il Match Ball Siracusa, già certo di disputare i play out. Nel girone 3 il TC Sinalunga è artefice del proprio destino. Un successo contro il CTD Massa Lombarda permetterebbe ai toscani di poter difendere il titolo di Campioni di Italia. Spettatore interessato, pronto ad approfittare di una défaillance dei toscani, il TC Rungg.

Oltre a Siracusa, già proiettati ai playout anche tre club toscani: TC Bisenzio Manteco, Match Ball Firenze e TC Pistoia. A loro si aggiungono i capitolini del TC Parioli.

Certo di giocare anche nel 2024 in Serie A1 il Selva Alta Vigevano.

IL FORMAT

Come negli scorsi anni il format rimane invariato, con sedici circoli al via della massima serie. Si è provveduto a dividere i sedici circoli in quattro gironi da quattro squadre. Campionato articolato con formato round robin. Sei giornate con sfide di andata e ritorno, iniziate lo scorso 8 ottobre e che si concluderanno domenica 19 novembre, con i primi verdetti.

I circoli che si classificano al primo posto di ogni girone otterranno il pass per le semifinali scudetto. Le due semifinali scudetto si svolgeranno con la formula andata (prevista il 26 novembre) e ritorno (3 dicembre).

Coloro che arriveranno in seconda posizione nel rispettivo girone saranno al via della serie A1 anche nel 2024.

Per chi si posiziona al terzo e quarto posto, invece, è previsto l’approdo nel tabellone di play-out, anch’esso con la formula di match andata e ritorno, per garantirsi la permanenza nella massima serie.

Per coloro che vinceranno le semifinali li attende la finale scudetto, in sede unica al Circolo Stampa Sporting di Torino, il 9-10 dicembre.

Ricordiamo che gli incontri intersociali della massima serie maschile prevedono quattro incontri di singolare e due di doppio.

GIRONE 1

Si tratta del girone più equilibrato e la giusta chiave di lettura di questa giornata conclusiva la dà Gianluca Naso, capitano del Park Tennis Club Genova.



E’ una sfida decisiva per la nostra stagione. Vincere significherebbe esser primi o secondi con la possibilità, nel primo caso, di accesso ai playoff o di permanenza sicura in A1. – sono parole di Gianluca Naso – Perdere o pareggiare significherebbe andare ai playout, non semplicissimo contro circoli di tutto rispetto. Noi ci presenteremo a Forte dei Marmi con un’ottima formazione, capace di raggiungere due vittorie. Confido nei ragazzi e nel loro spirito di sacrificio: meritiamo un risultato importante”.



Il Park Tennis Club Genova, terzo in classifica con 8 punti, è ospite del TC Italia Forte dei Marmi. Genova ha un solo risultato utile per evitare i play out: la vittoria. Forte dei Marmi con un pareggio sarebbe salvo, con una vittoria può sperare nelle semifinali scudetto, ma il destino non è nelle mani dei toscani. Chi ha le carte in mano per chiudere la contesa è, infatti, il TC Crema. I lombardi guidano il gruppo con 10 punti. In caso di successo a Siracusa contro il Match Ball andrebbero in semifinale, un pareggio porterebbe Crema a sperare nello stesso risultato anche a Forte dei Marmi per giocarsi il titolo. In caso di sconfitta in Sicilia, Crema è comunque certa di essere in Serie A1 anche nel 2024.

GIRONE 2

Nel Girone 2 è invece già tutto definito. Da capire solo chi chiuderà il girone terzo e chi al quarto posto in ottica playout, Il CT Vela Messina (Giorgio e Fausto Tabacco, Trungelliti, Romboli e il francese Janvier), con in mano già il pass per le “semi”, ospita il TC Parioli (Rondoni, Cobolli, Masera, Bessire ed il serbo Zekic), già sicuro di dover disputare i play-out.

Nell’altra sfida il TC Pistoia (Rossi, Vatteroni, Virgili, Matteo Trevisan e lo slovacco Horansky), circolo certo dei play-out, riceve lo Sporting Selva Alta di Vigevano (Beraldo, Conti, Dadda e Marcora) che si è già assicurato la permanenza in Serie A1 anche per il 2024 senza “code” insidiose.

GIRONE 3

Vincere in casa per garantirsi la chance di difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno da matricola. Questo è l’obiettivo del TC Sinalunga. I toscani, primi del girone 3, hanno tutto nelle loro mani. Una vittoria contro i romagnoli del CTD Massa Lombarda chiuderebbe, infatti, i giochi a favore dei campioni di Italia. I ravennati, tuttavia, si presentano con l’obiettivo della vittoria per tenere vive le flebili speranze di salvezza diretta. Il CTD Massa Lombarda si trova terzo con 5 punti ed invece a distanza di tre punti il TC Rungg, secondo in classifica.

I romagnoli sarebbero salvi con una vittoria contro Sinalunga e una contemporanea sconfitta del TC Rungg contro il Match Ball Firenze. In caso contrario ci sarà la cosa dello play out.

Per il TC Rungg quindi basta un punto a Firenze per garantirsi la permanenza in Serie A1. Per sperare in qualcosa di più serve come detto il passo falso del TC Sinalunga.

GIRONE 4

Nel Girone 4 vi è un verdetto chiave da assegnare: il secondo posto, risultato che garantisce la permanenza in Serie A1 nel 2024. Si tratta di una sfida a distanza tra SC Sassuolo e Junior Tennis Perugia. Entrambe le squadre hanno sei punti in classifica, con Sassuolo che ha vinto un incontro in più (16) rispetto a Perugia (15). A fare la differenza saranno quindi i dettagli in due sfide contro circoli che sono già proiettati alla seconda fase del campionato.

Lo Junior Tennis Perugia ospiterà in casa propria i siciliani del CT Palermo, finalisti nella scorsa edizione. I palermitani ricordiamo hanno già il pass per le semifinali in tasca.

Lo Sporting Club Sassuolo, invece, va a far visita al fanalino di coda Tennis Club Bisenzio-Manteco, a caccia del primo storico successo in Serie A1, che darebbe morale in vista dei playout.

IL PROGRAMMA DELLA SESTA GIORNATA

GIRONE 1

TC Italia Forte dei Marmi – Park Tennis Club Genova

Match Ball Siracusa – TC Crema

Classifica

TC Crema 10

TC Italia 9

Park Tennis Club Genova 8

Match Ball Siracusa 1 – ai playout

GIRONE 2

CT Vela Messina – TC Parioli Roma

TC Pistoia – Sporting Club Selva Alta Vigevano

Classifica

CT Vela Messina 13 – qualificato alle semifinali scudetto

SC Selva Alta 8

TC Pistoia 4 – ai playout

TC Parioli 2 – ai playout

GIRONE 3

TC Sinalunga Siena – CTD Massa Lombarda

Matchball Firenze – TC Rungg Sudtirol

Classifica

TC Sinalunga 10

TC Rungg 8

CTD Massa Lombarda 5

Match Ball Firenze 4 – ai playout

GIRONE 4

Tennis Club Bisenzio Manteco – Sporting Club Sassuolo

Junior Tennis Perugia – CT Palermo

Classifica

CT Palermo 13 – qualificato alle semifinali scudetto

SC Sassuolo 6

JT Perugia 6

TC Bisenzio Manteco 1 – ai playout