Serie A1 maschile: TC Sinalunga vince il big match con il TC Rungg. Sicilia in festa: CT Palermo e CT Vela le prime due semifinaliste

Va in archivio la quinta e penultima giornata di Serie A1 maschile ,andata in scena domenica 12 novembre. Giornata che ha emesso i primi verdetti, mentre le altre giornate si giocheranno tutto nell’ultima e decisiva giornata in programma domenica 19.

Sono note due delle quattro squadre che si giocheranno il titolo di Campioni di Italia. Si tratta di due squadre siciliane: CT Palermo, finalista della passata edizione, e CT Vela Messina.

Tutto aperto negli altri due gruppi. Nel girone 1 è lotta a tre tra TC Crema, TC Italia e Park Tennis Club Genova. Il Match Ball Siracusa è già certo di disputare i play out. Nel girone 3 in vetta si trovano i campioni in carica del TC Sinalunga che in meno di una settimana hanno vinto due sfide che li hanno proiettati con il ruolo di primi favoriti alla qualificazione, grazie ai due punti di vantaggio sul TC Rungg Sudtirol.

Tra gli altri verdetti emessi, siamo certi di rivedere il Selva Alta Vigevano anche nel 2024 in Serie A1. Mentre già proiettati ai playout tre club toscani: TC Bisenzio Manteco, Match Ball Firenze e TC Pistoia. A loro si aggiungono i capitolini del TC Parioli.

IL FORMAT

Come negli scorsi anni il format rimane invariato, con sedici circoli al via della massima serie. Si parte con quattro gironi da quattro squadre e un formato round robin che nelle sue sei giornate vedrà sfide di andata e ritorno. Fase a gironi che si svolgerà dall’8 ottobre al 19 novembre.

I circoli che si classificano al primo posto di ogni girone ottengono il pass per le semifinali scudetto. Le due semifinali si svolgeranno con la formula andata (prevista il 26 novembre) e ritorno (3 dicembre).

Coloro che arriveranno in seconda posizione nel rispettivo girone saranno al via della serie A1 anche nel 2024. Per chi si posiziona al terzo e quarto posto, invece, è previsto l’approdo nel tabellone di play-out, anch’esso con la formula di match andata e ritorno, per garantirsi la permanenza nella massima serie.

Per coloro che vinceranno le semifinali li attende la finale scudetto, in sede unica al Circolo Stampa Sporting di Torino, il 9-10 dicembre.

Gli incontri intersociali della massima serie maschile prevedono quattro incontri di singolare e due di doppio.

GIRONE 1

Il girone 1 si conferma “gruppo di ferro”. Tre squadre in due punti a una giornata dalla fine. Il TC Crema comanda con 10 punti e domenica prossima sfiderà Siracusa. TC Italia è secondo a 9, un punto avanti rispetto al Park Tennis Club Genova e domenica si giocherà lo scontro diretto a Forte dei Marmi. I verdetti sono tutti possibili. Il Park, attuale terza forza del gruppo, può ancora accedere alla semifinale, o finire terzo e passare così dai play-out. Un finale emozionante e imprevedibile.

Che dominio da parte del TC Italia Forte dei Marmi: batte 5-1 la capolista TC Crema (Arnaboldi, Bresciani, Nava, Cattaneo, Golubev e l’olandese Robin Haase) e resta in scia per conquistare un posto in semifinale. I lombardi, imbattuti prima di questa giornata, hanno dovuto soccombere contro i toscani (Trusendi, Vincent Ruggeri, Furlanetto, Carboni, Ghilarducci e lo spagnolo Inigo Cervantes).

Il Park Tennis ospitava a Genova il Match Ball Siracusa. Buona la prima per Marius Copil che batte in due set Antonio Caruso. Gianluca Mager, sempre più leader del gruppo ligure, non lascia neppure un game ad Antonio Massara. I siciliani accorciano le distanze grazie ad Alessandro Ingarao che ha la meglio su Luigi Sorrentino per 6-1, 6-2. Occhi puntati sul quarto singolo, quindi, con Matteo Viola che lotta alla pari con Philippe Yannick Maden. Primo set tiratissimo che finisce al tie-break per lo straniero (8-6). Reazione super del gialloblu che vince 6-3 il secondo parziale, ma cede nel terzo per 6-2.

Alla fine dei singolari è quindi parità per 2-2. Mager e Viola riportano il Park avanti vincendo il doppio contro Ingarao-Caruso in modo netto (7-5, 6-1). Più equilibrata la sfida tra Copil-Sorrentino e Massara-Maden. Gli ospiti vincono il primo set 6-3. Reazione di cuore e testa per i padroni di casa che strappano il break e vincono 6-4 il secondo set. Si va al super tie-break. Equilibrio e tensione. Gli ospiti scattano e si portano sul 4-6.. Reazione di forza per i gialloblu che firmano un break di 5 punti e ribaltano tutto: 9-6. Punto finale e apoteosi per Copil e Sorrentino che regalano al Park la preziosissima vittoria finale per 4-2.

“Non mi aspettavo la sconfitta di Crema”, commenta il capitano del Park Tennis Club Genova, Gianluca Naso. “E’ stata una domenica particolare. I ragazzi hanno messo in campo il cuore e hanno vinto una gara molto importante. Bravi tutti e una menzione speciale per Marius Copil che ha dimostrato grande attaccamento alla squadra. Sua moglie sta per dare alla luce il secondo figlio ma lui ha voluto a tutti i costi essere al nostro fianco. Adesso ci prepariamo per l’ultima incredibile giornata. E’ un girone pazzesco. Lo avevamo detto fin dall’inizio e si è confermato durissimo e molto equilibrato. Ci giocheremo tutte le nostre carte come sempre con grande impegno e determinazione”.

GIRONE 2

Il CT Vela Messina (Giorgio e Fausto Tabacco, Trungelliti, Romboli e il francese Janvier), vincitore mercoledì nel recupero contro Pistoia, ha dominato anche la sfida con lo Sporting Selva Alta di Vigevano (Beraldo, Conti, Dadda e Marcora) in quella che, ricordiamo, è stata la finale scudetto del 2019 a Lucca terminata con la vittoria dei lombardi. Successo dei siciliani che permette loro di conquistare così il pass per le semifinali con una giornata d’anticipo. Selva Alta perde a Messina (5-1) ma conquista la salvezza grazie al pareggio tra Parioli Roma e Tc Pistoia.

Nonostante la sconfitta, i vigevanesi si assicurano, infatti, il secondo posto nel girone 2. La formazione di Selva Alta ha optato per una squadra “sperimentale” nella trasferta siciliana, dando l’opportunità a giovani come Lorenzo Beraldo. Il CT Vela Messina schiera una formazione forte, vincendo i singoli. Il ritiro nei doppi rende ininfluente l’esito per la classifica. Domenica prossima, Selva Alta concluderà la stagione a Pistoia, con la possibilità di schierare la miglior formazione.

Il TC Parioli (Rondoni, Cobolli, Masera, Bessire ed il serbo Zekic) ha pareggiato tra le mura amiche contro il TC Pistoia (Rossi, Vatteroni, Virgili, Matteo Trevisan e lo slovacco Horansky) grazie ai due doppi che hanno recuperato lo svantaggio (1-3) dopo i singolari.

GIRONE 3

Prima sconfitta stagionale per il TC Rungg. La compagine diretta da coach Manuel Gasbarri è stata piegata per 5-1 dalla compagine toscana, che grazie a questa vittoria sale in vetta al girone. Unico punto di giornata per TC Rungg arriva dal doppio Marco Bortolotti e Federico Gaio. Netto 4-0 per TC Sinalunga dopo i singolari, che hanno seguito tutti il medesimo copione: primo set all’insegna dell’equilibrio, seguito da un’accelerata decisiva dei padroni di casa.

Nell’altra sfida il CTD Massa Lombarda risalito in A1 quest’anno, ha vinto contro il Matchball Firenze grazie a due super tie-break vinti 10/8 nei due match di doppio. Con questo risultato i ravennati tengono vive le speranze di salvezza. Rammarico per i fiorentini che dopo aver perso i primi due singolari, erano stati in grado di recuperare con Meduri e Ferrari.

Domenica prossima il TC Rungg Sudtirol Alpeker chiuderà la stagione regolare sui campi del Match Ball Firenze. La compagine altoatesina è al momento seconda (8 punti), seguita da Massa Lombarda a quota 5 e Match Ball Firenze (che con 4 punti è già sicura di giocare i playout). Sinalunga guida la graduatoria con 9 punti.

“Il nostro è un girone pazzesco, perchè nonostante gli 8 punti già in cascina possiamo ancora rischiare di arrivare terzi e dunque giocare i playout”, spiega il coach del TC Rungg Manuel Gasbarri (qui la nostra intervista). “In caso di arrivo a pari punti con Massa Lombarda, la prima discriminante sarà rappresentata dagli incontri vinti. Andremo a Firenze per fare punti e centrare la salvezza diretta: sarebbe un capolavoro”.

GIRONE 4

Obiettivo chiaro per il CT Palermo di Salvatore Caruso. I siciliani, finalisti della passata edizione, avevano bisogno di un punto per chiudere la pratica qualificazione alle semifinali scudetto. A Prato contro il TC Bisenzio Manteco, i siciliani devono lottare ma hanno la meglio per 4-2. Palermo scappa avanti 3-1 nei singolari, assicurandosi quindi già il punto qualificazione prima dei doppi. le sfide di doppio vanno uno per parte per il 4-2 finale. Se il CT Palermo di Giacalone, Caruso, Piraino, Surano e Mineo Mineo lotterà per lo scudetto, il Tennis Club Bisenzio-Manteco (Pieri, Banti, Bonechi, Canò e Stefanini) è certo di disputare i playout.

Erano appaiate in classifica prima dello scontro diretto e nulla cambia dopo la sfida tra SC Sassuolo e Junior Tennis Perugia. I gialloblù umbri sono appaiati agli emiliani, in seconda posizione, con 6 punti in 5 gare, ma lo Sporting Club Sassuolo vanta al momento un incontro vinto in più dei perugini. Tutto è quindi rinviato all’ultima giornata, gli umbri ospiteranno il CT Palermo, mentre gli emiliani faranno visita al fanalino di coda TC Bisenzio.

La formazione emiliana ha potuto contare per l’occasione sullo spagnolo Roberto Carballes Baena (nr. 61 Atp) d su Raul Brancaccio (194), mentre gli umbri hanno schierato anche il tunisino Skander Mansouri, abile doppista. Proprio il nordafricano ha iniziato alla grande sorprendendo in rimonta Brancaccio, con una prestazione straordinaria condita da 12 aces. Poi Gian Marco Moroni, con un’altra superba performance, ha regolato il talento di casa Sassuolo Federico Bondioli, anche in questo caso in rimonta. Nulla ha potuto invece Francesco Passaro al cospetto di Carballes Baena, così come, con identico punteggio, Gilberto Casucci si è dovuto inchinare a Mattia Ricci. Sul 2-2, doppi da brividi terminati entrambi al super tie-break. La coppia Passaro/Mansouri ha sconfitto Brancaccio e Carballes Baena, mentre Moroni e Casucci hanno ceduto il passo al cospetto di Bondioli e Mazzoli.

RISULTATI E CLASSIFICA – 5^ GIORNATA

GIRONE 1

Park Tennis Club Genova – Match Ball Siracusa 4-2

Marius Copil (G) b. Antonio Caruso (S) 6-4 6-1

Gianluca Mager (G) b. Antonio Massara (S) 6-0 6-0

Alessandro Ingarao (S) b. Luigi Sorrentino (G) 6-1 6-2

Philippe Maden (S) b. Matteo Viola (G) 7-6 3-6 6-2

Mager/Viola (G) b. Ingarao/Caruso (S) 7-5 6-1

Copil/Sorrentino (G) b. Massara/Maden (S) 3-6 6-4 10/6

TC Italia Forte dei Marmi – TC Crema 5-1

Walter Trusendi (I) b. Andrea Arnaboldi (C) 4-1 ritiro

Marco Furlanetto (I) b. Robin Haase (C) 5-7 7-6 6-1

Inigo Cervantes (I) b. Lorenzo Bresciani (C) 6-2 6-3

Lorenzo Carboni (I) b. Samuel Vincent Ruggeri (C) 2-6 6-4 7-6

Haase/Golubev (C) b. Carboni/Ghilarducci (I) 0-1 ritiro

Trusendi/Furlanetto (I) b. Nava/Cattaneo (C) 1-0 ritiro

Classifica

TC Crema 10

TC Italia 9

Park Tennis Club Genova 8

Match Ball Siracusa 1

GIRONE 2

TC Parioli Roma – TC Pistoia 3-3

Pietro Rondoni (R) b. Lorenzo Vatteroni (P) 6-3 6-0

Filip Horansky (P) b. Milian Zekic (R) 6-3 6-0

Teo Rainer Masera (R) b. Adelchi Virgili (P) 6-3 6-4

Flavio Cobolli (R) b. Leonardo Rossi (P) 6-2 6-4

Horansky/Trevisan (P) b. Cobolli Rondoni (R) 6-7 6-3 10/5

Vatteroni/Rossi (P) b. Masera/Bessire (R) 6-3 6-4

CT Vela Messina – Sporting Club Selva Alta Vigevano 5-1

Maxime Janvier (V) b. Lorenzo Conti (S) 6-1 6-0

Fausto Tabacco (V) b. Lorenzo Beraldo (S) 6-2 6-0

Marco Trungelliti (V) b. Roberto Marcora (S) 6-4 6-4

Giorgio Tabacco (V) b. Davide Dadda (S) 6-3 6-1

Romboli/Tabacco (V) b. Marcora/Conti (S) 1-0 ritiro

Beraldo/Dadda (S) b. Trungelliti/G. Tabacco (V) ritiro

Classifica

CT Vela Messina 13

SC Selva Alta 8

TC Pistoia 4

TC Parioli 2

GIRONE 3

CTD Massa Lombarda – Matchball Firenze 4-2

Lorenzo Rottoli (M) b. Lorenzo Sciahbasi (F) 3-1 ritiro

Francesco Forti (M) b. Daniele Capecchi (F) 6-3 6-2

Andrea Meduri (F) b. Marco Cinotti (M) 6-3 6-4

Gianmarco Ferrari (F) b. Giulio Zeppieri 1-6 6-4 6-4

Zeppieri/Rottoli (M) b. Ferrari/Capecchi (F) 6-3 2-6 10/8

Forti/De Bernardis (M) b. Padovani/Meduri 6-3 3-6 10/8

TC Sinalunga Siena – TC Rungg Sudtirol 5-1

Josef Kovalik (S) b. Riccardo Bonadio (R) 7-5 6-1

Marcello Serafini (S) b. Maximilian Figl (R) 7-5 6-1

Luca vanni (S) b. Krystof Brezinski (R) 7-5 6-1

Matteo Gigante (S) b. Federico Gaio (R) 7-5 6-2

Bracciali/De Marchi (S) b. Figl/Brezinski (R) 3-6 6-2 10/2

Bortolotti/Gaio (R) b. Serafini/Gigante 6-2 6-0

Classifica

TC Sinalunga 10

TC Rungg 8

CTD Massa Lombarda 5

Match Ball Firenze 4

GIRONE 4

Sporting Club Sassuolo – Junior Tennis Perugia 3-3

Skander Mansouri (P) b. Raul Brancaccio (S) 3-6 6-3 6-4

Gian Marco Moroni (P) b. Federico Bondioli (S) 3-6 7-6 6-4

Roberto Carballes Baena (S) b. Francesco Passaro (P) 6-4 7-5

Mattia Ricci (S) b. Gilberto Casucci (P) 6-4 7-5

Passaro/Mansouri (P) b. Brancaccio/Carballes Baena (S) 1-6 7-5 10/5

Bondioli/Mazzoli (S) b. Moroni/Casucci (P) 6-4 4-6 10/3

Tennis Club Bisenzio Manteco – CT Palermo 2-4

Gabriele Piraino (P) b. Francesco Canò (B) 6-4 6-4

Omar Giacalone (P) b. Cosimo Banti (B) 6-7 6-4 6-0

Jacopo Stefanini (B) b. Francesco Mineo Mineo 6-1 6-1

Salvatore Caruso (P) b. Samuele Pieri (B) 6-4 6-2

Caruso/Piraino (P) b. Banti/Bonechi (B) 6-1 6-2

Pieri/Stefanini (B) b. Giacalone/Surano (P) 6-4 6-1

Classifica

CT Palermo 13

SC Sassuolo 6

JT Perugia 6

TC Bisenzio Manteco 1