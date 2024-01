Ufficiali i destinatari dei Grand Slam Player Grants 2024: Prizmic, Shang e Medjedovic tra i 51 prescelti

Il seguito del video è presente sulla sezione dedicata all’Australian Open 2024 del sito di Intesa Sanpaolo, partner di Ubitennis.

Diventare campioni di tennis è un’impresa, si sa. Se poi le difficoltà economiche si mettono in mezzo a questo percorso, il sentiero diventa ancora più tortuoso. Ne sanno qualcosa Storm Hunter, Sumit Nagal e centinaia di altri giocatori che sia in passato, sia in questi anni, stanno cercando di emergere nel fitto e competitivo panorama tennistico internazionale. E mentre a Melbourne piano piano il primo Slam dell’anno si dirige verso le fasi calde con conseguenti prize money sostanziosi, l’ITF ha ufficializzato i 51 atleti che potranno quest’anno beneficiare di un sussidio grazie al ‘Programma di sviluppo dei giocatori del Grande Slam’.

Dal 1986, anno di nascita di questo programma, 60 milioni di dollari messi sul tavolo dall’ITF hanno contribuito allo sviluppo del tennis mondiale e alla crescita di molti giocatori con difficoltà finanziarie. Dal 2017, poi, le possibilità offerte dai Grand Slam Player Grants hanno ulteriormente aiutato nelle spese decine di giocatori all’anno. Elena Rybakina, Ons Jabeur, Casper Ruud, Qinwen Zheng e Tomas Martin Etcheverry sono alcuni di quei tennisti che hanno potuto godere di queste sovvenzioni. Queste partono dai 12.500 dollari per arrivare in alcuni casi sino a 50mila.

Tra i due nomi che sono stati selezionati dall’ITF per la massima borsa di studio nel 2024 spicca il croato Dino Prizmic, 18enne che qualche giorno fa ha dato del filo da torcere nel primo turno dell’Australian Open persino al numero 1 al mondo Novak Djokovic, strappandogli un set e mostrando al mondo intero di cosa è capace. A ricevere 25mila dollari, poi, ci sono decine di tennisti tra cui i già noti Juncheng Shang (recente semifinalista a Hong Kong e tra i migliori 32 a Melbourne), il vincitore delle Next Gen ATP Finals Hamad Medjedovic – aiutato economicamente anche da Nole – e Filip Misolic.

“Congratulazioni a tutti coloro che sono stati selezionati come destinatari dei Grand Slam Player Grants” ha detto il presidente dell’ITF David Haggerty. “Lo sviluppo è un pilastro importante per l’ITF” – continua Haggerty – “siamo lieti di sapere che molti dei giocatori supportati dal programma di sviluppo negli anni passati abbiano ricevuto la sovvenzione per il 2024. Continueremo a lavorare in collaborazione con i tornei del Grande Slam per sostenere lo sviluppo del tennis in tutto il mondo”.

Destinatari della borsa di studio da 12.500 dollari

Monique Barry (NZL), Blaise Bicknell (JAM), Eliakim Coulibaly (CIV), Corban Crowther (NZL), Aishi Das (NZL), Isabella Kruger (RSA), Maria Fernanda Martinez Hernandez (MEX), Kai Milburn (NZL) e Veronika Podrez (UKR)

Destinatari della borsa di studio da 25mila dollari

Duje Ajdukovic (CRO), Zhuoxuan Bai (CHN), Victoria Luiza Barros (BRA), Reda Bennani (MAR), Thijs Boogaard (NED), Mika Buchnik (ISR), Maia Ilinca Burcescu (ROU), Luna Maria Cinalli (ARG) , Rositsa Dencheva (BUL), Manas Dhamne (IND), Alexandra Eala (PHI), Hanne Estrada (MEX), Vilius Gaubas (LTU), Ivan Invanov (BUL), Kalin Ivanovski (MKD), Victoria Jimenez Kasintseva (AND), Teodora Kostovic (SRB), Sofia Kryvoruchko (UKR), Mark Lajal (EST), Yu-Chen Lin (TPE), Petra Marcinko (CRO), Hamad Medjedovic (SRB), Filip Misolic (AUT), Gloriana Nahum (BEN), Mariano Navone (ARG), Rodrigo Pacheco Mendez (MEX), Giulia Safina Popa (ROU), Juan Carlos Prado Angelo (BOL), Lola Radivojevic (SRB), Henrique Rocha (POR), Mees Rottgering (NED), Joel Schwaerzler (AUT ), Shang Juncheng (CHN), Solana Sierra (ARG), Daria Snigur (UKR), Thiago Agustin Tirante (ARG), Luna Vujovic (SRB), Elizara Yaneva (BUL), Bu Yunchaokete (CHN) e Yi Zhou (CHN)

Destinatari della borsa di studio da 50mila dollari

Maaya Rajeshwaran Revathi (IND) e Dino Prizmic (CRO)