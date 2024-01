Australian Open, Sinner, l’Italia e le semifinali Slam: alcuni dati

È un percorso fino ad oggi senza sbavature quello seguito sinora da Jannik Sinner all’Australian Open 2024. Il tennista altoatesino regola in tre set Andrey Rublev e arriva alla semifinale contro Novak Djokovic (vincitore su Taylor Fritz) senza aver ceduto neanche un set, unico tra i tennisti ancora in lizza per il titolo.

Una pagina importante per il tennis italiano con il tennista altoatesino che ha raggiunto la semifinale a Melbourne per la prima volta nella sua carriera. Risultato che permette di eguagliare quanto già fatto a Wimbledon lo scorso anno. Come già accaduto nel Regno Unito anche a Melbourne il suo avversario in semifinale sarà Novak Djokovic, con la speranza che l’esito sia diverso in questa occasione.

Sinner non è il primo italiano a raggiungere la semifinale in Australia. Vi era già riuscito Matteo Berrettini nel 2022, fermato da Nadal nel penultimo atto del torneo.

Complessivamente sono 22 le semifinali italiane nei tornei del Grande Slam. Colui che ha conquistato più semifinali è Nicola Pietrangeli, ben 5. Tutte precedenti l’Era Open. 4 sono arrivate a Parigi (tre consecutive dal 1959 a 1961 e quella del 1964) a cui si somma quella a Wimbledon nel 1960.

Seguono a quota tre Matteo Berrettini e Adriano Panatta, con Panatta che le ha conquistate tutte tre al Roland Garros, mentre Berrettini ha raggiunto le semifinali in tre dei quattro Major (Australian Open, Wimbledon e US Open).

A quota due insieme a Sinner vi sono Barazzutti, nell’Era Open, e Merlo e de Stefani, pre era Open. Una semifinale a testa per de Morpurgo (1930), Sirola (1960) e Cecchinato (2018).

Negli ultimi 7 anni per 6 volte c’è stato un italiano presente in una semifinale Slam, unica eccezione il 2020.

Sinner: le semifinali in carriera e il suo passato a Melbourne

La semifinale di Melbourne è la semifinale numero 24 della carriera di Sinner (includendo nel conteggio anche le Next Gen ATP Finals) e per ben 15 volte l’azzurro ne è uscito vincitore arrivando a giocarsi il titolo. Sono 10 i titoli presenti nella bacheca di Sinner (11 con il titolo NextGen del 2019), il più importante vinto in Canada, unico Masters 1000 nel suo palmares a oggi.

Il percorso netto di quest’anno ha fatto diventare Melbourne lo Slam nel quale Sinner ha collezionato più successi. 13 vittorie a fronte di 4 sconfitte. Come detto quello di quest’anno è il miglior risultato di Sinner a Melbourne Park. Prima di questa stagione aveva come miglior risultato i quarti raggiunti nel 2022. Un percorso interrotto da Stefanos Tsitsipas al termine di una sfida chiusa in tre set. Lo scorso anno dopo i successi su Edmund, Etcheverry e Fucsovics fu ancora il greco a porre fine all’Australian Open di Sinner, stavolta agli ottavi. All’esordio nel 2020, da numero 82 al mondo, salutò l’Australia al secondo turno contro Fucsovics mentre l’anno successivo la sorte gli riservò la sfida contro Shapovalov con conseguente eliminazione all’esordio.

Gli italiani in Australia

La semifinale raggiunta da Sinner ha fatto in modo che l’Australian Open non sia più, in solitaria, lo slam con il minor numero di semifinali con protagonisti tennisti italiani, 2. Anche lo US Open, vanta infatti due semifinali con tennisti italiani. Segue, andando in ordine crescente, Wimbledon con 3 e infine il Roland Garros, terreno di caccia preferito dagli Italiani, con 15 semifinali.

Sinner già prima del match con Rublev era il miglior italiano per risultati ottenuti all’Australian Open. Infatti, il tennista altoatesino è l’unico italiano ad aver raggiunto almeno i quarti in Australia in più di una occasione.

Quindi Sinner guida con una semifinale (come risultato minimo) e un quarto di finale. Segue Berrettini con la semifinale del 2022. Altri tre uomini hanno, invece, raggiunto i quarti di finale: Giorgio de Stefani (1935), Nicola Pietrangeli (1957) e Cristiano Caratti (1991).