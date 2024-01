Australian Open, dicono i bookies: Sinner sempre terzo favorito, rimane la super quota. Djokovic resta davanti a tutti per la vittoria

La marcia di Jannik Sinner continua, inesorabile. Con una prestazione solida, da campione quale ormai sempre più è, è diventato il secondo semifinalista dell’Australian Open 2024. Ma, soprattutto, è il secondo semifinalista italiano in uno Slam a non smarrire neanche un set durante il percorso, dopo Corrado Barazzutti allo US Open 1977. Un risultato storico, che ha rispettato i pronostici elaborati in sede di sorteggio. In semifinale troverà Novak Djokovic, il n.1 al mondo, sempre lì, sempre tra Jannik e la gloria. Come a Torino, come a Malaga, con alterne fortune.

Nole, a maggior ragione ora che è arrivato tra gli ultimi quattro, è chiaramente il primo favorito per la vittoria finale. Quotato a 2,00 su Goldbet, 2,00 su Better, addirittura 1,83 su Bet365. Sinner in realtà non è così distante dal serbo, e può ancora godere della quota di terzo favorito. La sua prima, storica affermazione in uno Slam si trova a 4,00 su Goldbet e a 5,00 su Bet365. Mentre su Better, che propone ancora un’incredibile quota maggiorata per i nuovi iscritti, il trionfo di Jannik domenica 28 gennaio è a 12,00. E, ora che mancano “solo” due partite (e che partite), la quota assume un gusto ben diverso. Come ben diversa è anche la situazione del singolo match contro Djokovic.

Sinner e il n.1 al mondo si sono affrontati 6 volte, 4-2 per il serbo, con l’altoatesino che ha però vinto due dei tre ultimi incontri. Stiamo parlando quindi di una partita decisamente equilibrata, che può ballare su pochi punti. L’esperienza, e il record di 10-0 nelle semifinali all’Australian Open chiaramente premiano Djokovic: la sua vittoria è a 1,50 su Goldbet, 1,50 su Better, 1,44 su Bet365, contro il 2,60 di Jannik su Goldbet, 2,60 su Better e 2,75 su Bet. Per quanto riguarda invece la vittoria finale, spostandoci verso la bassa del tabellone, le quote sono ben diverse.

Eccezion fatta per Alcaraz, unico a strappare uno Slam a Nole nel 2023, e quotato a 3,00 su Goldbet, 3,00 su Better e un più alto 3,40 su Bet365, troviamo tutte quote in doppia cifra per gli altri tre giocatori. I bookmakers danno dunque nettamente favorito Alcaraz, che per la prima volta in carriera giocherà un quarto a Melbourne, e tra l’altro contro Alexander Zverev. Il tedesco, semifinalista nel 2020, è solo il quinto favorito secondo le quote, che ne pagano la vittoria 35 volte la posta su Goldbet, 35 su Better, per arrivare fino a 41 su Bet365. Numeri altissimi per uno che è comunque n.6 al mondo, ma che nei Major non ha mai fatto quel passo in più. Potrebbe però dar filo da torcere al n.2 al mondo.

Chi negli Slam invece ha pienamente trovato la sua dimensione è Daniil Medvedev. Il russo vanta due finali in Australia, compreso lo psicodramma del 2022. Si tratta comunque di un campione Slam, animale da cemento, e che sa come si vince. Eppure i bookmakers sin dall’inizio lo hanno messo al quarto posto tra i favoriti, condizione che sussiste ancora oggi: il secondo Slam per Medvedev è infatti a 10,00 su Goldbet, 10,00 su Better e 12,00 su Bet365. A giustificare numeri del genere certo il dover affrontare in un’eventuale semifinale due giocatori contro cui raramente non ha faticato, ma anche il dover superare un quarto di finale tutt’altro che scontato. Dovrà infatti vedersela con Hubert Hurkacz, assoluto underdog tra i 6 rimasti. Una clamorosa impresa del polacco da qui fino a domenica regala quote altissime: 60,00 su Goldbet, 60,00 su Better, 81,00 su Bet.