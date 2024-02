ATP Rotterdam, dicono i bookies: Sinner favorito su De Minaur. La vittoria in tre vale una quota super

Jannik Sinner è il n.1 al mondo. Secondo Tallon Griekspoor, secondo chiunque mastichi un po’ di tennis e molti addetti ai lavori. Secondo le classifiche, spesso appesantite da troppi fattori, è “solo” n.3 per ora. Un risultato comunque strabiliante, è infatti il primo italiano nella storia a spingersi così in alto nel ranking. E l’impressione è che l’ulteriore scalata sia solo una questione di quando piuttosto che di se. Sarà terzo al mondo però da subito? Questo dipende dal risultato della finale dell’ABN Amro Open che disputerà oggi contro Alex De Minaur. Se dovesse vincere già da domani gli unici ancora davanti a Sinner saranno Djokovic e Alcaraz: se a trionfare fosse l’australiano Jannik dovrebbe invece aspettare il 26 febbraio, quando a Medvedev scadranno i punti di Doha.

L’impressione generale, in ogni caso, è che a vincere oggi sarà l’italiano. Lo dicono i precedenti, nettissimi: 6 vittorie su 6, tra cui le due finali alle Next Gen Finals e nel 1000 di Toronto. Due pietre miliari della carriera di Jannik, che scenderà in campo per il dodicesimo titolo, terzo di fila in un 500 dopo Pechino e Vienna. De Minaur, che ritoccherà il best ranking al n.9, va in cerca dell’ottavo titolo in carriera nonché secondo a questo livello dopo il trionfo di Acapulco lo scorso anno. Curiosamente nelle 3 precedenti finali perse, l’unica indoor a Basilea 2019, non ha mai vinto neanche un set, perdendo sempre in due. E nei match con Sinner ha perso in tre soltanto ai quarti di finale del torneo di Sofia nel 2020. Poi sconfitte sempre nette.

Oggi arriva però certamente come un giocatore diverso, più consapevole, nella fase migliore della carriera. E per quanto mostrato in questa settimana, dove ha giocato alcune delle proprie migliori partite, può tranquillamente fare partita pari anche con un avversario come Sinner. L’altoatesino è chiaramente favorito dalle quote, con la vittoria a 1,22 su Goldbet, 1,22 su Better, 1,22 su Bet365; a 4,20 su Goldbet e Better, a, 4,33 invece su Bet arriva il trionfo dell’australiano. Quello di oggi è però decisamente un incontro che potrebbe concludersi in più tempo del previsto, costringendo Sinner a mollare un set.

Sia per la caratura dell’avversario, che ha tra l’altro servito molto bene in settimana, sia per la voglia di entrambi di dare il massimo quest’oggi. Oltre alle statistiche prima viste che spingono a pensare che De Minaur farà di tutto per vincere un set…ma difficile vada oltre. Una vittoria di Sinner in tre appare una situazione tutt’altro che distante dalla realtà. Esito giusto di una bella settimana di tennis, da ambo le parti in terra olandese. Il 2-1 a favore di Jannik vale 3,55 volte la posta su Goldbet e 3,55 su Better. Bet365 invece, piuttosto che il 3,50 di base, alza non di poco piazzando una bella quota maggiorata su questa selezione, a 3,75. Fiducia in Sinner come sempre, ma fiducia da assegnare in questa storica domenica di febbraio anche a De Minaur.