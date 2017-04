WTA Charleston: Dasha, com’è dolce la prima vittoria!

Arriva il primo successo in WTA per Daria Kasatkina che anestetizza la coetanea Jelena Ostapenko e lascia andare lacrime di gioia

D. Kasatkina b. J. Ostapenko 6-3 6-1

Vince Daria Kasatkina, numero 42 della WTA, su Jelena Ostapenko, prima vittoria della diciannovenne russa su Jelena, che aveva prevalso nei due incroci precedenti. Partita dove si può dire che tutti i punti importanti sono andati a Kasatkina. Primo set che procede in parità, con dominio di chi serve fino al quinto game, dove c’è un break di Kasatkina, che gioca con maestria la palla corta, dopo che ieri Siegemund l’aveva allenata alla rincorsa sotto rete. Brutta la palla sparata in rete di dritto dalla lettone, che concede il break. Nel sesto game è brava Ostapenko a conquistarsi ben 5 palle break, sfruttando il dritto lungo linea e incrociato. Alla sesta palla break cade Kasatkina. Partita in parità, ma da lì in poi 14 minuti di set solo della giocatrice russa. Due break russi nel sesto e nono game, troppi errori di misura della Ostapenko anche col dritto. Inizio secondo set di nuovo in direzione Kasatkina, e nel secondo game Ostapenko, con il servizio, interrompe un parziale di 4 game di seguito vinti dalla russa. Si passa poi però al quarto game e nuovo disastro Ostapenko, che non mette un servizio e si fa brekkare a zero. Ci sono tutti i segnali di una resa anticipata di Jelena, che purtroppo viene confermata dai numeri, nel secondo set 50% di punti con la prima, solo il 20 % con la seconda, troppo poco. Quando scocca l’ora di gioco siamo già 4 a 1 per Kasatkina. Manca il ritmo con cui la giovane lettone ieri aveva demolito Lucic-Baroni. Nel sesto game si gioca poco, Ostapenko va 30 a 40 ed è di nuovo break, sconsolato il pubblico di Charleston. Ostapenko sbaglia tanto, sbaglia molto anche la misura del dritto. Kasatkina ha due vincenti nel secondo set, segno che Ostapenko è crollata. Chiude quindi la giocatrice russa per 6 a 1. Prima vittoria di un torneo WTA per Kasatkina, che piange per la gioia. Kasatkina dal numero 42 rientra tra le prime 30 del mondo, seconda giocatrice russa a portarsi a casa questo torneo dopo Nadia Petrova.