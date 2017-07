Wimbledon, italiani: Bolelli sì, Fabbiano no

Simone supera Lu in quattro set. Sfiderà Tsonga. Thomas (avanti di un break sia nel primo che nel secondo parziale) cede in tre set a Querrey

[Q] S. Bolelli b. Y.H. Lu 6-3 1-6 6-3 6-4 (Michelangelo Sottili)

Chiamato a confermare quanto di buono ha fatto vedere nel tabellone di qualificazioni (entrato grazie alla classifica protetta), Simone Bolelli non delude e si impone contro Yen-Hsun Lu, n. 75 ATP che, come l’azzurro, ha un best ranking da top 40. Entrambi vantano un saldo vittorie/sconfitte migliore sull’erba rispetto a terra e duro e lo giustificano oggi mostrandosi ben decisi a non perdere né campo né iniziativa negli scambi, pur limitando al minimo le discese a rete.

Il primo set è deciso dalla partenza fulminante dell’azzurro che lascia all’avversario due “quindici” nei primi tre giochi. Il primo servizio entra, il dritto fa male, la risposta di rovescio funziona. Quando Simone serve sul 4-2, arriva la reazione di Lu con tre ottimi vincenti, complice anche una scarsa reattività del trentunenne di Budrio. Il cinese di Taipei, di due anni meno giovane, manca però l’aggancio con il servizio e Bolelli può chiudere il set al successivo turno di battuta. Il secondo parziale vede salire in cattedra Yen-Hsun che trova la risposta e comanda gli scambi con il dritto che impatta sempre ben davanti al corpo; dal lato destro di Simone arrivano i gratuiti ed è inevitabile il 6-1 per Lu. Come se nulla fosse, Bolelli ripropone la partenza decisa del primo set, questa volta senza più nulla concedere al servizio e, fra dritti vincenti e (finalmente) qualche variazione con il rovescio slice, si accaparra il terzo parziale per 6-3.

Dopo un MTO per farsi trattare il quadricipite sinistro, Simone comincia il quarto set senza diminuire l’aggressività mostrata nella partita precedente e conquista il break in apertura. Sul 2-0 ha tre palle break consecutive che assomigliano molto a dei match point, ma Lu riesce a salvarsi. L’occasione mancata potrebbe ripercuotersi nel game di servizio successivo, ma il campione di doppio dell’Aussie Open 2015 non trema sul 30 pari e continua la sua corsa. Al termine di uno scambio che toglie il respiro, arriva il secondo break che consente a Simone di servire per il set sul 5-2, ma un po’ di fretta e la reazione disperata di Lu allungano il match. La tensione sale, il pubblico apprezza e Bolelli ci riprova sul 5-4: questa volta non fallisce e al prossimo turno troverà Tsonga contro cui ha perso entrambi i precedenti, peraltro datati 2009.

[24] S. Querrey b. T. Fabbiano 7-6(5) 7-5 6-2 (Matteo Polimanti)

