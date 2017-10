Khachanov terzo qualificato alle NextGen Finals di Milano

Il russo raggiunge Alexander Zverev e Andrey Rublev tra i qualificati di Milano. Anche se la presenza del tedesco è sempre più in dubbio

Karen Khachanov è il terzo qualificato per le NextGen Finals di Milano, prima di lui Alexander Zverev e Andrey Rublev. Il russo, al suo secondo anno nel ciruito ATP, occupa la posizione numero 41 del ranking. Adesso restano quattro i posti da assegnare nelle due settimane e mezzo che ci separano dalla fine della stagione, mentre l’ultimo verrà assegnato da un torneo di prequalificazione tra i migliori otto under 21 italiani (torneo presentato proprio ieri).

Tornando al russo Khachanov, invece, la sua qualificazione non è altro che un giusto riconoscimento per l’ottima annata disputata. Il nativo di Mosca ha raggiunto quattro quarti di finale – Lione, Barcellona, Bastad e Amburgo – e la semifinale ad Halle (sconfitto da Federer). Bene anche negli slam dove ha raggiunto il quarto turno a Parigi e il terzo a Wimbledon. Chiaramente, infine, la sua qualificazione è considerata la terza anche se rimangono molti dubbi sulla presenza di Zverev a Milano. Il baby prodigio tedesco, già qualificato per il Masters di Londra, difficilmente sceglierà di sprecare energie in quella che da qualcuno è considerata addirittura “una specie di esibizione”.