Next Gen Finals: Chung sorprende e inguaia Shapovalov

MILANO - Un'altra rimonta nel secondo incontro di giornata. Nel gruppo A il coreano batte Shapovalov, il cui torneo parte in salita

Gruppo A (1a giornata)

[6] H. Chung b. [3] D. Shapovalov 1-4 4-3(5) 4-3(4) 4-1 (da Milano, Luca De Gaspari)

La seconda partita di giornata mette di fronte nel gruppo A Denis Shapovalov e Hyeon Chung, due tra i più attesi alla vigilia di questo torneo. Si tratta di una sfida inedita a livello di circuito maggiore.

Il pubblico di Milano è tutto dalla parte del giovane canadese che parte fortissimo tenendo a zero il primo game del match e prendendo subito un break di vantaggio nel gioco successivo quando trasforma la seconda palla break a sua disposizione. La potenza e la precisione del servizio di Shapovalov fa sì che quel break sia decisivo per assegnare i il primo parziale.

Dal secondo in poi la musica cambia in maniera palese perché Chung sbaglia meno e riesce a rispondere con maggiore continuità al punto che Shapovalov perde sicurezza ed è meno preciso alla battuta. Quando si arriva al decisivo tie-break la differenza la fa stavolta in negativo il servizio del canadese che commette due doppi falli di cui uno sanguinoso sul 5 pari dopo che aveva faticosamente recuperato un mini break. Il coreano non si fa pregare e chiude 7 punti a 5.

Il copione non cambia nel terzo parziale dove il servizio la fa da padrone al punto che non si arriva mai al “punto decisivo” sul 40 pari. Scontata a questo punto una nuova conclusione al tie-break dove ancora una volta Shapovalov cede il servizio sul delicatissimo punto del 4-4 finendo per perdere per 7 punti a 4. Troppa fretta per il diciottenne canadese che aumenta il numero degli errori mentre Chung continua a macinare il suo tennis solidissimo.

Chung tiene il servizio al deciding point nel primo gioco del quarto set e strappa di nuovo il servizio a Shapovalov in quello successivo. Ora il match è in mano di Chung che sul 3-0 si prende un game di riposo ma nel quinto gioco il tentativo di arrembaggio di Denis si blocca quando dopo un ”let che non è let” che gli impedisce poi di difendere la rete. Una stecca di rovescio chiude il discorso dopo 1h35. Chung conferma di avere la testa del giocatore vero, Shapovalov continua ad alternare momenti di tennis brillante ad altri di grande confusione come è normale alla sua età.

Risultati:

[6] H. Chung b. [3] D. Shapovalov 1-4 4-3(5) 4-3(4) 4-1

[1] A. Rublev vs [8/WC] G. Quinzi

