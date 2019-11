Conchita Martinez torna sulla panchina di Muguruza per la stagione 2020

In vista del sorteggio degli incontri di qualificazione della Coppa Davis 2020, in programma domenica mattina a mezzogiorno alla Caja Magica di Madrid, la ITF ha fatto sapere che il Comitato Direttivo della Coppa Davis ha deciso di assegnare le due wild card per le Finali 2020 a Serbia e Francia, le quali dunque non dovranno qualificarsi per la fase conclusiva in programma a Madrid ma saranno già ammesse come le quattro semifinaliste di quest’anno (Canada, Gran Bretagna, Russia e Spagna).

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente ITF David Haggerty, dal Presidente e Fondatore di Kosmos Gerard Piqué, dal CEO Di Kosmos Tennis Javier Alonso e dal membro del Comitato per la Coppa Davis Mark Woodforde.

Conseguentemente il sorteggio di domenica accoppierà le nazioni teste di serie, decise in base al ranking ITF, a quelle non teste di serie per decidere i match di qualificazione che si disputeranno il prossimo 6-7 marzo 2020 secondo il tradizionale formato “casa/trasferta”.

Le teste di serie saranno:

Croazia Belgio Argentina USA Australia Italia Germania Kazakistan Repubblica Ceca Austria Giappone Svezia

Ognuna di loro sarà sorteggiata con una delle rimanenti 12 nazioni:

Bielorussia

Brasile

Cile

Colombia

Ecuador

Ungheria

Corea del Sud

Olanda

Slovacchia

Uruguay

Uzbekistan

Vincente di Pakistan v India (da giocare il prossimo 29-30 novembre)

L’Italia giocherebbe in casa nel caso in cui venisse accoppiata con Ungheria, Corea del Sud, Olanda e India; giocherebbe in trasferta nel caso un cui dovesse affrontare Bielorussia, Brasile, Cile e Slovacchia; si procederebbe invece al sorteggio per stabilire il fattore campo se dall’urna dovesse uscire un Paese tra Colombia, Ecuador, Pakistan, Uruguay o Uzbekistan.