L’ATP Cup ha ucciso i 30 anni di storia della Hopman Cup. Da un’esibizione all’altra?

Manca ormai pochissimo all’inizio della prima ATP Cup, la competizione per nazioni che aprirà il 2020 tennistico in luogo dei classici tornei di inizio anno (con l’eccezione dell’ATP 250 di Doha che manterrà la sua solita collocazione in calendario). L’evento si svolgerà dal 3 al 12 gennaio in tre diverse città australiane (Brisbane, Perth, Sydney) e coinvolgerà 24 nazioni, divise in sei gironi da quattro squadre. Le vincitrici di ciascun gruppo e le due migliori seconde si raduneranno a Sydney per la fase finale a eliminazione diretta. Proviamo dunque a esplorare i vari gironi e la distribuzione di punti e montepremi della nuova competizione con questa piccola guida alla ATP Cup 2020.

BRISBANE – Girone A

Serbia: Djokovic, Lajovic, Milojevic, Troicki, Cacic

Francia: Monfils, Paire, Simon, Mahut, Roger-Vasselin

Sudafrica: Anderson, Harris, Roelofse, Montsi, Klaasen

Cile: Garin, Jarry, Tabilo, Barrios Vera, Podlipnik-Castillo



L’urna ha depositato la Serbia di Novak Djokovic nel gruppo A. Nonostante la presenza del numero due del mondo e di un comprimario di alto livello come Dusan Lajovic, il team serbo potrebbe non essere il favorito per la vittoria del girone. La Francia infatti presenta una formazione mediamente di alto livello: Monfils e Paire come singolaristi e soprattutto il doppio costituito da Mahut e Roger-Vasselin, che potrebbe essere chiamato a dirimere lo scontro diretto proprio contro la Serbia. Decisamente più indietro parte il Sudafrica: le condizioni del rientrante Kevin Anderson sono tutte da testare e Lloyd Harris dovrebbe essere sfavorito contro i secondi singolaristi di Serbia e Francia. Il Cile guidato da Cristian Garin e Nicolas Jarry potrebbe creare qualche sporadico grattacapo nei singolari, ma l’eliminazione non dovrebbe essere in dubbio.



Pronostico: Francia vincitrice del girone

BRISBANE – Girone F

Germania: A. Zverev, Struff, Moraing, Krawietz, Mies

Grecia: S. Tsitsipas, Pervolarakis, Kalovelonis, P. Tsitsipas, Skorilas

Canada: Shapovalov, Auger-Aliassime, Diez, Polansky, Shamasdin

Australia: De Minaur, Kyrgios, Millman, Peers, Guccione



Altissimo tasso di giovani e spettacolo per il secondo girone smistato a Brisbane, il girone F, che raggruppa Germania, Grecia, Canada e Australia. L’unica squadra che il cui destino appare già segnato è la Grecia di Stefanos Tsitsipas, che purtroppo non può contare su compagni all’altezza del palcoscenico e degli avversari. Il secondo singolarista è Michail Pervolarakis (476 ATP), seguito da Markos Kalovelonis (726 ATP), Alexandros Skorilas (1169 ATP) e il fratellino di Stefanos, Petros Tsitsipas (1415 ATP). Nello sport ovviamente non è mai detta l’ultima parola, ma servirebbe un vero miracolo. Sarà comunque molto interessante vedere le sfide contro altri illustri colleghi della Next Gen come Alexander Zverev, Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime e Alex De Minaur. Davvero difficile azzardare un pronostico, visto il sostanziale equilibrio che sulla carta regna tra Canada, Germania e Australia. Per il team down under molto dipenderà dall’incognita Nick Kyrgios che in contesti di squadra tende sempre ad esaltarsi e che può diventare un secondo singolarista di lusso. L’affidabilità di De Minaur e l’esperienza in doppio di John Peers dovrebbero porre dunque l’Australia in una buona posizione. Il Canada invece si affida quasi interamente agli astri più luminosi della propria “jeunesse dorée“, ovvero Shapovalov e Auger-Aliassime. Molto solido il team tedesco, che oltre a Alexander Zverev, potrà contare su un secondo singolarista di buon livello come Jan-Lennard Struff e su buoni doppisti come Krawietz e Mies.



Pronostico: Australia vincitrice del girone

PERTH – Girone B

Spagna: Nadal, Bautista Agut, Carreno Busta, Ramos-Vinolas, Lopez

Giappone: Nishioka, Matsui, Soeda, Mclachlan

Georgia: Basilashvili, Metreveli, Tsivadze, Bakshi, Tkemaladze

Uruguay: P. Cuevas, M. Cuevas, Fumeaux, Roncadelli, Behar



Sembra esserci davvero poca storia nel girone B, con base a Perth. La Spagna guidata da Rafael Nadal sembra infatti strafavorita per la vittoria del gruppo e per il passaggio del turno. A supporto del numero uno del mondo, la squadra spagnola può schierare nomi del calibro di Roberto Bautista Agut e Pablo Carreno Busta, oltre a un esperto doppista come Feliciano Lopez. Dando per assodato il primo posto per la Spagna, gli altri tre team si daranno battaglia per arrivare secondi e ambire al “ripescaggio” ai quarti di finale. Il Giappone con Nishikori sembrava in grado di prevalere, ma il numero uno del team asiatico ha dato forfait per problemi al solito gomito (non ci sarà neanche Uchiyama) ponendo la sua squadra sostanzialmente allo stesso livello di Georgia e Uruguay, che non hanno dotato i propri numeri uno, rispettivamente Nikoloz Basilashvili e Pablo Cuevas, di un team troppo competitivo (nessun singolarista tra i primi 500 giocatori del mondo).



Pronostico: Spagna vincitrice del girone

PERTH – Girone D

Russia: Medvedev, Khachanov, Gabashvili, Nedelko, Kravchuk

Italia: Fognini, Travaglia, Lorenzi, Giannessi, Bolelli

Stati Uniti: Isner, Fritz, Opelka, Ram, Krajicek

Norvegia: Ruud, Durasovic, Hellum Lilleengen, Rivera, Hoeyeraal

L’altro girone di Perth, il gruppo D, sembra avere una chiara favorita, la Russia di Medvedev e Khachanov, ma potrebbe in realtà essere aperta anche a piccole sorprese. Se la Norvegia sembra infatti tagliata fuori dalla lotta per il passaggio del turno (oltre a Ruud, numero 54, il giocatore con il miglior ranking è Durasovic, 331), Stati Uniti e Italia potrebbero infatti provare a dire la loro e ad approfittare di un passo falso dei russi. Il team nordamericano può contare su John Isner e Taylor Fritz come singolaristi e su un doppio insidioso, probabilmente composto da Rajeev Ram e probabilmente da Isner stesso. L’Italia, capitanata da Alberto Giraudo dopo il passo indietro di Berrettini e di conseguenza di Vincenzo Santopadre, schiera Fabio Fognini come numero uno e Stefano Travaglia come secondo singolarista con la possibilità di chiamare in causa per il doppio una coppia collaudata come Fognini/Bolelli. Dunque se i russi sembrano decisamente avvantaggiati per quanto riguarda i singolari, è anche vero che probabilmente saranno chiamati costantemente al doppio impegno, singolare e doppio. Quest’ultimo potrebbe dunque rivelarsi fondamentale per dirimere le varie sfide.



Pronostico: Russia vincitrice del girone

SYDNEY – Girone C

Belgio: Goffin, Darcis, Coppejans, Gille, Vliegen

Gran Bretagna: Evans, Norrie, Ward, Salisbury, J. Murray

Bulgaria: Dimitrov, Kuzmanov, Lazarov, Andreev, Donski

Moldavia: Albot, Cozbinov, Matvievici, Baskov



Il girone C doveva essere una questione tra Belgio e Gran Bretagna, tra Goffin e Murray, ma il britannico è stato costretto a dare forfait per il solito infortunio che lo costringerà a saltare anche l’Australian Open. Questo sposta l’ago della bilancia dalla parte del Belgio di Goffin e del “Davisman” Steve Darcis, anche se la Gran Bretagna probabilmente ha ancora un piccolo margine di vantaggio sul team belga. Se infatti Evans parte sfavorito con Goffin, Norrie si fa preferire a Darcis (anche se il belga tende ad esaltarsi nelle competizioni a squadre). Nell’ottica di un doppio decisivo poi, i britannici, forti della coppia formata da Jamie Murray e Joe Salisbury, sarebbero decisamente favoriti. Occhio anche ad eventuali exploit di Grigor Dimitrov, che però non sembra adeguatamente sostenuto dal resto del team bulgaro (Kuzmanov è numero 424 e Lazarov 513), mentre la Moldavia di Radu Albot non dovrebbe avere troppa voce in capitolo per quanto riguarda le sorti del girone.



Pronostico: Gran Bretagna vincitrice del girone

SYDNEY – Girone E

Austria: Thiem, Novak, Ofner, J. Melzer, Marach

Croazia: Coric, Cilic, Galovic, Mektic, Dodig

Argentina: Schwartzman, Pella, Londero, Molteni, Gonzalez

Polonia: Hurkacz, Majchrzak, Zuk, Marek, Kubot



Gli scenari possibili per il girone E sembrano vari e sono ben tre le squadre che possono avanzare legittime pretese di vittoria. L’unica più indietro dovrebbe essere la Polonia di Hurkacz e Majchrzak, mentre Austria, Croazia e Argentina possono tutte giocarsi delle buone carte. L’Austria può schierare un numero uno di peso come Dominic Thiem, numero 4 del ranking ATP, e su un buon doppio (probabilmente Melzer/Marach), mentre dovrebbe partire battuta sia contro la Croazia che contro l’Argentina per quanto riguarda il secondo incontro di singolare. Per i croati molto dipenderà dal livello di Coric, primo singolarista, ma ancora di più dalle prestazioni di Marin Cilic, reduce da un anno difficilissimo. Se Cilic dovesse tornare ai livelli che gli erano propri fino al 2018, allora la Croazia potrebbe avere un discreto vantaggio, considerando anche la possibilità di schierare un doppio di alto livello (sia che giochi Dodig, Mektic o lo stesso Cilic). L’Argentina però ha in squadra ben tre top 50 (Schwartzman 14, Pella 25 e Londero 50) e una buona coppia di doppisti, ovvero Molteni/Gonzalez. Probabilmente allo stato attuale delle cose, sono proprio gli argentini ad avere un mini vantaggio nel pronostico, essendo la più equilibrata delle formazioni.



Pronostico: Argentina vincitrice del girone

Muster e Thiem, team Austria – ATP Cup 2020 (via Twitter, @ATPCup)

IL PROGRAMMA COMPLETO (orari italiani)

DAY 1 (3 gennaio)

Girone C: Belgio vs Moldavia, dalle 00

Girone F: Grecia vs Canada, dalle 01

Girone D: USA vs Norvegia, dalle 03

Girone C: Bulgaria vs Gran Bretagna, dalle 07:30

Girone F: Germania vs Australia, dalle 08:30

Girone D: Russia vs Italia, dalle 10:30



DAY 2 (4 gennaio)

Girone E: Argentina vs Polonia, dalle 00

Girone A: Francia vs Cile, dalle 01

Girone B: Giappone vs Uruguay, dalle 03

Girone E: Austria vs Croazia, dalle 07:30

Girone A: Serbia vs Sudafrica, dalle 08:30

Girone B: Spagna vs Georgia, dalle 10:30



DAY 3 (5 gennaio)

Girone C: Belgio vs Gran Bretagna, dalle 00

Girone F: Canada vs Australia, dalle 01

Girone D: Italia vs Norvegia, dalle 03

Girone C: Bulgaria vs Moldavia, dalle 07:30

Girone F: Germania vs Grecia, dalle 08:30

Girone D: Russia vs USA, dalle 10:30



DAY 4 (6 gennaio)

Girone E: Croazia vs Polonia, dalle 00

Girone A: Sudafrica vs Cile, dalle 01

Girone B: Giappone vs Georgia, dalle 03

Girone E: Austria vs Argentina, dalle 07:30

Girone A: Serbia vs Francia, dalle 08:30

Girone B: Spagna vs Uruguay, dalle 10:30



DAY 5 (7 gennaio)

Girone C: Gran Bretagna vs Moldavia, dalle 00

Girone F: Germania vs Canada, dalle 01

Girone D: Russia vs Norvegia, dalle 03

Girone C: Bulgaria vs Belgio, dalle 07:30

Girone F: Grecia vs Australia, dalle 08:30

Girone D: Italia vs USA, dalle 10:30



DAY 6 (8 gennaio)

Girone E: Austria vs Polonia, dalle 00

Girone A: Serbia vs Cile, dalle 01

Girone B: Spagna vs Giappone, dalle 03

Girone E: Croazia vs Argentina, dalle 07:30

Girone A: Francia vs Sudafrica, dalle 08:30

Girone B: Georgia vs Uruguay, dalle 10:30



DAY 7 (9 gennaio)

Quarto 1: vincente girone C vs vincente girone F, dalle 00

Quarto 2: vincente girone D vs vincente girone E, dalle 07:30



DAY 8 (10 gennaio)

Quarto 3: vincente girone A vs seconda migliore seconda, dalle 00

Quarto 4: vincente girone B vs prima migliore seconda, dalle 07:30



DAY 9 (11 gennaio)

Semi 1: vincente quarto 2 vs vincente quarto 3, dalle 00

Semi 2: vincente quarto 1 vs vincente quarto 4, dalle 07:30



DAY 10 (12 gennaio)

Finale, dalle 07:30

LA PROGRAMMAZIONE TV – Il torneo sarà interamente visibile su Supertennis, canale 224 di SKY e 64 del digitale terrestre.

Novak Djokovic – ATP Cup 2020 (via Twitter, @ATPCup)

REGOLAMENTO – Ciascun tie prevede due incontri di singolare al meglio dei tre set e un doppio, giocato secondo le regole standard dell’ATP (niente vantaggi e super tiebreak al posto del terzo set). Il doppio verrà giocato sempre, a prescindere dall’esito dei due singolari. I capitani potranno decidere quali giocatori disputeranno il doppio, mentre i due singolaristi verranno decisi e accoppiati automaticamente in base al ranking. Sarà ammesso il coaching in campo durante i cambi di campo e alla fine del set.



ASSEGNAZIONE PUNTI ATP – L’ATP Cup verrà considerato come un evento bonus per quanto riguarda il ranking di ciascun partecipante e i punti da essa derivanti verranno dunque sommati ai 18 migliori risultati stagionali. Un singolarista imbattuto può guadagnare fino a 750 punti, mentre un doppista può arrivare a 250. L’ammontare di punti incamerati per ciascuna vittoria dipende dal ranking del vincitore, dell’avversario e dal turno nel quale essa viene conseguita (round robin, quarti, semifinale o finale). In verità analizzando le tabelle che riportiamo di seguito, la somma dei punti che ciascun singolarista può ottenere al massimo, sulla carta, è 775 (75×3 nel girone+120 nei quarti+180 in semifinale+250 della finale), mentre per i doppisti è di 330 (40×3 nel girone+55 nei quarti+75 in semifinale+80 in finale). Non è chiaro se si tratti di un errore di calcolo dell’ATP o se a prescindere si sia deciso che ciascun singolarista non può incamerare più di 750 punti e un doppista 250. Probabilmente si dovrà propendere per la seconda opzione, anche se lo scarto di 80 punti per quanto riguarda il doppio rimane notevole (e un po’ sospetto).

Singolaristi top 300: punti per ciascuna vittoria (in base al ranking dell’avversario)

Ranking dell’avversario 1-10 11-25 26-50 51-100 101+ Finale 250 200 150 75 50 Semifinale 180 140 105 50 35 Quarti di finale 120 100 75 35 25 Girone 75 65 50 25 20



Singolaristi con ranking oltre la 300esima posizione: punti per ciascuna vittoria

Ranking dell’avversario 1-100 101+ Finale 85 55 Semifinale 55 35 Quarti di finale 35 25 Girone 25 15



Doppio: punti per ciascuna vittoria (a prescindere dal ranking della coppia avversaria)

Finale 80 Semifinale 75 Quarti di finale 55 Girone 40



PRIZE MONEY – Il montepremi totale per i giocatori è di 15 milioni di dollari americani (22 milioni di dollari australiani). Ci sono tre diverse componenti del montepremi totale assegnato ai giocatori: un premio di partecipazione, premi in denaro per le vittorie individuali e premi in denaro per le vittorie del tie. Di seguito le ripartizione del montepremi:

Giocatore 1

Teste di serie Premio di partecipazione 1-3 $250,000 4-6 $225,000 7-12 $200,000 13-18 $150,000 19-24* $75,000

*I Top 20 riceveranno comunque 150,000 dollari

Giocatore 2

Ranking Premio di partecipazione 1-10 $200,000 11-20 $150,000 21-30 $75,000 31-50 $60,000 51-100 $45,000 101-200 $30,000 201-300 $20,000 301+ $15,000



Giocatori 3-5

Ranking doppio Premio di partecipazione 1-20 $30,000 21-50 $20,000 51-100 $12,500 101-150 $10,000 151+ $7,500 Ranking singolare Premio di partecipazione 1-100 $20,000 101-300 $12,500 301+ $7,500



Vittoria individuale

Vittoria primo singolare Vittoria secondo singolare Vittoria doppio (per ciascun giocatore) Finale $290,400 $204,000 $61,800 Semifinale $151,000 $106,000 $32,150 Quarti di finale $78,350 $55,100 $16,700 Girone $39,400 $27,600 $8,375



Vittoria di squadra (la cifra va a ciascun giocatore del team, a prescindere dal fatto che abbia o meno giocato un incontro del tie)