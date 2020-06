Wawrinka e Sinner si allenano insieme a Montecarlo

Dopo la fine del lockdown tutti i tennisti (o quasi) hanno potuto riprendere gli allenamenti in campo. Come del resto promesso da Piatti, Jannik Sinner lo sta facendo con giocatori dal curriculum piuttosto ingombrante; il diciottenne ha nuovamente incrociato la racchetta con Stan Wawrinka sui campi del Country Club di Montecarlo. Il 35enne svizzero risiede nel Principato e il 18enne di San Candido da tempo ormai si allena al centro di Riccardo Piatti a Bordighera. Detto, fatto.

Stan ha postato parte dell’allenamento sui social e sembra in grande spolvero, soprattutto con il suo celebre, splendido rovescio – un colpo che neanche a Sinner fa difetto.

Tra Wawrinka e Sinner ci sono due precedenti nel circuito, entrambi vinti dall’ex n. 3 del mondo. Jannik si era comunque fatto onore in entrambe le occasioni, soprattutto nel primo match, il primo turno dello US Open (esordio Slam per lui), in cui era riuscito a strappare un set al tre volte campione Major. Il secondo scontro diretto tra i due invece si è disputato ad Anversa; per l’allievo di Piatti si trattava della sua prima semifinale nel circuito maggiore, dopo aver sconfitto per la prima volta un top 10 (David Goffin).

Che Jannik e Piatti puntino al massimo senza lasciare nulla al caso ormai è noto, come è chiaro che i più grandi giocatori del mondo considerano Sinner un valido e probante compagno d’allenamento. Non solo il giovane azzurro si sta allenando in questi giorni con Stan The Man ma è previsto nel prossimo futuro un periodo di training nientemeno che nell’Accademia di Rafa Nadal.

E ora, per chiudere, un video della sessioncina di ‘pittino’ che Stan e Jannik si sono concessi.