Pagelle: scisma, sciopero e una bolla ad orologeria

Il mondo riparte, il tennis ancora no. Qualche esibizione rigorosamente a porte chiuse, tante dirette Instagram e chi più ne ha più ne metta.



Hanno fatto scalpore le dichiarazioni No-Vax di Novak Djokovic, il quale ha annunciato che, qualora fosse obbligatorio vaccinarsi per giocare i tornei, potrebbe pensarci su e decidere di non giocare. Probabilmente il problema non si porrà per Nole, in quanto l’ATP ha da poco appreso dal noto Professore di Infettologia Giulio Gallera che il tennis non dà problemi: poiché per infettarsi occorrono due infetti in contemporanea, basterà che almeno uno dei due giocatori non sia infetto per stare tranquilli.

Roger Federer, grazie alle spie orientali della sua squadra di intelligence sapeva da mesi della pandemia in arrivo e pertanto ne ha approfittato per fare il tagliando e godersi le vacanze. Qualche giorno fa ha annunciato che non ha alcuna intenzione di allenarsi, non sapendo quando si tornerà a giocare. Intanto abbiamo scoperto che, pur non toccando racchetta e palline da mesi, ha ben 106 milioni di motivi per stare sereno.

Purtroppo la notizia che non volevamo mai darvi durante questo periodo già così difficile è arrivata: a causa di un bruttissimo infortunio il potente e veloce Nadal ha deciso di ritirarsi. Vabbè, si trattava di un cavallo ma ai tifosi di Federer sarà andato di traverso lo champagne, mentre Rafa mercoledì festeggerà ilare e guizzante come sempre le sue trentaquattro primavere.

Intanto gli spagnoli hanno proposto Rafa per un incarico di governo, ritenendo opportuno che le menti più eccelse di ogni campo debbano ricoprire incarichi di governo in questo periodo difficile. Panico tra gli italiani al pensiero che una cosa simile possa essere prevista anche da noi.

Mentre a New York si prova a immaginare un torneo senza pubblico, due set su tre, con voli charter dall’Europa e altri tentativi disperati di salvare il salvabile, a Parigi procedono verso il Roland Garros d’autunno, dopo aver provveduto a rimborsare i biglietti acquistati per le date di maggio. Nessuno però ha le certezze di Angelo Binaghi che ha annunciato al mondo che il torneo di Roma si farà: i biglietti non si rimborsano e quindi chi non potrà essere disponibile a settembre avrà la possibilità di scegliere tra uno sconto per un resort a cinque stelle in terra sarda, un voucher per un tour guidato tra le chiese di Roma in compagnia di Mara Santangelo o un triplo DVD con tutte le imitazioni del consigliere federale Max Giusti.

Per chi invece sin da ora sarà disponibile ad acquistare l’abbonamento per l’edizione settembrina degli Internazionali, in omaggio un kit di freccette e bersaglio di dimensioni extralarge con nei vari cerchi concentrici dall’esterno all’interno Roger Federer, Paolo Bertolucci, Rino Tommasi, Adriano Panatta, la città di Madrid, e nel centro dal valore 100 punti il bel faccione di un noto giornalista

In ogni caso le finanze della FIT sono salve dopo il licenziamento di Nicola Pietrangeli, ma Binaghi ha già trovato una soluzione alternativa ed economica: un cartonato a grandezza naturale di Nicola presenzierà ad ogni evento FIT, senza che il tutto comporti particolari differenze. La soluzione sarà adottata anche con Barazzutti, altro a cui è stato sospeso lo stipendio, e anche lì non si noteranno particolari differenze se non nell’annuncio della formazione del doppio nei match di Davis.

Mentre Fabio Fognini approfitta della sosta forzata per sistemare le due caviglie martoriate (in bocca al lupo!) e magari proverà a convincere la consorte ad un ritorno sui campi, Matteo Berrettini ha fatto le prove di convivenza con Alja Tomlianovic e suoceri. Insomma c’è chi ha passato la quarantena come Berrettini e chi come Nick Kyrgios che, senza suoceri da intrattenere si è dedicato alle sue fan.

Sembra infine che nel tennis che verrà non saranno più previste le conferenze stampa, ma saranno ammesse solo domande via WhatsApp. Nadal, Federer, Djokovic, Serena Williams, Fognini sono disperati e hanno chiesto al principale intrattenitore delle sale stampe tennistiche di inviare messaggi vocali, possibilmente video da poter postare direttamente sui social con le loro risposte. Direttore forza, cominciamo a preparare i video…