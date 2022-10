WTA Guadalajara: troppa Gauff per Trevisan che cede in un’ora di gioco

Martina Trevisan e Cori Gauff – Roland Garros 2022 (foto Roberto Dell’Olivo)

Un match a senso unico, una partita (quasi) senza storia quella che ha visto affrontarsi Martina Trevisan e Coco Gauff, in una partita che era di fatto una riedizione della semifinale del Roland Garros e che, allora come oggi, vide trionfare la giocatrice americana. Un 6-0, 6-3 per la numero 7 al mondo che ha saputo sfruttare al meglio le sue migliori qualità balistiche ed il suo essere in grado di amministrare un match che ha visto nel secondo set la concreta possibilità di regalare agli spettatori di Guadalajara un match che fosse più incerto nel suo, seppur piuttosto scontato, andamento finale.

Nel primo set succede davvero poco che possa essere interessante raccontare. Un set totalmente a senso unico, dominato dall’inizio alla fine dalla straordinaria prepotenza fisica di Coco Gauff unita, ovviamente, ad una maggiore capacità attitudine alla superficie unita alle superiori doti tecniche soprattutto sul veloce. Questo tradotto in numeri significa per Gauff il 79% di punti vinti con la prima di servizio, il 100% di punti vinti in risposta sulla seconda di servizio di Trevisan e 28 punti vinti in totale versus 11 della toscana. Un divario che vuol dire tanto anche se, giusto segnalarlo, sul 2-0 per l’americana, l’azzurra ha avuto ben 4 palle break per poter tornare subito in partita, tutte però mancate. Il 6-0, maturato con un doppio fallo finale di Trevisan ed in soli 23 minuti di gioco, è quindi naturale conseguenza dei valori espressi sul campo.

Il secondo set si apre subito con un game molto combattuto nel quale la giocatrice italiana ha due palle break per poter subito dare una sferzata importante alla partita ma, come successo già durante il match, nessuna di queste occasioni trova riscontro fattivo nel punteggio che gira invece a favore dell’americana, capace di volare, sull’onda lunga dell’entusiasmo, fino al 3-0. L’emorragia di 9 game consecutivi, vinti dalla numero 7 al mondo da inizio incontro, si arresta grazie finalmente ad un game al servizio solido della giocatrice italiana che così muove il punteggio marcando il punto numero 1 nel tabellone. Il match sembra riaprirsi qualche game più avanti quando finalmente, alla settima occasione di break, Martina Trevisan riesce a trovare il break che riapre l’incontro sul 4-3 e servizio per l’azzurra. È però purtroppo solo un fuoco di paglia, che dura un attimo, il tempo di perdere i due successivi game che fissano il set sul 6-3 finale.

Il match si chiude in poco più di un’ora, 1h e 1minuto di gioco per la precisione, e permette a Coco Gauff di accedere agli ottavi di finale del torneo dove troverà la vincente del match tra Azarenka e Keys.