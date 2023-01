Finte vaccinazioni, la dottoressa: “Camila Giorgi mi ha chiesto false attestazioni per i vaccini”

Emergono nuove dichiarazione rese agli inquirenti da parte della dottoressa Grillone, arrestata lo scorso febbraio, poi rilasciata e tornata a esercitare. Accusata di aver finto di vaccinare contro il Covid-19 centinaia di pazienti per far loro ottenere il green pass, secondo quanto riporta il Corriere del Veneto il medico ha spiegato come tutto è iniziato, dal non essere contraria al vaccino, per poi accettare la richiesta di una sua collega, medico-chirugo no-vax, di eseguire su di lei una vaccinazione fasulla e “di mandarmi alcuni conoscenti che non volevano vaccinarsi”.

Per quanto riguarda la tennista azzurra, la dottoressa ha detto: “La famiglia Giorgi è in cura da molto tempo presso di me… in particolare Camila soffriva del cosiddetto “gomito del tennista” […]. Poco prima dell’inizio dell’estate, Camila era venuta chiedendo la possibilità di ottenere delle false attestazioni di tutti i vaccini obbligatori, nonché del vaccino Covid. […] Posso confermare con assoluta certezza che nessuno dei vaccini nei confronti della famiglia Giorgi sono stati effettivamente somministrati. In quel caso non ho ricevuto alcun pagamento”.

Indagata per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, Camila si trova ora ad Adelaide per il WTA 500 International 2, dove debutterà nella notte tra venerdì e sabato (00.30 italiane) contro Sorana Cirstea per il primo turno del tabellone di qualificazione.