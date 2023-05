Il tabellone femminile di Roma 2023: possibile Sabalenka-Kenin, bene le italiane

La bellezza e la storicità di Roma a far da sfondo agli Internazionali BNL d’Italia, uno dei dieci WTA 1000 della stagione. Tutte a sperare di spodestare la regina Iga Swiatek, vincitrice dell’edizione 2022, con la polacca che esordirà con la vincente di Pavlyuchenkova-Errani. In vista del Roland Garros, Roma è platea assolutamente di prestigio dal forte richiamo. Prova tangibile ne è la presenza di tutte le prime 25 giocatrici del ranking WTA. La numero 2 del mondo Aryna Sabalenka, campionessa dell’Australian Open di quest’anno e fresca vincitrice a Madrid, guida il gruppo di giocatori che cercheranno di detronizzare Swiatek. La bielorussa, direttamente al secondo turno, troverà la vincente di Bucsa-Kenin, e si prospetta un derby bielorussa con Azarenka agli ottavi. La numero 3 Jessica Pegula, la numero 4 Jabeur e la numero 5 Caroline Garcia completano la Top 5 delle partecipanti.

Presente anche l’ucraina Elina Svitolina, che ha vinto i titoli di Roma nel 2017 e nel 2018, e torna per la prima volta da quando è diventata mamma: per lei subito il derby con Lesia Tsurenko. L’ex numero 1 del mondo Karolina Pliskova, che ha conquistato il titolo nel 2019, si unisce a Swiatek e Svitolina come ex campionesse iscritte in main draw, e per lei dopo il bye del primo turno c’è Maria o una qualificata. A proposito di finaliste battute, con Jabeur, sconfitta l’anno scorso, ci sono anche la finalista del 2016 Madison Keys e Alizé Cornet, che ha raggiunto la finale del 2008 a 18 anni (anche per lei primo turno con una qualificata).

Per quanto concerne le italiane in campo, l’ansia azzurra sta tutta nelle condizioni fisiche di Camila Giorgi, uscita infortunata dal 1000 di Madrid. Farà di tutto per far bene, e al primo turno esordirà contro una qualificata. Martina Trevisan, dopo gli ottavi raggiunti a Madrid, dovrà invece riscattare l’edizione 2022 di Roma, che la vide uscire al primo turno, sconfitta da Shuai Zang 6-4, 6-2. Essendo testa di serie numero 18 inizierà il suo torneo già al secondo turno, contro la vincente tra Muchova e una qualificata. In tabellone anche Elisabetta Cocciaretto, lei fuori di scena al primo turno di Madrid battuta da Belinda Bencic. Ci sarà anche Jasmine Paolini eliminata al primo turno nell’edizione 2022 dalla svizzera Teichmann. Wild card azzurre arrivate a Sara Errani, Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Camilla Rosatello, Matilde Paoletti, Diletta Cherubini e Lisa Pigato.

Pliskova, Bronzetti, Arnaldi e Ruud nella cerimonia del sorteggio – Roma 2023 (Foto Francesca Micheli, Ubitennis)

IL TABELLONE PARTE ALTA

IL TABELLONE PARTE BASSA

Ottavi teorici

[1] I. Swiatek vs [16] L. Samsonova

[7] E. Rybakina vs [9] M. Sakkari

[4] O. Jabeur vs [15] E. Alexandrova

[8] D. Kasatkina vs [10] B. Krejcikova

[6] C. Gauff vs [11] V. Kudermetova

[3] J. Pegula vs [13] Ka. Pliskova

[5] C. Garica vs [12] B. Haddad-Maia

[2] A. Sabalenka vs [14] V. Azarenka

I primi turni delle italiane

[18] M. Trevisan vs

C. Giorgi vs qualificata

J. Paolini vs Xinyu Wang

[WC] E. Cocciaretto vs L. Davis

[WC] S. Errani vs A. Pavlyuchenkova

[WC] L. Bronzetti vs D. Kovinic

[WC] L. Stefanini vs Wang

[WC] N. Brancaccio vs J. Grabher

[WC] C. Rosatello vs C. Liu

[WC] M. Paoletti vs qualificata

[WC] D. Cherubini vs [WC] L. Pigato

Copertura televisiva

Come tutti i tornei di categoria 1000 femminili, gli Internazionali d’Italia saranno trasmessi in diretta in chiaro su SuperTennis e in streaming sulla piattaforma SupertenniX.

Programma giornaliero

Lunedì 8 maggio 2023

Sessione unica dalle ore 10:00

Qualificazioni ATP/ WTA

Martedì 9 maggio 2023

Sessione unica dalle ore 11:00

Singolari WTA (1° turno) – Qualificazioni ATP/ WTA